Muss noch länger auf einen Einsatz warten: Gregor Grzesik. (Olaf Schnell)

Vegesack. Am Sonntag (Beginn 14 Uhr) erwarten die Vegesacker in der Sporthalle der Gerhard-Rohlfs-Oberschule den Drittletzten TuSG Ritterhude III.

In dieser Bezirksoberliga-Heimbegegnung muss das SAV-Team nur auf den noch verletzten Gregor Grzesik verzichten. Für den Mannschaftsführer springt gegen Ritterhudes Dritte Robert Grabowski, der bei den Nordbremern in dieser Saison in der zweiten Mannschaft in der Bremen-Liga an Nummer zwei im Einsatz ist, ein. Grabowski spielte zuletzt beim Neurönnebecker TV und hatte hier auch schon einige Einsätze in der Bezirksoberliga und Bezirksliga. „Er kennt sich also schon dieser Spielklasse gut aus und war davor auch schon einmal bei uns“, berichtete Grzesik. Die Ritterhuder um Spitzenspieler Matthias Haumersen hatten im Vergleich zu den Vegesackern beim Saisonauftakt nicht so viel Glück und mussten sich zu Hause gegen den Tabellenzweiten TuS Wremen klar mit 2:9 beugen. Allerdings trat das TuSG-Team hier ohne die beiden Spitzenkräfte Matthias Haumersen, Arndt Sonntag, Christian Lipp (4.) und Frank Dohrmann (5.) an.

Für die Nordbremer Akteure ist diese Begegnung gegen TuSG Ritterhude III schon sehr wichtig. „Wir wollen immer gewinnen und es ist ja auch das erste Heimspiel“, meinte Gregor Grzesik. In Sachen Doppelaufstellung wird beim Gastgeber Robert Grabowski wohl an der Seite von Patrick Jahic spielen. Das SAV-Spitzendoppel Jakob Guzmann/Tobias Burkhardt bleibt unverändert, zudem könnten – wie gegen Werders Dritte – auch Marcus Kunte und Klaus-Peter Lenz wieder gemeinsam auf Punktejagd gehen.