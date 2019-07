Sandro Iacovozzi (am Ball) ist einer von zehn Spielern, die dem SV Lemwerder erhalten blieben. Der 28-Jährige soll im Jahr des Umbruchs Verantwortung übernehmen. In der ersten Saison unter Neu-Trainer Edu Yakan geht es darum, den Klassenerhalt in der Fußball-Landesliga zu sichern. (Maximilian von Lachner)

Lemwerder. Es gibt leichtere Aufgaben im Trainergeschäft als die, die Edu Yakan lösen will. Der 51-Jährige ist der neue Trainer des Fußball-Landesligisten SV Lemwerder und tritt die Nachfolge von Norman Stamer an, der mit dem SVL lange die Sonnenseite des Amateurfußballs erlebte. Aus der Kreisliga A führte Stamer das Team in die Landesliga und spielte auch dort eine gute Rolle. Doch im vierten Jahr der Landesliga-Zugehörigkeit zogen Schatten über dem SFZ Lemwerder auf, die jüngste Saison, die als Elfter endete, hatte mehr Tiefen als Höhen. Rechtzeitig im Winter gab Norman Stamer das Ende seines Engagements bekannt, und auch viele Spieler ließen durchblicken, dass sie ihre Zelte in Lemwerder abbrechen würden.

Zu Beginn dieses Kalenderjahres war die SVL-Abteilungsleitung um Ralf Bande also zum Handeln gezwungen. Ein neuer Trainer musste präsentiert werden, um für Klarheit und Planungssicherheit zu sorgen. Die Entscheidung fiel auf Edu Yakan, dem die Abteilungsleitung mit einem Drei-Jahres-Vertrag besonderes Vertrauen schenkte. Und ihm die Aufgabe des Umbruchs anvertraute. Im Laufe der nächsten Monate stellte sich heraus, dass aus dem Kader der Saison 2018/19 nur zehn Spieler beim SVL weitermachen wollten. „Als ich vorgestellt worden bin, war für mich klar, dass einige gesagt haben, dass sie mich nie wiedersehen werden“, wusste Yakan um die anstehenden Veränderungen und begann, an einem neuen Kader zu basteln. Und das ohne Enttäuschung oder Zorn: „Die Veränderung tut dem SV Lemwerder gut.“ Auch wenn es schwer gewesen sei, Spieler auf die andere Weserseite zu holen, habe er viele und gute Neuzugänge zu verzeichnen.

Yakan steht jetzt ein Kader mit 14 Neuen und zehn Verbliebenen, mit denen es im ersten Jahr ausschließlich darum ginge, die Landesliga zu halten, zur Verfügung. „Und davon bin ich felsenfest überzeugt“, sagt Yakan, für den die Tätigkeit in Lemwerder Priorität genießt, er aber trotzdem die G-Junioren beim Blumenthaler SV weiter trainieren wird. G-Junioren, die ihm viel Spaß bereiten und die ihn hoffen lassen, dass es mit dem blutjungen Kader beim SVL nun genauso sein wird.

Jugend forscht

Als Leithammel für die Youngster hätte er Steven Holstein und Fabian Wilshusen gerne halten wollen, das gibt Edu Yakan offen zu, doch bereits nach einem Gespräch habe sich gezeigt, dass sich die Wege trennen werden. Yakan: „Ich laufe keinem Spieler hinterher.“ Mit Sandro Iacovozzi, Sven Kuhlmann, Tobias Lange, Andre Niedzulka und Florian Radzun habe er zudem ein Gerüst, um das herum sich eine neue Mannschaft formen lasse. „Das ist der Anfang. Das erste Jahr ist ein Umbruchjahr. Danach wollen wir mehr machen“, sagt Yakan, der seinen neuen Kader unmittelbar nach der Saison einmal zusammengerufen und sich in einem internen Testspiel ein Bild gemacht hatte. Und feststellte: „Das sah richtig gut aus. Fußballerisch müssen wir uns keine Gedanken machen.“ Es gelte jetzt, eine Mannschaft aus Alten und Neuen zu formen und ein Miteinander zu schaffen. Eine Mission, die am Freitag, 12. Juli, mit dem Trainingsauftakt beginnt. Direkt im Anschluss wird zusammen gegrillt, auch der Vorstand gesellt sich dazu. Bei der Mission geht es, wie bereits erwähnt, um den Klassenerhalt. Trotzdem hat Edu Yakan einen anderen Titel gewählt: „Jugend forscht.“ Schließlich kommen allein sechs Neuzugänge direkt aus dem A-Junioren-Bereich.

