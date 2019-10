Pascal Hinrichs, hier im Spiel gegen Schiffdorf, zeigte als vorgezogener Abwehrspieler bei der HSG Bützfleth/Drochtersen eine starke Leistung und erreichte mit dem SV Grambke-Oslebshausen ein Unentschieden. (OLAF KOWALZIK)

Grambke. Die Landesliga-Handballer des SV Grambke-Oslebshausen haderten nach dem 25:25 (13:9) bei der HSG Bützfleth/Drochtersen mit sich selbst. „Wir waren so dicht am Sieg dran“, sagte SVGO-Trainer Marcel Hägermann und wiederholte die Aussage danach ein paar weitere Male. Ganz so, als ob er damit den ersten Auswärtssieg seit schier unfassbaren zwei Jahren und sieben Monaten nachträglich noch herbeireden könnte. „Der wäre eigentlich fällig gewesen, und ich will auswärts endlich einmal gewinnen“, schob der Trainer der Gelb-Blauen hinterher.

Daher dauerte es bei den Gästen einige Zeit, ehe sie sich allmählich über den Punktgewinn beim Tabellensechsten freuten. Da half zunächst auch nicht der Geburtstag ihres Antreibers Pascal Hinrichs als Stimmungsaufheller. „Wir hätten ihm gerne zwei Punkte geschenkt, aber das Unentschieden ist für uns letztlich auch sehr viel Wert“, arrangierte sich Marcel Hägermann bereits mit dem Resultat. Das führte seine Mannschaft immerhin mit 3:9 Zählern auf Rang neun und damit vorübergehend aus dem Tabellenkeller heraus.

Es hätte für die Gelb-Blauen sogar noch ärgerlicher ausgehen können, denn Schlussmann Bastian Entelmann stoppte den letzten Überzahlangriff der Hausherren mit einer Parade. Der drohende K.-o.-Schlag durch die Kehdinger wäre aber auch des Guten zu viel gewesen, da die Nordbremer das Spiel über weite Strecken dominierten. „Wir haben hervorragend verteidigt und ohne Ende gefightet“, lobte Marcel Hägermann seinen schmalen Kader. Allen voran Pascal Hinrichs, der als vorgezogener Abwehrspieler für zwei rannte und ein „super Spiel“ machte, wie sein Trainer anerkennend fand. Im Angriff hatte Marcel Hägermann wiederum Philip Schmidt ins Stammbuch geschrieben, dass dieser jetzt mangels Alternativen jetzt gefälligst liefern müsse. „Und das hat unser Bam-Bam gemacht“, verteilte der SVGO-Übungsleiter gleich die nächsten Blumen. Denn der linke Rückraumspieler pfefferte dem Sechstplatzierten bis zum 12:9-Vorsprung sechs Würfe ins Netz, ehe sich der Gastgeber ihn via Manndeckung vorknöpfte.

Den SV Grambke-Oslebshausen beeindruckte das allerdings wenig. Er zog weiter auf 16:10 davon (33.) und wehrte alle Bützflether Aufholversuche bis zum 23:18 erfolgreich ab. Erst als der HSG-Trainer in den finalen zehn Minuten auch noch dem SVGO-Spielmacher Pascal Hinrichs eine Sonderbewachung auf die Füße stellte, wackelten die Gelb-Blauen in ihren Grundfesten. Ihre Laufwege waren unglücklich gewählt, ebenso wie einige Würfe. Drei Zeitstrafen, die die guten Unparteiischen gegen die Gäste aussprachen, trugen zusätzlich zur Verunsicherung des SVGO-Spiels bei. Die Gäste trafen zwar noch durch Igor Hergert in Unterzahl zum 24:21 (53.), nach dem 25:23 von „Pasco“ Hinrichs verteidigten sie in den finalen, knapp dreieinhalb Minuten wenigstens noch diesen einen, wichtigen Punkt.

Weitere Informationen

HSG Bützfleth/Drochtersen – SV Grambke-Oslebshausen 25:25 (9:13)

SV Grambke-Oslebshausen: Entelmann, Bödeker; Feldermann (1), P. Hinrichs (3), Bülow, Rüttjerott, Schmidt (10), Wilken (4), Hergert (4/1), Dunker, Götz (3)

Siebenmeter: 6/4 - 2/1

Zeitstrafen: 0 - 3 ELO