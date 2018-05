Andrea Besser steuerte mit ihren variablen Angaben zahlreiche Punkte zu den Siegen des Lemwerder TV bei. (ANDREAS KALKA)

Lemwerder. Die Faustballerinnen des Lemwerder TV starteten mit zwei Siegen in die neue Feldsaison der 2. Bundesliga Nord. Beim Heimspieltag schlug zunächst ein hart umkämpfter 3:1-Erfolg gegen den starken Wardenburger TV zu Buche. Im Schnelldurchgang fertigten die Gastgeberinnen anschließend Aufsteiger TuS Halden-Herbeck ab (3:0).

Die optimale Ausbeute von 4:0 Punkten erreichte am ersten Spieltag ebenfalls der TV Vörde, der beim Serienstart nicht einen Satz verloren hatte. Trotzdem waren die Lemwerderanerinnen mit ihrem Auftritt nicht vollends zufrieden: „Da ist noch reichlich Luft nach oben“, fand nicht nur Mannschaftsführerin Stephanie Suhren.

Lemwerder TV – Wardenburger TV 3:1 (4:11, 12:10, 15:14, 11:9): Nach einem holprigen Auftakt steigerten sich die LTV-Faustballerinnen und waren am Ende froh, gegen eines der stärksten Teams in der 2. Bundesliga gepunktet zu haben. „Das ist noch mal gut gegangen“, waren die ersten Worte von LTV-Teamkapitänin Suhren nach dem Erfolg gegen den Wardenburger TV. „Dieser Sieg war wichtig für unser Selbstvertrauen und die Motivation“, fügte sie an. Doch habe man sich schwergetan, ins Spiel zu finden. Das spiegelte sich dann auch im ersten Satzergebnis (4:11) wider.

Wichtig war für die Gastgeberinnen, die überragende Schlagfrau der Wardenburgerinnen, Sarah Lücken, einigermaßen in den Griff zu bekommen. „Die hat ‚ne Klebe, agiert variabel und spielt gut platzierte Bälle“, bestätigte Patrick Bartelt vom LTV-Trainer-Trio, zu dem außerdem Arthur Dick und Sandra Weight gehören. Sie zu „bändigen“ gelang im ersten Satz selten. Seine Mannschaft habe zu wenig Teamgeist gezeigt. Sie hätte auf dem Feld nicht genug kommuniziert und sich nicht ausreichend angefeuert.

Besser verkaufte sich der LTV im zweiten Durchgang. Doch bevor der Satz-Sieg in trockenen Tüchern war, machten es die Faustballerinnen spannend: Nach einem ausgeglichenen Kräftemessen erarbeiteten sich die Gastgeberinnen einen 10:7-Vorsprung. Den letzten Zähler zum Satz-Gewinn konnten sie allerdings nicht erbeuten. Stattdessen holten die Wardenburgerinnen nach sehenswerten Ballwechseln bis zum 10:10-Gleichstand auf. Danach aber war der LTV wieder am Zug, punktete zweimal und jubelte beim 12:10.

Noch nervenaufreibender war die Schlussphase des dritten Durchgangs. Nachdem das Gästeteam anfangs in Front war, glich der Lemwerder TV beim 7:7 aus. Dabei erwies sich Andrea Besser mit ihren variablen Angaben als sichere Punktesammlerin. Im Feld ermunterte Darja Seefeld ihre Mitstreiterinnen lautstark: „Mädels, wir müssen selber etwas tun!“ Es folgte ein spannender Schlagabtausch. In dieser Phase zeigte ausgerechnet Wardenburgs Spitzenspielerin Sarah Lücken mit einer Leinenangabe und einem Ausball Nerven und verhalf dem LTV zur 11:10-Führung. Doch erst beim 15:14 machte Lemwerders Nummer fünf, Annika Langpaap, mit einem schön platzierten Ball ins hintere Feld des Wardenburger TV den Satz-Sieg perfekt.

Bis zum Ende spannend war schließlich auch Satz vier. Doch für den Matchball benötigte der LTV keine Verlängerung. Andrea Besser krönte den gelungenen Saisonauftakt mit einem Ass (11:9).

Lemwerder TV – TuS Halden-Herbeck 3:0 (11:3, 11:4, 11:1): Nur 30 Minuten dauerte es, bis der Lemwerder TV Aufsteiger TuS Halden-Herbeck besiegt hatte. In anderer Aufstellung als zuvor – Andrea Besser übernahm den Rückschlag und Stephanie Suhren wechselte von hinten in die Angabe – präsentierten sich die Gastgeberinnen konzentriert und überlegen. „Bei solchen Spielen ist es wichtig, nicht auf das Niveau des Gegners abzufallen. Das ist uns gelungen“, sagte LTV-Spielerin Saskia Gehlhaus nach dem sicheren Sieg.

Lemwerder TV: Suhren, Langpaap, Besser, Gehlhaus, Hoffmann, Darja Seemann