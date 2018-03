Meyenburg/Schwanewede. So besiegte das VG-Team den seit zwei Jahren ungeschlagenen Tabellenführer TuS Wremen 09 im Tiebreak und kletterte nach diesem 3:2-Erfolg auf den dritten Platz in der Bezirksliga 1 Bremen/Lüneburg der Frauen.

Nachdem auch im zweiten Heimspiel das Schlusslicht MTSV Selsingen, nach einem mühsamen Start, mit einem 3:0-Sieg nach Hause geschickt wurde, ist der Klassenerhalt nun fast in trockenen Tüchern. Nach zwölf Partien hat das Kraus-Team 23 Punkte gesammelt, liegt aber auch nur noch einen Zähler hinter dem Aufstiegs-Relegationsrang, den der Geestemünder TV II einnimmt (24).

VG Meyenburg-Schwanewede – TuSWremen 09 3:2 (25:12, 14:25, 16:25, 26:24, 17:15): Gegen die nur mit sechs Spielerinnen angereisten Wremerinnen entwickelte sich sofort ein intensiver Schlagabtausch, den der elfköpfige Kader um Mannschaftsführerin Anne Jäger im ersten Satz für sich entscheiden konnte. Akzente setzte hier die Mittelblockerin Christina Brozinski mit einer tollen Aufschlagserie von neun Bällen und im Außenangriff glänzten Hilke Brosig und Laura Kosak. Im zweiten und dritten Satz unterliefen den Meyenburgerinnen dann zu viele Aufschlagfehler und die schwachen Sicherheitsaufgaben nutzte so der Gegner zum Aufbau von erfolgreichen Schnellangriffen. Hinzu kam die größere Spielerfahrung der ehemaligen Landesligatruppe bei gelegten Bällen (14:25, 16:25).

In Durchgang vier wollte Wremen den Sack unbedingt zu machen, doch der Gastgeber wehrte sich und zog auf 10:5 davon. Nach einem spannenden Kopf-an-Kopf-Rennen hatten die Seestädterinnen dann Satz- und Spielball (24:23). Die nervenstarke Laura Hornickel setzte jedoch mit drei risikoreichen Aufschlägen zum 26:24 den Schlusspunkt unter diesen vierten Durchgang. Nach dem 2:2-Satzausgleich musste der Tiebreak die Entscheidung bringen und beim Spielstand von 15:14 hatte Wremen erneut einen Satz- und Spielball. Und abermals gelang es Luisa Sperling und Laura Hornickel, jeweils am Aufschlag, mit drei Punkten in Folge die Begegnung mit 3:2 Sätzen für die VG Meyenburg-Schwanewede zu entscheiden.

VG Meyenburg-Schwanewede – MTSV Selsingen 3:0 (27:25, 25:16, 25:22): Ziemlich ausgepowert ging Meyenburg in das zweite Spiel. „Ohne den Gegner zu unterschätzen, sollten hier auch die Spielerinnen des erweiterten Kaders zum Einsatz kommen“, sagte der VG-Trainer Günter Kraus.

Der Absteiger aus Selsingen spielte jedoch befreit auf und bereitete dem Meyenburger Annahmeriegel im ersten Satz erhebliche Probleme (27:25). Danach brach der Gegner etwas ein und verlor den zweiten Durchgang deutlich. Der dritte Satz war eine zähe Angelegenheit, weil Meyenburg auf das frühere 2:4-System umstellte – also mit Frauke Roselius eine zweite Zuspielerin brachte. „Um einmal eine Alternative im Zuspiel zu haben. Die geänderte Formation setzte sich letztlich mit 25:22 durch“, so Kraus. Am Sonnabend (10. Februar) erwartet nun das VG-Team in der Halle der Grundschule Meyenburg in Sachen Aufstiegs-Relegationsplatz den Vierten SG Beverstedt und den Zweitplatzierten Geestemünder TV II.

VG Meyenburg-Schwanewede: Sperling, Roselius, Jäger, Brozinski, Hornickel, Schwandt, Brosig, Kosak, Schwalbe, Schmitz, Dehning.