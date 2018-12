SAV-Schwimmer Jan Diercks (Jahrgang 2000) sicherte sich in Neuss vier Goldmedaillen und erreichte zudem eine vorläufige DM-Pflichtzeit. (Martin Prigge)

Vegesack. Wenngleich der Trainer Harald Schützek mit den erreichten Zeiten nicht ganz zufrieden war, hat das Schwimm-Quintett der SG Aumund-Vegesack bei dem 43. Internationalen Rheinland-Schwimmfest der SG Neuss den Soll, nämlich die ersten Pflichtzeiten für die Norddeutschen Meisterschaften (NDM) im kommenden Frühling zu knacken, letztlich erfüllt.

„Wir haben im Training aber etwas zu viel gemacht und hätten dann früher schon etwas zurücknehmen müssen. Das zeigt aber auch, dass in den Finals durchaus mehr möglich war. Aber wir haben den Punkt, den wir haben wollten, nicht bekommen“, äußerte sich Harald Schützek.

Dennoch freute sich der Vegesacker Coach mit seinen Athleten über erste vorläufige Fahrscheine zu den norddeutschen Titelkämpfen im Mai. Acht voraussichtliche Pflichtzeiten haben die SAV-Schwimmer gebucht und außerdem zwölf Goldmedaillen aus dem Neusser Stadtbad gefischt.

Vegesacks Brust-Spezialist Jan Diercks (Jahrgang 2000) krönte seine gute Leistung über 50 Meter Brust (31,04 Sekunden) sogar neben einer Goldmedaille mit der potenziellen Qualifikationszeit für die Deutschen Meisterschaften.

Drei weitere Goldmedaillen strich der Nordbremer Akteur über die 200 Meter Brust-Distanz (2:44,07 Minuten) sowie über den 100-Meter-Brust-Vorlauf (1:11,85) und das anschließende Finalrennen (1:11,31) ein, womit er über diese Strecke das Ticket für die NDM buchen konnte.

Dreimal stand zudem der gleichaltrige Kei Hobbiebrunken auf dem ersten Platz des Podiums. Er siegte über die 50-Meter-Distanzen der Schwimmarten Schmetterling (27,67), Rücken (29,55) und Freistil (26,52) und holte Rücken und Schmetterling die NDM-Qualifikation. Außerdem nahm er an den Finals über die 100-Meter-Distanzen in Schmetterling, Rücken und Freistil teil.

SAV-Nachwuchstalent Eske Beninga (2004) erschwamm sich Doppelgold über 50 Meter Rücken (34,10) und 50 Meter Schmetterling (31,85) – beide Zeiten ermöglichen ihr die NDM-Teilnahme, die sie sich überdies noch in den Finalläufen über die 100 Meter Schmetterling (1:12,36) und Rücken (1:13,33) sicherte. Beningas Vereinskamerad Leon Nobel (2005) qualifizierte sich über 50 Meter Schmetterling (31,59) für die NDM und gewann in neuen Bestzeiten Gold über 100 Meter (1:03,34) und 200 Meter Freistil (2:19,46). Außerdem siegte Katrin Diercks (1996) über 200 Meter Brust in der offenen Klasse. Die vom Blumenthaler TV bekanntlich zur SAV wechselnde Lara Marie Domke (2000), die ebenfalls in Neuss dabei war, heimste schließlich den Tagessieg über 400 Meter Freistil (4:49,36) ein und schwamm sich außerdem in das 100-Meter-Freistil-Finale.