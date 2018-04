Bremen-Nord. Damit bleiben die Nordbremer in der Sommerrunde oben dran. Nach unten orientieren muss sich dagegen der Blumenthaler SV. Dieser bezog bei der 0:3-Schlappe gegen den JFV Bremerhaven bereits seine zweite Pleite im dritten Match.

Blumenthaler SV – JFV Bremerhaven 0:3 (0:0): „Trotz der Niederlage haben wir ganz gut gespielt“, fand Blumenthals Torwart Daniel Dähn. Es sei allerdings an der schwachen Verwertung der zahlreichen Möglichkeiten gescheitert. Die Gastgeber traten sehr offensiv an. Die beiden BSV-Trainer Jens Dähn und Bekim Rama stellten mit Anil Arda Acan, Florian Rama und Paul Kienast gleich drei Stürmer auf. Jeder für sich hätte seine Farben in den ersten 40 Minuten auch in Führung bringen können. Es war aber nicht so, dass sich die Bremerhavener in der ersten Halbzeit keine Gelegenheiten erkämpft hätten. „Davon habe ich aber auch einige zunichtegemacht“, berichtete Daniel Dähn. Zu Beginn des zweiten Abschnitts vermochten die Platzherren zunächst an die gute erste Hälfte anzuknüpfen.

„Doch dann waren wir kurzzeitig nicht konzentriert genug“, bedauerte Daniel Dähn. Die Folge waren zwei Tore für den Kontrahenten durch Christian Nianga und Timo Stüßel. In der Folgezeit fingen sich die Gastgeber aber wieder und gestalteten die Partie fortan ausgeglichen. Daniel Dähn ärgerte sich sehr über die Strafstoß-Entscheidung von Schiedsrichter Mehmet Kut zwei Minuten vor dem Abpfiff: „Ich habe genau gesehen, dass das Foul von Deniz Can Burak Akkus 50 Zentimeter vor dem Strafraum passierte.“ Sein Gegenspieler sei nur anschließend in den 16-Meter-Raum gefallen, so der Torwart. Emil Zorlak war es egal: Er versenkte den Strafstoß sicher zur endgültigen Entscheidung im Blumenthaler Kasten. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich die Gäste nach einer Ampelkarte bereits in Unterzahl. „Wir hätten unsere Chancen nutzen müssen“, bilanzierte Daniel Dähn.

JFV Bremen – SG Findorff 2:1 (0:1): „So einen Anti-Fußball einer Mannschaft habe ich noch nie gesehen“, schimpfte JFV-Coach Luis Serrano Leonor über die Spielweise des Gastes. Dieser habe nach seiner 1:0-Führung Beton angerührt und durch das ständige Ein- und Auswechseln nur Zeit von der Uhr nehmen wollen, so der Trainer. Nordbremens Schlussmann Joshua Watson war ein wenig von der Sonne geblendet, als Pit Dannenmann den Gästen nach knapp einer halben Stunde das 1:0 bescherte.

„Deshalb musste Joshua den halbhohen Ball auch passieren lassen“, berichtete Serrano Leonor. Die Findorffer stellten daraufhin jegliche Bemühungen ein, noch etwas Konstruktives zum Spiel beizutragen. „So etwas Trauriges habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht erlebt“, versicherte Luis Serrano Leonor. Seine Schützlinge rannten die ganze Zeit wütend an und erspielten sich auch eine Möglichkeit nach der anderen. Aber weder Larry-Francklin Gogbe noch Denis Chinaka, Berkay Isik noch Rojhat Torba hatten das richtige Zielwasser getrunken. „Ich hatte mich bereits damit abgefunden, dass wir an diesem Tage kein Tore schießen würden“, betonte Leonor.

In der 79. Minute verlängerte Eren Kaya dann eine Hereingabe von Leon Föge zum 1:1 über die Linie. Nun hatten die Nordbremer Blut geleckt und wollten noch unbedingt den Siegtreffer markieren. In der vierten Minute der Nachspielzeit schlug Luca Maximilian Seidel noch einmal einen langen Ball nach vorne. Eren Kaya ließ im gegnerischen Strafraum einen Gegenspieler aussteigen und vollendete zum 2:1. „Am Ende hatten wir auch Glück“, so Leonor.