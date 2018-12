Bremen-Nord. Platzt am Sonntag der Knoten gegen den ebenfalls ­abstiegsgefährdeten TSV Bremervörde? Seit nunmehr 14 Spielen wartet die HSG Schwanewede/Neuenkirchen in der Handball-Oberliga Männer noch immer auf ersten Heimsieg. In der Landesliga Männer gastiert der SV Grambke-Oslebshausen beim Neuntplatzierten HSG Delmenhorst II. In dieser wichtigen Auswärtsbegegnung kann der Gast auf einen gutbesetzten Kader zurückgreifen.

Oberliga Männer: „Es wird Zeit, dass wir in eigener Halle endlich einen doppelten Punktgewinn verbuchen“, sagten die HSG-Trainer Andreas Swalkiewicz und Dennis Graeve. Die Ausgangslage ist günstig, denn mit dem TSV Bremervörde muss ein Kontrahent in der Heidehalle antreten, der als Drittletzter nur einen Pluspunkt mehr auf dem Konto hat als die Gastgeber und ebenfalls um den Klassenerhalt bangen muss. Bereits ein Remis würde den „Schwänen“ reichen, um den vorletzten Rang an die Gäste abzugeben. Unentschieden (27:27) trennten sich die beiden Teams auch im Hinspiel; der Ausgleich gelang Bremervörde erst vier Sekunden vor Schluss. Damals habe man ­lange geführt und die Partie dann doch noch aus der Hand gegeben, blicken Andreas Szwalkiewicz und Dennis Graeve zurück. Am Sonntag müssen sie auf Niels Huckschlag verzichten, der sich gegen die SG HC Bremen/Hastedt (27:34) eine Schulterverletzung zuzog. Möglicherweise sollen Niklas Mechau und Florian Fronz aus der an diesem Wochenende spielfreien zweiten Mannschaft den Kader komplettieren. ⇒GRU

Sonntag, 17 Uhr, Heidehalle

Landesliga Männer: Sechs Punkte hat der SV Grambke-Oslebshausen in der Hinrunde eingefahren, zehn Siege gingen an die Konkurrenz. Das ist entschieden zu wenig, um sich frühzeitig aus dem Abstiegskampf zu entfernen. Das Gastspiel beim Tabellenneunten HSG Delmenhorst II weckt bei den Gelb-Blauen Hoffnung auf Besserung, denn im Hinspiel hatten sie mit 36:32 triumphiert. „Wenn wir diesmal wieder gewinnen würden, dann hätten wir den Anschluss geschafft. Daran sollte jeder Spieler bei seinem Einsatz denken“, sagte der SVGO-Spielertrainer Holger Langer. Der Pferdefuß daran: der Drittletzte aus Bremen hat bislang nicht ein einziges Auswärtsspiel gewonnen, ­sodass er mit einem Sieg bei der Oberliga-Reserve gleich eine doppelte Trendwende einleiten könnte. „Ich erwarte ein offenes Spiel, in dem wir an unsere Grenzen gehen müssen, um erfolgreich zu sein“, stimmt Langer seine Mannschaft auf Abstiegskampf pur ein. Denn die Niedersachsen sind nur zwei Pluspunkte vom Verbandsliga-Absteiger entfernt, bei gleichem ­Negativkonto. Personelle Probleme haben die Gäste nicht. ELO

Sonnabend, 17.15 Uhr, Düsternortstraße