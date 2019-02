Sicherten sich Kreismeistertitel in der Rhythmischen Sportgymnastik im Bundesstützpunkt an der Uni Bremen (von links): Livia Gutowska, Julia Markow, Lana Raczkowski, Nicole Jenner und Lilli Schupp. (BTV)

Bremen-Nord. Diese finden am Wochenende 9./10. März ebenfalls im Bundesstützpunkt an der Uni Bremen statt. Nach einer Gedenkminute für den verstorbenen Präsidenten des Bremer Turnverbandes, Christian Weber, starteten die Aktiven in den Wettkampf.

Gymnastinnen vom Lüssumer SV, TSV Lesum-Burgdamm und vom Blumenthaler TV kämpften um die Startplätze. Die Kinderleistungsklasse (KLK) 7 eröffnete die Meisterschaften mit einem Zweikampf, Kürübung ohne Gerät und Reifen. Leentje Ramelow vom BTV setzte die Pflichtelemente in den Übungen am besten um und erhielt dafür 12,05 Punkte. Julia Paeschke und Ronja Victoria vom TSV Lesum-Burgdamm belegten die Positionen zwei und drei.

Viel Körperspannung

Leentje Ramelow darf ihre Kürübung ohne Gerät bei den Landesmeisterschaften als Showübung präsentieren. In der KLK 8 gefiel Blumenthals Lina Reiswich mit 12,45 Punkten. „Die Kreismeisterin verfügt schon über eine große Körpertechnik“, stellte die RSG-Kreisfachwartin Margret Gerdes fest. Rang zwei und drei gingen an ihre Vereinskameradinnen Hanna Rohdenburg (11,1), die schon mit sehr viel Körperspannung die Übungen vortrug, und Mia Schwarzkopf (9,75), die mit ihrem Ausdruck punktete. Lina Reiswich darf so im Land ihre Seilübung vortragen. BTV-Gymnastin Livia Gutowska ergatterte in der KLK 9 den Titel (12,35).

„Livia, die auch schon im Landeskader geführt wird, turnte einen sehr guten Wettkampf“, versicherte Gerdes. Anastasia Sofie Neb vom TSV Lesum-Burgdamm wurde mit 11,8 Punkten Vizemeisterin. Aber auch Blumenthals Milla-Malou Brancato (8,3) und Jette Müller (7,9) schafften als Dritte und Vierte die Quali für die Landesmeisterschaften.

Gleich 19 Gymnastinnen kämpften um die begehrten Plätze in der Schüler-Wettkampfklasse. Mit gelungenen Vorträgen im Dreikampf (ohne Gerät, Seil und Ball) bejubelte Julia Markow vom TSV Lesum-Burgdamm den Titel vor BTV-Sportlerin Julia Kononenko. Aber auch Blumenthals Sophie Rempel, Jamie Lee Henkel, Lina Maiberg, Milana Siffermann, Lori Segger und Laura Heil werden im Land vertreten sein. In der Jugend-Wettkampfklasse holte sich mit ihren Vorträgen mit dem Reifen, Keule und Band die BTV-Gymnastin Lana Raczkowski mit 23,85 Zählern den Kreistitel vor ihrer Vereinskollegin Jennifer Rempel. „Lana überzeugte mit ihrer guten Gerätetechnik und sicheren Vorträgen“, schwärmte Margret Gerdes.

In der Freien Wettkampfklasse hatte Blumenthals Nicole Jenner die Nase vorne. Mit 18,35 Punkten verwies sie ihre Klubkolleginnen Merle Wilske und Lisa Ermisch auf die weiteren Podestplätze. Alle drei fahren zu den Landesmeisterschaften. In der Meisterklasse, der Spitzenklasse, freute sich das Publikum über die Leistungen der BTV-Kader-Gymnastin Lilli Schupp. „Sie verfügt über eine enorme Bewegungsweite und eine sehr gute Körpertechnik“, ließ Gerdes wissen. Die von Landestrainerin Birgit Passern betreute Aktive fuhr den Kreistitel im Vierkampf mit 40,30 Zählern ein. Lilli Schupp hat bereits die zweite Einladung für das Training in der deutschen Nationalmannschaft erhalten. „Mit viel Glück schafft sie vielleicht den Sprung in das Team, das in Schmiden für die Weltmeisterschaften vorbereitet wird“, sagte Margret Gerdes.

In der Gruppen-Gymnastik des zweiten Tages gehörten gleich vier Teams der KLK bis acht Jahre an. „Sie waren einfach niedlich mit ihren unbekümmerten, kleinen Tanzschritten und Pferdchensprüngen. Sie zupften sich am Anzug, winkten der Mama im Publikum zu und zeigten ein bezauberndes Lächeln“, berichtete Gerdes. Das erste BTV-Team überzeugte schon mit 9,75 Punkten und hielt somit den TSV Lesum-Burgdamm (7,9) und die zweite BTV-Formation (5,35) auf Distanz. Blumenthals Team der KLK 8 bis 10 zeigte eine Reifenchoreografie, die mit 4,05 Zählern belohnt wurde. Es nimmt ebenfalls genau wie die Schüler-Wettkampf-Gruppe an den Landesmeisterschaften teil.

„Kinder in Bewegung mit interessanten Choreografien, hübsch gekleidete Gymnastinnen mit ordentlichen Frisuren, die den Bewegungsfluss nicht stören und das Sichtfeld nicht einschränken, pünktliches Erscheinen auf der Wettkampffläche, die Kampfrichter und ein exakter Zeitplan bedeuteten gelungene Kreismeisterschaften“, zog Margret Gerdes ein positives Fazit.