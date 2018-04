Im Punktspiel setzten sich die Hastedter gegen das SAV-Team (hier mit Kasim Uslu, Mitte) noch klar durch. (Christian Kosak)

Vegesack. Gemeint ist natürlich der Traum vom Pokalgewinn wie vor fünf Jahren. Damals besiegten die Vege­sacker den FC Oberneuland mit 4:0 und ­zogen in die erste Hauptrunde des DFB-­Pokals ein.

Dabei verlor die SG Aumund-Vegesack nach aufopferungsvollem Kampf (zur Halbzeit stand es 0:0) zwar noch mit 0:9 gegen den spielstarken Bundesligisten TSG Hoffenheim 1899, doch der Pokalgewinn bleibt in positiver Erinnerung und sollte das Team von Björn Krämer an diesem Mittwochabend beflügeln können.

Daran dürfte auch die Tatsache nichts ändern, dass die Vegesacker Akteure ihr Hinspiel in der Bremen-Liga gegen den starken Neuling aus Hastedt am 11. November 2017 glatt mit 0:6 Toren verloren. Inzwischen nämlich hat Björn Krämer die SG Aumund-Vegesack zu einer der momentan leistungsstärksten Mannschaft im Bremer Amateur-Oberhaus geformt, die in der Rückserie der Bremen-Liga noch keine einzige Begegnung verlor. Die Leistungskurve der Gäste vom Osterdeich zeigt dagegen ganz leicht nach unten.

Dennoch haben die Meisterschaftsspiele nach den Worten des Vegesacker Trainers keine Aussagekraft für den Ausgang des Halbfinales im Lottopokal. „Wer es bis unter die letzten vier Teams geschafft hat, will natürlich mit aller Macht das Endspiel erreichen“, sagt Björn Krämer.

Und er weiß natürlich um die individuelle Stärke der Hastedter. Ihr soll seine Mannschaft, wie in den Pflichtspielen der vergangenen Wochen praktiziert, mit Lauf-und Kampfbereitschaft sowie variabler Taktik die Wirkung nehmen.

Während sich der Hastedter BSC im ­Viertelfinale beim amtierenden Meister Bremer SV 4:3 (0:0) in der Verlängerung durchsetzte, beendeten die Nordbremer die Pokalträume des Habenhauser FV mit einem 3:1 (1:1)-Sieg auf eigenem Platz. Die Tore für die SAV erzielten am Karfreitag Muhamed Hodzic (2) und Nick Enghardt. Beide Spieler dürften auch an diesem Mittwoch zur Stammformation gehören, während Schlussmann Marvin Ekuase zum Zuschauen verurteilt ist.

Er rettete den Nordbremern im jüngsten Pflichtspiel gegen den Bremer SV, wie berichtet, das 3:3 auf Kosten eines Fouls und sah die Rote Karte. Für Ekuase wird wahrscheinlich Florian Schäfer zwischen den Pfosten stehen, während Marcel Menslage, der in der vergangenen Saison noch in der Hessenliga spielte und sich im Januar den Vegesackern anschloss, auf der Ersatzbank Platz nimmt. Ein Fragezeichen steht noch hinter dem Einsatz von Nils Husmann, der sich in der Partie gegen den BSV eine Zerrung einhandelte. Offen ist zudem, ob das Halbfinale auf dem Natur- oder Kunstrasen im Vegesacker Stadion stattfinden kann.

Doch egal auf welchem Untergrund gespielt wird, Björn Krämer rechnet mit einer Auseinandersetzung, die seiner Mannschaft „alles abverlangen“ werde. Als Schieds­richter fungiert Dennis Eva vom FC Lehe-Spaden, der pünktlich um 18 Uhr in Vegesack anpfeifen will.