„Offensiv spielen, das Spiel diktieren, den Ball aus der eigenen Hälfte fernhalten, Spaß haben“, so beschreibt A-Lizenz-Inhaber Edu Yakan Fußball, für den sein Name steht. Doch wie soll sich das mit einem SV Lemwerder, dem zahlreiche Leistungsträger verloren gegangen sind und auch auf der anderen Seite Talente und Spieler aus unteren Spielklassen hinzukommen, gelingen? „Das ist natürlich abhängig vom Potenzial des Teams. Vielleicht müssen wir auch Catenaccio machen“, will Yakan sein Team natürlich nicht in Schönheit sterben und ins Verderben rennen lassen.

Rennen ist ein gutes Stichwort. Denn bei Edu Yakan wird im Training nicht nur mit dem Ball gearbeitet, sondern auch gelaufen. „Die Spieler müssen Laufschuhe mitbringen. Damit kann man besser laufen, als mit Stollenschuhen“, kündigt er eine Vorbereitung an, die kein Zuckerschlecken sein wird: „Ohne Kondition keine Konzentration. Und ohne Konzentration kann man nicht vernünftig Fußball spielen.“ Im gleichen Atemzug nimmt er den Spielern aber auch Bedenken, dass die Laufarbeit einen zu großen Part einnehmen wird: „Wir sind eine Fußball- und keine Leichtahtletik-Mannschaft.“

Zeit genug, um sich mit der Materie Landesliga Bremen auseinanderzusetzen, hatte Yakan seit seiner Zusage im Februar. Zeit genug, um auch mitzubekommen, wie die Zukunft des SVL von der Konkurrenz oder der Fußballszene betrachtet wird: „Für die meisten sind wir der Abstiegskandidat Nummer eins. Aber wir haben unsere Hausaufgaben gemacht, und es wird mindestens zwei Mannschaft geben, die schlechter sein werden als wir.“ Eine Mannschaft, die Yakan ganz und gar nicht zu den Abstiegskandidaten zählt, ist Aufsteiger SV Türkspor, den er als „richtig stark“ einschätzt. Und besonders gut kennt. Schließlich ist Bahadir Kilickeser, der Trainer des SV Türkspor, der Schwager von Edu Yakan. Auf dieses Duell kann man sich also bereits jetzt besonders freuen. Ganz oben siedelt Edu Yakan den OSC Bremerhaven an, von dem er die sofortige Bremen-Liga-Rückkehr – dank der Unterstützung von Sponsor Bernd Günther – erwartet.

Auf die Saison bereitet sich der SVL mit vielen Trainingseinheiten und folgenden Testspielen vor: beim TV Jahn Delmenhorst (So., 21. Juli), bei Baris Delmenhorst (Mi., 25. Juli); mit dem Stedingen-Cup (Sbd., 27. Juli); beim SV Löhnhorst (Di., 30. Juli) und gegen den FC Hansa Schwanewede (Do., 1. August).

Der derzeitige Kader des SV Lemwerder: Lennart Scholz, Paul-Philipp Lapsien, Jelte Tietze (SG Marßel), Mustafa Kaya (ASV Ihlpohl); Araz Ahmad (SAV II), Mohamed Ali (SG Marßel), Jascha Begdogu, Kolos Dag (U19 Blumenthaler SV), Mohamed Gandi (SAV II), Sandro Iacovozzi, Tim Krüger (U19 Blumenthaler SV), Sven Kuhlmann, Tobias Lange, Felix Maas, André Niedzulka, Mirko Ohlzen, Christobal Oltmans (2. U19 Werder), Batuhan Öztürk (U19 Blumenthaler SV), Yannik Plaster, Florian Radzun, Paul Seidel (U19 JFV Bremen), Simon von Seggern (U19 SV Brake), Nurettin Bugraham (1. FC Burg), Kevin Taylor (U19 SV Brake).