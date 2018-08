Uwe Kienast (im Vordergrund) ist der Chef einer gut aufgestellten Faustball-Abteilung des Lemwerder TV. (Christian Kosak)

Herr Kienast, der Faustballsport hat in Bremen-Nord durch den Blumenthaler TV und in der Wesermarsch durch den Lemwerder TV zwar eine lange Tradition, ist aber alles andere als eine Trendsportart. Warum blüht er beim Lemwerder TV trotzdem gerade so auf und erlebt einen solchen Höhenflug?

Uwe Kienast: Das Faustballspiel wird in unserem Sportverein seit Ende der 50er-Jahre gespielt und gepflegt. Faustball gehört ja eher zu den sogenannten Randsportarten, hat sich aber über Jahre in unserem Verein etabliert. Ein großer Vorteil unseres Sportes ist es, dass wir im Sommer auf dem Rasen und im Winter in der Halle spielen können. Über Jahre konnten wir immer wieder spielerisch gute Teams formen und aktuell zahlt sich diese Mühe und Kontinuität geballt aus.

Unsere sportlichen Erfolge basieren gewiss auch auf glücklichen Umständen, beispielsweise hatten wir in dieser Saison – sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern – nur ganz wenige verletzungsbedingte Ausfälle. Nichtsdestotrotz sind die Erfolge eher ein Zeichen von Kontinuität und fleißiger Trainingsarbeit. Beim Lemwerder TV haben sich Spieler über Jahre entwickelt und ernten nun gemeinsam die Früchte ihres Trainings.

Wissen Sie, ich bin seit Ende der 80er-Jahre als Abteilungsleiter im Lemwerder TV tätig. In den früheren Jahren lastete die Trainings- und Betreuungsarbeit der Teams zumeist sehr zeitaufwendig auf meinen Schultern. Nunmehr bin ich froh, dass ich im Laufe der Zeit die Arbeit auf mehrere qualifizierte Schultern verteilen konnte. Mit Sandra Weigt, Steffi Suhren, Julian Aust, Patrick und Daniel Bartelt sowie Arthur Dick verfügen wir derzeit über sechs lizenzierte aktive Trainer. Jeder von ihnen setzt andere Akzente und Reize, was letztlich sämtlichen Spielern und Teams zugutekommt.

Wir versuchen, als Sportverein unseren Jugendlichen eine Art sportliche Heimat und Wir-Gefühl zu bieten, und haben in diesem Sinne über Jahre sehr viele jugendliche Spieler ausgebildet. Ziel war und ist es auch immer noch, Jugendliche weg vom Fernsehsessel oder dem Computerstuhl hin zur Bewegung zu bringen. Bewegung gepaart mit einer Mannschaftsportart erachte ich als äußerst wichtig für die eigene persönliche Entwicklung. Man lernt unter anderem a) neue Freunde kennen, bekommt b) eine gewisse Beweglichkeit und Fitness und lernt c) die sozial stützende Wirkung einer Gruppe kennen. Ein ganz wichtiger Baustein für den Nachwuchserhalt unserer Abteilung ist die Kooperation unseres Sportvereins mit der Oberschule und dem Gymnasium Lemwerder. Steffi Suhren und meine Tochter Mieke leiten seit Anfang 2017 eine Anfänger Faustball AG und etliche dieser Spielerinnen finden sich dann in unserer Abteilung wieder.

Dass es unsere erste Damenmannschaft bis in die erste Liga geschafft hat, ist für unseren Dorfverein schon absolut außergewöhnlich. Die Mannschaft hat sich über Jahre konstant in der zweiten Liga entwickelt und stabilisiert. Ich denke, dass selbst im Falle eines Abstiegs die Welt der Damen nicht untergehen wird; aber so weit ist es ja auch noch lange nicht. Ähnlich sehe ich die Situation bei den Herren, auch hier wäre ein sportlicher Abstieg mit Sicherheit nicht das Ende des Teams. Wir haben ja keine dazugekauften Spieler, die im Fall eines Abstiegs den Verein verlassen würden. Alle Spieler stammen aus Lemwerder und halten mit Sicherheit auch im Falle eines Abstiegs zusammen. Wir sind eine gefestigte Abteilung.

Aktuell bestreiten zwei weibliche U 12, eine weibliche U 16, eine weibliche U 18, zwei Damenteams, zwei Herrenteams und eine Mixed-Mannschaft Punktspiele.

Aus meiner Sicht kann man die beiden Aufstiege nicht miteinander vergleichen. Unsere Damen spielen kontinuierlich seit Jahren auf einem sehr hohen Niveau in der 2. Liga und konnten sich dort etablieren. Immer wieder gelang es uns, junge Spielerinnen problemlos zu integrieren und zweimal schafften es unsere Damen zu einem Meistertitel in ihrer Klasse; da war es letztlich eine Frage der Zeit, bis es für den Aufstieg in die 1. Liga reichen würde. Das Männerteam hingegen musste sich erst einmal finden und leistungsmäßig stabilisieren. Die Jungs haben sich von der untersten Spielklasse bis in die dritthöchste Liga, die Regionalliga, hochgekämpft, was angesichts der Leistungsdichte in Weser-Ems und Niedersachsen-Nord gar nicht so einfach war. Die Bundesligareserven aus Ahlhorn oder Brettorf, die wissen auch, wie man Faustball spielt, und fordern einen schon. Der etwas schwierigere Weg war wohl der der Männer.

