Auch in der Hinserie zwischen Lesum und dem SVL (hier mit Andre Niedzulka, rechts) war der Ball heiß umkämpft. (Christian Kosak)

Bremen-Nord. Außerdem reisen die DJK Germania Blumenthal zum TuS Komet Arsten sowie der SV Grohn zur SG Findorff.

SV Lemwerder – TSV Lesum-Burgdamm: Die Vorzeichen vor diesem Duell scheinen klar zu sein, alles andere als ein klarer Sieg der Heimmannschaft wäre eine Überraschung. Bereits im Hinspiel gewannen die Schützlinge von SVL-Trainer Norman Stamer deutlich mit 5:0. „Trotzdem müssen wir auf der Hut sein“, warnt Stamer. „Es wird ein wichtiges Spiel, Lesum hat sicher weniger zu verlieren als wir“, so der SVL-Coach weiter. Die Gastgeber schielen perspektivisch auf einen einstelligen Tabellenplatz, dazu benötigen sie natürlich alle drei Punkte aus der Auseinandersetzung mit dem Abstiegskandidaten.

„Die Schwächen, die wir noch bei Tura offenbart haben, müssen wir komplett abstellen“, fordert Stamer, außerdem erwartet er eine konsequente Herangehensweise seiner Akteure an die vermeintlich leichte Aufgabe. „Wir können dann, nach einer Woche Spielpause, sicher entspannt in die letzten elf Saisonspiele gehen, wenn wir Lesum nicht unterschätzen. Sie haben gegen Woltmershausen gezeigt, dass sie zurückkommen können und Tore schießen können“ (Stamer). Der SVL-Trainer wird auf einige kranke und angeschlagene Spieler aus seinem Kader verzichten müssen, sieht darin allerdings keine mögliche Entschuldigung. „Anreize, Lesum nicht zu unterschätzen und zu gewinnen, gibt es genug.“

Beim TSV ärgert sich Trainer Bayram Özkul noch immer über die „schönen Geschenke“ in Form von drei Gegentoren in den ersten 14 Minuten gegen die TS Woltmershausen. „Wir haben einige Zeit gebraucht, bis wir ins Rollen gekommen sind“, so Özkul. „Zunächst Nackenschläge zu bekommen und erst danach aufzuwachen, das darf uns nicht passieren.“ Für Bayram Özkul sind bei zehn Punkten Rückstand zum rettenden Ufer die nächsten drei Spiele entscheidend. Dort müsste eine Siegesserie stattfinden, wenn die Lesumer noch einmal den Anschluss schaffen wollen.

Ansonsten ginge es für den Traditionsverein vom Heidberg nur noch darum, vernünftig in die Bezirksliga abzusteigen. Dabei will Bayram Özkul seine Spieler bei der Ehre packen. Ob es die Wende noch gibt, steht aber mehr denn je in Frage, denn zu den beruflich und privat verhinderten Spielern gesellt sich nun auch noch ein Torwartproblem. Dominik Diessel hat sich gegen Woltmershausen eine Zerrung zugezogen und musste ausgewechselt werden. Auch Ersatzkeeper Jan Hinrichs ist angeschlagen, hat für einen Einsatz im Feld allerdings schon grünes Licht signalisiert. „Ich werde Bastian Burghardt fragen, ob er im Tor aushelfen kann“, kündigt Bayram Özkul an. Auch der langjährige Ex-TSV-Schlussmann ist jedoch nicht beschwerdefrei.

Sonntag, 15 Uhr, SFZ Lemwerder

TuS Komet Arsten – DJK Germania Blumenthal: An das Hinspiel Ende August hat DJK-Trainer Aydin Pekyalcin noch gute Erinnerungen, zumindest an den Beginn. Seine damals noch gänzlich unbesiegte Mannschaft führte gegen den Favoriten zur Halbzeit mit 2:0, ehe es am Ende doch noch eine 4:7-Niederlage zu notieren gab. Auch dieses Mal ist der Tabellenvierte der Favorit auf dem Papier, dennoch spricht Aydin Pekyalcin von einer machbaren Aufgabe. „Wir können einen oder drei Punkte aus Arsten mitnehmen.“ Dafür müsse aber die Fahrlässigkeit bei der Verwertung der Torchancen beendet werden, die in den beiden letzten Partien zutage trat und zu schmerzlichen Punktverlusten führte.

Mithelfen kann dabei ein Neuzugang bei den „Germanen“ der sofort einsatzbereit ist. Hamdin Turgay, 27jähriger türkischer Stürmer, lief zuletzt für die SG Marßel in einem Testspiel auf und wechselte nun an den Burgwall. Zuvor war er auch für den SV Grohn aktiv. Dagegen werden mit Veyis Albayrak (Muskelverhärtung), Enis Albayrak (Prüfung) und Bilal Subasoglu, der schon seit zwei Wochen verletzt ausfällt, wahrscheinlich drei DJK-Leistungsträger nicht zur Verfügung stehen. „Dennoch – wir fahren mit breiter Brust dorthin und versuchen, das Allerbeste herauszuholen“, so Aydin Pekyalcin.

Sonntag, 15 Uhr, Egon-Kähler-Straße

SG Findorff – SV Grohn: Die „Husaren“ sind nach dem geglückten Trainer-Einstand von Jan-Philipp Heine und dem 4:1 über den direkten Mitabstiegskonkurrenten TV Bremen-Walle 1875 obenauf. 17 Spieler registrierte der neue Coach beim Training am Mittwoch, und 90 Prozent waren schon zehn Minuten vor dem offiziellen Trainingsbeginn auf dem Platz. „Da sieht man, was so ein erster Sieg schon bringen kann. Die Jungs haben wieder Lust auf Fußball“, berichtet Jan-Philipp Heine erfreut. Am gestrigen Freitag erfolgte das Abschlusstraining. Allerdings möchte sich Heine von dem letzten Erfolgserlebnis auch nicht blenden lassen, schon jedoch die positiven Gefühle in eine gute Einstellung für das Auswärtsspiel umwandeln.

„Die Aufgabe beim Aufsteiger wird schwieriger als gegen Walle. Das 1:2 von Findorff beim VfL 07 war ein enges Ding, dennoch können wir diese schwierige Aufgabe zuversichtlich angehen“, sagt der „Husaren“-Trainer. Er möchte vor allem die neue Entschlossenheit seiner Truppe auf dem Kunstrasenplatz in Findorff nutzen. Bis auf Cansin Cetin, der erst am Sonntag spät aus dem Urlaub zurückkehren wird, stehen Jan-Philipp Heine alle Spieler aus seinem Kader zur Verfügung.

Sonntag, 15.30 Uhr, Nürnberger Straße