Vergeblich bemühte sich der stark abstiegsgefährdete SV Grohn, hier mit dem Kapitän Janis Enßle (Mitte), im Heimspiel gegen den Aufstiegsanwärter VfL 07 Bremen. (Christian Kosak)

Grohn. Ohne Benjamin Samorski (beruflich verhindert) und Jannis Kurkiewicz (private Gründe) kam der SV Grohn in dem vorverlegten Spiel in der Fußball-Landesliga Bremen gegen den Aufstiegsaspiranten VfL 07 Bremen in den ersten 45 Minuten überhaupt nicht richtig in die Spur. Ohne große Leidenschaft kann man gegen ein Spitzenteam einfach nicht viel bewegen. Dies änderte sich in der zweiten Halbzeit, doch da hatten die Stadtbremer auf dem Oeversberg-Sportplatz den 5:0 (3:0)-Auswärtserfolg schon längst eingetütet.

Sehr gut aus Sicht der „Husaren“ war aber, dass der Haupt-Abstiegskonkurrent TV Bremen-Walle 1875 sich auch daheim gegen SC Vahr Blockdiek beugen musste (2:3) – und die Findorffer mit 1:2 gegen Woltmershausen.

Zurück zum Spiel der Grohner gegen das VfL-Team – das bereits in der zweiten Minute die ganz große Chance zum 1:0-Führungstreffer hatte. Der SVG-Mannschaftsführer Janis Enßle leistete sich in dieser Szene knapp im Strafraum ein Foul gegen Steffen Egert. Schiedsrichter Peter Dormann (SV Werder Bremen) zeigte sofort auf den Punkt – der gefoulte Egert schnappte sich den Ball, doch Grohns Schlussmann Ismail Basat Ibrahimbas ahnte die Ecke und konnte auch im Anschluss den zweiten Versuch von Egert erfolgreich parieren.

Sieben Minuten später unterschätzte Ibrahimbas aber eine Flanke vom VfL-Spieler Julian Hartkopf – so hatte Enes Ömer Sarikaya im Anschluss keine großen Probleme, die 1:0-Führung für die Stadtbremer zu erzielen. Nach einem Foul des Grohner Keepers Ibrahimbas an Dennis Siemer, kurz vor der Strafraumgrenze, konnte der Favorit drei Minuten später sogar auf 2:0 durch Janik Maaß – mit einem Freistoß unter die „Husaren“-Mauer – erhöhen. Der Gäste-Akteur Charles Ehiogie traf aus abseitsverdächtiger Position kurz vor der Halbzeit auch noch zum 3:0 (41.). Zuvor hatten der SVG-Spielertrainer Jan-Philipp Heine (31./übers Tor) und Cansin Cetin, nach einer schönen Flanke von Cuma Kut, Pech mit einem Drehschuss (35.).

Nach dem Wechsel musste für den am Knie verletzten Grohner Torwart Ismail Basat Ibrahimbas Florian Samorski ins Tor, und der Gastgeber wachte plötzlich auf. Die Heine-Schützlinge waren besser in den Zweikämpfen und ließen den Ball in den eigenen Reihen einfach besser laufen – konnten letztlich aber nicht mehr für eine Ergebniskosmetik sorgen. Eine gute Möglichkeit hatte noch der Grohner Cansin Cetin, der aber in der 52. Minute knapp sein Ziel verfehlte. Kurz vor dem Spielende sorgten die VfL-Akteure Amir Islem Kassis (85.) und Muhammed Ali Baser für den 5:0-Endstand (89.).

„Wir haben uns in dieser Heimpartie viel vorgenommen. Aber dann kam eben alles zusammen, auch unser Torwart verletzte sich. In der zweiten Halbzeit haben wir uns auf jeden Fall besser verkauft, und in Sachen Klassenerhalt geben wir uns auch noch nicht auf“, meinte nach dem Abpfiff Grohns Co-Trainer Eren Sevgilik.

Weitere Informationen

Restprogramm

SG Findorff: SC Vahr Blockdiek (A), TuS Komet Arsten (H), FC Union 60 (A), FC Huchting (H), SV Hemelingen (A)

TV Bremen-Walle 1875: TuS Komet Arsten (A), FC Union 60 (H), FC Huchting (A), SV Hemelingen (H), DJK Germania Blumenthal (A)

SV Grohn: FC Union 60 (H), TS Woltmershausen (A), Tura Bremen (H), TSV Lesum-Burgdamm (A), SV Lemwerder (H)