Sowohl bei den Männern als auch den Frauen stehen die große mannschaftliche Geschlossenheit, aber auch der Leistungswille im Vordergrund. In beiden Teams wird sehr fokussiert, zielorientiert, aber auch harmonisch miteinander gearbeitet; in keinem Team gibt es irgendein Zickentheater. Die Männer, die ich selbst betreue, sprühen aktuell vor Spiellaune, Selbstsicherheit und strotzen vor Kraft. Bei ihnen zahlt sich aus, dass nahezu jeder auf jeder Position spielen kann. Ein weiterer immenser Vorteil ist, dass fast alle Spieler noch neben dem Faustballtraining im Sportstudio aktiv sind und Kraft-/Ausdauertraining machen.

Die Damen haben ihr Ziel – die erste Liga – ja schon erreicht. Für sie kann es nur um den Klassenerhalt gehen. Bei den Herren sehe ich in der Regionalliga noch nicht deren Endstation. Jedoch wollen wir bescheiden bleiben und einen Schritt nach dem anderen machen. Ausgereizt ist das Potenzial bei den jungen Männern, meiner langjährigen Erfahrung nach, aber noch lange nicht. Wie es weitergeht, hängt von so vielen Faktoren wie beispielsweise Verletzungen, Berufswechsel, Studium mit Ortswechsel ab. Schauen wir mal.

Über Verstärkungen freut sich doch eigentlich jedes Team. Aber Faustball auf dem Niveau ist schon eine technisch sehr anspruchsvolle Sportart, da fallen gut ausgebildete Spieler nicht unbedingt von den Bäumen. Wir betreiben jedoch keine gezielte Abwerbung bei anderen Vereinen, so wie es bei Fußball an der Tagesordnung ist. Wir beabsichtigen, bei den Frauen einige unserer jungen Nachwuchsspielerinnen in ein gemeinsames Training einzubeziehen und hoffen, dass die ein oder andere den Sprung in die erste Mannschaft schafft. Die Tür steht beim Lemwerder TV für alle offen.

Da erwischen Sie mich an einem wunden Punkt. Als LTV-Abteilungsleiter wünsche ich mir schon eine Rückkehr der Spielerin Mieke, die mit Ahlhorn in der weiblichen U 14 ungeschlagen deutsche Meisterin wurde und in der Feldsaison 2018 in der Zweitligamannschaft des Ahlhorner SV spielte, ins heimische Lemwerder. Als Vater respektiere ich aber natürlich die Wünsche meiner Tochter, die sich in Ahlhorn sehr wohlfühlt. Mieke ist noch jung und die 1. Liga käme auch viel zu früh für sie. Ich gehe davon aus, dass sie sich künftig in Ahlhorn weiterentwickeln möchte. Eine Entscheidung ihrerseits ist momentan definitiv noch nicht gefallen.

Die Anforderungen an alle Beteiligten steigen natürlich. Ich bin jedoch der Meinung, dass wir in unserer Abteilung schon recht professionell aufgestellt sind. Bereits am Samstagabend haben wir angesichts der spontanen Erstliga-Aufstiegsfeier bei Familie Bartelt im Garten in einer ersten Besprechung festgelegt, dass wir uns Konzepte und Trainingspläne für die richtige Trainingsfrequenz, das Trainingsvolumen, die Trainingsdauer, Technik und Taktik zurechtlegen werden, sowohl für die Damen als auch für die Herren. Weiterhin werden wir auch auf Sportangebote unseres Gesamtvereins beispielsweise in Form von Body fit, Hot Iron etc. zurückgreifen. Lediglich im mentalen Trainingsbereich stecken wir bei uns noch in den Kinderschuhen, aber auch dieses Thema steht auf unserer Agenda.

Zur Person

Uwe Kienast

ist Faustball-Abteilungsleiter und Männer-Trainer beim Lemwerder TV. Der Kriminalhauptkommissar erlebt mit seinem Verein gerade einen Höhenflug, denn die erste Frauen-Mannschaft stieg erstmals in die 1. Bundesliga-Nord auf und die von ihm trainierten Männer schafften nach dem Aufstieg in der Halle jetzt auch auf dem Feld den Sprung in die Regionalliga. Der 60-Jährige ist seit 24 Jahren mit Petra verheiratet. Die Söhne Lasse (21.) und Matti (18) spielen beim Lemwerder TV Faustball, Tochter Mieke (15) beim Ahlhorner SV. Uwe Kienast spielte für den Blexer TB in der 1. und den Lemwerder TV in der 2. Bundesliga Faustball.