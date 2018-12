Daniel Klosa (Blumenthaler TV) unterbot bei den deutschen Kurzbahnmeisterschaften in Berlin mit 2:07,82 Minuten seinen eigenen Nordbremer Kreisrekord über die 200 Meter Lagen. (Martin Prigge)

Blumenthal. Mit ihrem Jahresabschluss können die Schwimmer/innen des Blumenthaler TV zufrieden sein. Sowohl bei den deutschen Kurzbahnmeisterschaften in Berlin als auch beim Christstollen-Schwimmfest in Dresden überzeugten die Nordbremer mit guten Leistungen an einem „Power-Wochenende“, wie BTV-Trainer Uwe Hilbrands den Doppelauftritt nannte.

Bei den Titelkämpfen in der Bundeshauptstadt überzeugten zunächst die Staffelteams der TSG Huchting/Blumenthal, die allesamt in den Top 30 und zweimal sogar in den Top 20 landeten. Auf einen sensationellen Rang 14 schwamm die Mannschaft mit Fabian Günther, Marcel Koltermann (beide Huchting), Daniel Klosa und Jonathan Seele (beide BTV) über 4x50 Meter Lagen in 1:43,91 Minuten.

Zum 17. Platz reichte es für Seele, Koltermann, Günther und Jonas Gambalat (BTV) über 4x50 Meter Freistil (1:35,75) – 21. wurde über diese Strecke auch das Damenteam in der Besetzung Carolin Karré (BTV), Emma Jakobsen (Huchting), Jennifer-Ruth Proske und Nele Simon (beide BTV) in 1:51,64 Minuten. Das Mixed-TSG-Team mit Günther, Koltermann, Karré und Jakobsen schwamm sich über 4x50 Meter Lagen auf den 22. Platz (1:53,33), Rang 23 holten sich Seele, Koltermann, Jakobsen und Proske über 4x50 Meter Freistil Mixed (1:43,40) und über 4x50 Meter Lagen belegte die TSG-Damenmannschaft mit Simon, Maxine Glatzel (Huchting), Jakobsen und Proske den 25. Platz (2:04,89).

Einen starken Auftritt legte BTV-Routinier Daniel Klosa (Jahrgang 1996) bei den deutschen Kurzbahnmeisterschaften in Berlin hin. Über 200 Meter Lagen schwamm der Blumenthaler nicht nur auf einen respektablen 31. Platz, sondern krönte seine Leistung in 2:07,82 Minuten mit einem neuen Nordbremer Kreisrekord. Die alte Bestmarke von 2:08,43 Minuten hatte Klosa erst Ende Oktober in Wuppertal aufgestellt.

Sein Vereinskamerad Lasse Dohrmann (1997) hatte dagegen etwas Pech. Der Langstreckenspezialist war über 800 Meter Freistil aufgrund von Abmeldungen auf eine Außenbahn in einem schnellen Lauf eingeteilt worden und merkte bereits nach den ersten zwei Bahnen, dass es nicht sein Rennen sein sollte. „Am Ende war es nicht die Zeit, die wir in Erwartung der Trainingsergebnisse im Kopf hatten“, beurteilte Coach Uwe Hilbrands die Zeit von 8:29,29 Minuten, mit der Dohrmann sich auf den 27. Platz eintragen konnte. Derweil konnte die von Berlin nach Dresden gereiste Carolin Karré (1996) in der sächsischen Landeshauptstadt eine Goldmedaille beziehungsweise einen Christstollen einstreichen. Die Blumenthalerin gewann über ihre Paradestrecke 50 Meter Schmetterling in 29,49 Sekunden. Einen weiteren Christstollen gab es für BTV-Youngster Jaan Pasko (2006), der in neuer Bestzeit von 2:16,57 Minuten über 200 Meter Freistil siegte. Außerdem schwammen sich die Blumenthaler Jaan Pasko, Lea Schilling (2001) und Sarah Ritzel (2001) in Dresden auf das Podium.