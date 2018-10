Einst in Schwanewede, nun im ATSV-Dress: Matthias Ruckh. (OLAF KOWALZIK)

Schwanewede. Der Gesprächsstoff ist Lukas Feller, Niels Huckschlag und Marc Blum am Montag nach dem Pokalspiel ganz gewiss, schließlich kommt solch eine Konstellation wie ihre nicht alle Tage vor. Wenn an diesem Sonnabend um 18 Uhr das Duell zwischen den Verbandsliga-Handballern der HSG Schwanewede/Neuenkirchen und dem Oberligisten ATSV Habenhausen in der Halle an der Heideschule angepfiffen wird, dann stehen drei Arbeitskollegen der GVO Versicherung auf der Platte. Blöderweise nicht alle im selben Team.

Da Lukas Feller die Fronten zum Saisonbeginn in Richtung Drittliga-Absteiger aus dem Bremer Süden gewechselt hat, weiß der Ex-Schwaneweder natürlich ganz genau, was ihm als klassenhöherer Pokalfavorit im Falle einer Niederlage in der nächsten Mittagspause blüht. „Der Verlierer bekommt über den Tag hinweg ganz bestimmt mehrere lustige Sprüche reingedrückt. Gefolgt von genauen Analysen über das Spiel am Mittagstisch“, lacht er. Um das nicht wiederkäuend selbst erleben zu müssen, „hoffe ich, dass ich am Ende des Spiels auf der Gewinnerseite stehe.“ Für Lukas Feller („Es kribbelt schon gewaltig in den Fingern“) ist es das erste Kräftemessen mit seinem Ex-Klub, bei dem er seit dem sechsten Lebensjahr das Handballspielen von der Pike auf erlernt hat.

Aktuell trainiert der Sport- und Geschichtsstudent auf Lehramt in Schwanewede/Neuenkirchen sogar noch die männliche C-Jugend in der Oberliga, außerdem ist der GVO-Vorstand Andreas Szwalkiewicz nicht nur im weitesten Sinne sein Arbeitgeber, sondern auch der Trainer der „Schwäne“.

Frotzeleien im Vorfeld der Partie gab es jedoch nicht, da Lukas Feller die ganze Woche seinen Urlaub genießt. „Ist ja auch klar, da er diese Zeit für die Vorbereitung auf das Derby braucht“, prustet Niels Huckschlag lachend los. Auf dem Feld läuft vieles auf den direkten Zweikampf zwischen Lukas Feller und dem mit ihm befreundeten Marc Blum hinaus, was den Schwaneweder Blum aber nicht im Geringsten stört.

„Davon lass ich mich nicht beirren“, betont der Shooter im HSG-Rückraum. „Während des Spiels sind wir ganz klar Gegner, danach können wir dann wieder alle Freunde sein.“ Marc Blum freut sich auch auf das Wiedersehen mit Fabian Rojahn, Kai Rudolph und Matthias Ruckh, die es von der HSG ebenfalls zum ATSV Habenhausen verschlagen hat. „Wenn du mit dem Gegner bis vor wenigen Monaten noch selbst viermal wöchentlich in der Halle gestanden hast, dann wird dieser Pokalauftritt sowieso zu etwas ganz Besonderem“, meint der neue Habenhauser Abwehrchef Fabian Rojahn, der vorher sechs Jahre beim Oberliga-Absteiger gespielt hat.

Nun sind die Neu-Bremer bei der Einlaufzeremonie in der „Heidehölle“ nicht mehr mittendrin, sondern nur dabei, wenn die Lampen dann ausgehen und die Heimmannschaft im Spotlicht einer nach dem anderen enthusiastisch aus dem Kabinengang in die Sporthalle rennt. Zusammen mit dem Abklatschen der Mitspieler und begleitet von den Hallensprechern Jan-Peter Lemke und Thomas Hannemann hat das für viele Gegner ein gewisses Einschüchterungspotenzial. „Das wird für mich zwar im ersten Moment komisch sein, aber ich werde diese Stimmung auch als Gast genießen und dann alles andere ausblenden“, erklärt Lukas Feller.

Im Spiel dürfte der ATSV Habenhausen durch seine Insiderkenntnisse hinsichtlich der HSG-Spielvarianten einige Vorteile haben, auch wenn die Hausherren ihre Spielarchitektur durch die drittligaerfahrenen Neuzugänge Karlo Oroz und Fabian Hartwich verändert haben. „Wenn es Schwanewede jedoch schafft, durch die Stimmung auf den Rängen Derbyfeuer ins Spiel reinzukriegen, dann zählt in der Partie auch der Ligaunterschied nicht mehr“, warnt Fabian Rojahn. „Sollten wir unsere Leistung konstant bis zum Schluss durchziehen, dann kann uns zuhause kein Gegner schlagen“, bestätigt Marc Blum den Eindruck. „Es hat aber auch etwas, gegen „Ruckher“ als Trainer spielen zu können“, sagt Niels Huckschlag. „Er hat mir in seiner aktiven Zeit in Schwanewede viel geholfen und viel gezeigt.“

Doch genau diese Rückkehr von Matthias Ruckh an seine ehemalige Wirkungsstätte sorgt im Pokal auch für eine gewisse Brisanz. Der neue Trainer des ATSV Habenhausen musste die Männer der HSG Schwanewede/Neuenkirchen schließlich nach fast sieben Jahren auf Anraten von Andreas Szwalkiewicz verlassen, da er dort Spieler zum Wechsel nach Habenhausen angesprochen haben soll. Sentimentalitäten sind deshalb für „Ruckher“ Fehl am Platz: „Ich habe mich als Spieler auf und neben dem Platz sowie als Jugendtrainer sehr viel bei der HSG eingebracht. Da sich im Verein aber einiges gewandelt hat und einige Dinge anders gehandhabt werden, muss ich mit diesem Abschied leben“, sagt er.

Immerhin hatte sich seine mittlerweile Ex-Mannschaft damals mit einer großen Geste von ihm verabschiedet – ohne Trainer. „Das ist das, was am Ende für mich Gewicht hat“, betont der ATSV-Coach Matthias Ruckh. Er nimmt die Favoritenrolle im Pokalspiel an, gesteht dem Gastgeber aber durchaus Erfolgs-Chancen ein. „Wir spielen nicht gegen einen normalen Verbandsligisten, sondern gegen ein Team, das auch in der Oberliga im Mittelfeld sicherlich mitspielen könnte.“ Seiner Meinung nach verfügt die HSG Schwanewede/Neuenkirchen über eine sehr gute erste Aufstellung mit einigen guten zusätzlichen Optionen von der Bank.