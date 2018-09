Lesum. Michael Lehnert vom Kraus Racing Team aus Lesum ist beim Autocross-Rennen der MSG Spreckens im Rahmen der Serie des Neuen Automobil- und Verkehrsclubs (NAVC) Nord nur um Haaresbreite am Sieg in der Klasse 1 der seriennahen Fahrzeuge mit bis zu 14000 Kubikzentimetern vorbeigefahren. Mit seinem Honda Civic belegte der Pädagoge im dritten NAVC-Stoppelcrossrennen Platz zwei.

Lehnert vermochte alle seine drei Rennen als Sieger zu beenden. Erst im Superfinale aller Klassen musste er sich Björn Schlüter vom Team Wersab(e)är aus Wersabe geschlagen geben. Mit 29 Punkten lag Lehnert am Ende nur knapp um einen Zähler hinter Schlüter zurück. Lehnert war bis zu den Sommerferien Lehrer an der Vegesacker Schule Lerchenstraße, wechselte aber nun zu einer Schule in Bremerhaven.

In der mit 56 Startern größten Klasse 1 platzierte sich auch noch ein weiteres Mitglied des Lesumer Kraus Racing Teams im vorderen Bereich. Davin Beier belegte ebenfalls mit einem Honda Civic Rang 18. Andre Kuderer im Seat Ibiza (32), Chris Tessarek im Honda Civic (35) und Sascha Kraus im Suzuki Swift (49) komplettierten das Team. Kraus musste sich mit Platz 49 begnügen, da sein Fahrzeug durch eine Kollision im dritten Lauf ausschied. „Der insgesamt gute Renntag wurde für das Kraus Racing erstmals mit einem Teampokal für die gesamte Leistung belohnt“, frohlockte Teammitglied Frank Rath. Das Team Wersab(e)är musste sich in der Teamwertung nur dem Fahrendorfer AC beugen.

Alexander Weers ergatterte in seinem Opel Corsa B als Achter auch noch einen Top-Ten-Platz für das Team Wersab(e)är. Seine Vereinskameraden Pascal Janouch, Andrea Weers, Carmen Schwarzer traten ebenfalls mit einem Opel Corsa B an und reihten sich auf den Rängen 17, 21 und 25 ein.

Wersabes Dominik Laube fand sich im VW Polo 86 c zudem auf Position 46 wieder. Pascal Janouch wurde auch noch Fünfter in der Klasse 4. Das vierte Rennen dieser Saison findet am Sonntag, 9. September, in Reith-Bredenbeck bei Bremervörde statt.