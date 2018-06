Die Sportlerinnen aus Platjenwerbe kämpften sich beim Deutschland-Cup der Gruppen in der Rhythmischen Sportgymnastik in Koblenz noch bis auf Platz neun vor: Joelle ­Uecker, Dana Czalnik, Leandra Ahlers (hinten, jeweils von links), Kim Sauerbaum, ­Laura Harders, Vik­toria Haas (vordere Reihe). (Tietjen)

Bremen-Nord. „Unsere Juniorengruppe hat in Koblenz mit zwei Durchgängen auf sich aufmerksam machen können und Lob für ihre positive Entwicklung erhalten, worüber wir uns besonders freuen“, zog die Trainerin der SG Platjenwerbe, Sabrina Tietjen, eine positive Bilanz nach dem Deutschland-Cup der Gruppen in der Rhythmischen Sportgymnastik. Bereits die erste Übung habe nahezu perfekt gesessen. „Nur kleine Ausführungsfehler mussten abgezogen werden“, so Tietjen.

Mit Platz elf in der Qualifikation machte es Platjenwerbe trotzdem noch spannend. Doch schließlich buchte der Klub das Ticket für Runde zwei. Für den zweiten Durchgang nahm sich das Team um Joelle Uecker, Kim Sauerbaum, Laura Harders, Viktoria Haas, Dana Czalnik und Leandra Ahlers dann viel vor und trat fokussiert auf die Fläche. „Unsere Schützlinge schafften erneut einen sehr sicheren, ausdrucksstarken und kraftvollen Wettkampf mit fünf Paar Keulen zu einem `Danza Kuduro`-Remix“, berichtete die SG-Trainerin Caterina Czalnik. Leider seien dabei zwei Geräte so weit geflogen, dass diese ganz knapp über der roten Linie gerettet werden mussten. Dafür sieht das Regelwerk hohe Abzüge vor, die die Platjenwerber Gymnastinnen trotz ihres überzeugenden Auftritts zu verkraften hatten.

10,400 Punkte reichen nicht ganz

Obwohl diese sich mit dieser Übung und insgesamt 10,400 Punkten noch bis auf Platz neun von 35 Gruppen nach vorne gekämpft hatten, überwog dann doch zunächst die Enttäuschung, das Finale trotz eines diesem würdigen Auftritts derart knapp verpasst zu haben. „Schließlich aber überwiegt am Ende der Stolz auf das SGP-Juniorenteam und sein konzentriertes, motiviertes sowie erfolgreiches Training und die daraus resultierte Leistung, die mit der Top-Ten-Platzierung in einem hochkarätig besetzten Feld belohnt wurde“, so Tietjen und Czalnik.

Die JWK-Gruppe der SG Platjenwerbe turnt in dieser Zusammensetzung schon seit der Kinderklasse und hatte bereits 2015 und 2016 das Finale der Schülerinnen erreicht. Der Wechsel in die JWK war dann im vergangenen Jahr mit Rang 13 noch nicht entsprechend gelungen, was vielleicht auch den schwierigen Trainingsumständen geschuldet gewesen sein könnte. Zu den Landesmeisterschaften im März dieses Jahres wurden auch noch nicht alle Übungsteile sicher präsentiert.

„Um so erfreulicher ist die Entwicklung jetzt zum Saisonhöhepunkt in Koblenz. Hier präsentierte sich die Gruppe vor allem im ersten Durchgang selbstsicher und turnte eine nahezu fehlerfreie und auch tänzerisch verbesserte Übung“, stellte die niedersächsische Landesfachwartin Birgit Beiße fest.

Der TV Schwanewede belegte in der JWK-Gruppe den 25. Platz, während sich der Blumenthaler TV auf Rang 33 wiederfand. Die Blumenthalerinnen sind nicht unter besten Bedingungen in dieser Saison vorbereitet worden. Es gab viele Verletzungen, die dazu führten, dass vor fünf Wochen die Gruppe umgestellt werden musste und eine Gymnastin nach längerer Verletzungspause eingearbeitet wurde. „Dadurch fehlten die nötige Routine und Ruhe für einen stabilen Durchgang“, sagte BTV-Trainerin Tanja Brüchert. Nach dem ersten großen Geräteverlust hätte sich die Unsicherheit bei den Gymnastinnen breitgemacht, sodass weitere kleinere und größere Geräteverluste folgten. Tanja Brüchert und ihre Schützlinge Jennifer Rempel, Dijala Güngör, Lisa Ermisch, Merle Wilske und Nicole Jenner waren so sehr enttäuscht.

Unter den 23 Gruppen in der Schüler-Wettkampfklasse reihte sich der BTV auf Position neun ein. Mit 10,550 Zählern verpassten sie nur um 0,300 Punkte die Qualifikation für die Endrunde. Für diese war es die erste nationale Meisterschaft. „Die Mädchen turnten einen schönen ersten Durchgang zu ihrer Kalinka- Musik und erreichten 5,400 Zähler. Dies bedeutete Platz neun in dem Vorentscheid“, informierte BTV-Trainerin Franziska Einroos.

In diesem zweiten Durchgang gab es aber einen großen und zwei kleinere Geräteverluste, sodass die Gruppe den Einzug ins Finale der besten acht Teams Deutschlands verpasste. Dennoch sind die Mädchen Joanna Schneider, Julia Kononenko, Lina Maiberg, Lori Segger, Milana Siffermann und Pia Welker und ihre Trainerin Franziska Einroos glücklich über das Ergebnis.

Der SV Grün-Weiß Beckedorf mit den Trainerinnen Tanja Mollenhauer und Laura Eggers musste sich mit Rang 20 begnügen. „Bei uns herrschte große Enttäuschung“, räumte Tanja Mollenhauer ein. Dabei seien sie ganz stark in ihre zweiminütige Gruppenübung mit den fünf Reifen gestartet. „Synchron, ausdrucksstark und sehr sicher spulten sie die geforderten Elemente ab. Kurz vor Ende der Kür passierten dann aber zwei große Fehler, bei denen der Reifen sogar die Fläche verließ“ (Mollenhauer). Deshalb seien zu den normalen hohen Abzügen noch weitere 0,9 Punkte für das Verlassen der Wettkampffläche erfolgt.

„Damit waren alle angestrebten Ziele von einer Sekunde auf die andere zunichte“, so Mollenhauer. Dies sei mehr als tragisch gewesen. „Die Gruppe war im Vorfeld super sicher und am Wettkampftag auf den Punkt konzentriert und hätte mit einer normalen Leistung die Chance aufs Finale gehabt. Im nächsten Jahr werde die Gruppe mit einer neuen Choreografie aber in der Juniorenklasse erneut angreifen.

In der Freien Wettkampfklasse beanspruchten die beiden Gruppen des TV Schwanewede die Positionen 13 und 24. Das erste Team verpasste die Qualifikation für das Finale mit 6,750 Punkten recht deutlich. Bremen 1860 II gab hier mit 13,450 Zählern klar den Ton an. Der TVS II musste sich mit 3,000 Punkten zufriedengeben. „Es war das erste Mal nach vielen Jahren, dass keine Gruppe aus unserem Bereich das Finale erreicht hat“, berichtete Mollenhauer.