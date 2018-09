Nach dem siegreichen Finale jubelte das Lesumer Ü50-Team über den Titel (jeweils von links, oben): Fan Eddi Hansche, Björn Hellmann, Ralf Ahlers, Georg Becker, Uwe Sudmann, Lars Bohl, Tim Helmke, Ralph Lütjen, Andre Brix und Betreuer Jürgen Helmbold, unten: Torsten Magnus, Coach Trevor Edwards, Torsten Oetjen, Thomas Stewers, Ulrich Geils, Michael Häsler und Uwe Meyer-Porsch. (NFV)

Lesum. Die Titelkämpfe wurden in Form eines Turniers ausgetragen, und gleich sechs Teams aus Bremen (zwei Mannschaften), Hamburg, Niedersachsen (2) und Schleswig-Holstein stritten sich um den begehrten Titel.

Zuerst standen die Gruppenspiele im Blickpunkt, anschließend fand das Halbfinale und das Endspiel statt – und die Lesumer blicken nach diesem Fußball-Event nun auf eine makellose Bilanz. So gewannen die Heidberger alle Spiele und wurden letztlich verdient neuer norddeutscher Titelträger. Damit ist das Team um Alexander Förster für die deutschen Ü50-Meisterschaften am Sonnabend, 15. September, in Berlin qualifiziert.

In der Gruppe A waren der SC Vier- und Marschlande (Hamburg), die Leher TS (Bremen) und die SG Heidetal/Ilmenau (Niedersachsen) im Einsatz. Der TSV Lesum-Burgdamm musste sich in der Gruppe B mit TS Einfeld (Schleswig-Holstein) und der SG Holvede/Heidenau (Niedersachsen) auseinandersetzen. Im Auftaktspiel gegen die Einfelder (4:1) trafen für die Nordbremer Ralph Lütjen, Björn Hellmann, Andre Brix und Uli Geils je einmal in die gegnerischen Maschen. Etwas knapper wurde es aus Lesumer Sicht dann im zweiten Gruppenspiel gegen SG Holvede/Heidenau. Es musste lange gezittert werden, bis der knappe 1:0-Erfolg (Torschütze Ralph Lütjen) unter Dach und Fach war.

Im folgenden Halbfinale übersprangen die Lesumer Routiniers die nächste Hürde wieder in lockerer Manier. Nach Treffern von Uli Geils (Neunmeter), Uwe Sudmann und Ralph Lütjen hielten sie den SC Vier-u. Marschlande in Schach (3:1). Im Finale trafen die Heidberger auf den niedersächsischen Vertreter SG Heidetal/Ilmenau und hatten hier ebenfalls keine großen Probleme. Letztlich schossen Uwe Meyer-Porsch, Björn Hellmann, Thomas Stewers und Ralph Lütjen den souveränen 4:0-Erfolg heraus.

Wieder einmal sorgte der Lesumer Coach Trevor Edwards für die richtige Teamtaktik und konnte sich auf Torjäger Ralph Lütjen (erzielte in der Liga 37 Treffer und 27 Assists in nur 19 Einsätzen) auf der Anlage des SV Ilmenau mit seinen vier Turniertoren verlassen. Ein kurioses Tor erzielte Uli Geils im ersten Spiel gegen TS Einfeld.

Leicht angeschlagen wurde Geils nur für die Ausführung eines Freistoßes und eines Neunmeters eingewechselt, „machte das Tor und wurde dann wieder ausgewechselt, effektiver geht es kaum. Insgesamt spielte die Ü50 des TSV Lesum-Burgdamm um den Mannschaftsführer Thomas Stewers ein starkes Turnier und war mit Abstand das beste Team“, äußerte sich Lesums Alexander Förster. Der Titelgewinn wurde übrigens nach der Rückkehr in Burgdamm bis in die Nacht bei einem Griechen gefeiert.