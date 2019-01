Der Delmenhorster Felix Sonnberg beherrschte das Match gegen Bastian Grönefeld zwar phasenweise, verlor am aber trotzdem gegen den Nordhorner. (INGO MOELLERS)

Delmenhorst. Die Herren des TC Blau-Weiß Delmenhorst haben zum Auftakt in die neue Hallensaison in der Tennis-Landesliga wie erwartet eine Pleite kassiert: Die Gastgeber mussten sich gegen den hohen Meisterschaftsfavoriten TV Sparta 87 Nordhorn deutlich mit 0:6 geschlagen geben. Die Niederlage ging auch in der Höhe in Ordnung. Schließlich konnte keiner der Blau-Weißen den Nordhornern, die durchweg mit wesentlich besseren Leistungsklassen angetreten waren, den Sieg ernsthaft streitig machen.

Für ihre Leistung in spielerischer wie auch kämpferischer Hinsicht erhielten die Delmenhorster allerdings Anerkennung. Das galt ganz besonders für Felix Sonnberg, der seinem routinierten Gegenspieler Bastian Grönefeld einen Satz lang einen Kampf auf Augenhöhe lieferte und durchaus die Chance hatte, diesen Durchgang für sich zu entscheiden. Zwar lag der TC-Youngster schnell mit 2:5 zurück, steigerte sich dann aber deutlich. Nach einer spektakulären – für ihn positiv – verlaufenden Ballpassage, die zum 3:5 für den Delmenhorster führte, beherrschte Sonnberg in der Folgezeit ganz eindeutig das Geschehen auf dem Platz. Grönefeld, Bruder der noch immer im Doppel und Mixed zur Weltelite gehörende Anna-Lena Grönefeld und selbst für einige Zeit auf der ATP-Tour unterwegs, hatte in dieser Phase seinem wie entfesselt auftrumpfenden Gegner nichts mehr entgegenzusetzen.

Mit präzisen Vor- und Rückhandbällen sowie sehenswerten Stopps katapultierte sich der Blau-Weiße mit 6:5 in Front und hatte bei eigenem Aufschlag die große Chance, den Sack zuzumachen. Er verpasste sie jedoch: Mit zwei unerklärlichen Doppelfehlern in dieser so entscheidenden Phase des Matches sowie leicht verschlagenen Bällen musste Sonnberg den 6:6-Ausgleich hinnehmen. Im Tiebreak wie auch im folgenden zweiten Durchgang knüpfte der Delmenhorster nicht mehr an seine zuvor gezeigten Leistungen an, sodass er die Partie mit 6:7 (3:7), 2:6 gegen den Nordhorner verlor.

Parallel zu diesem Match hatte es auch Carsten Glander mit einem überaus starken Gegner zu tun, zog sich aber ebenfalls recht achtbar aus der Affäre. Sein Gegner, der mit Leistungsklasse eins ausgerüstete Loris Günther, bewies im ersten Satz auch gleich seine große Klasse und setzte sich gegen den aufopferungsvoll kämpfenden Delmenhorster souverän durch. Um so erstaunlicher war der Auftakt in Durchgang zwei, als Glander mit zwei gewonnenen Aufschlagspielen und einem Break mit 3:0 in Führung ging. Dabei gelangen dem Blau-Weißen in erster Linie sehenswerte Passierschläge, für die eine große Präzision erforderlich war gegen seinen immer wieder ans Netz stürmenden Gegner. Aber genau die war in der Folgezeit – als Kraft und Konzentration bei Glander nachließen – nicht mehr vorhanden, sodass der Favorit das Spitzeneinzel noch mit 6:3, 6:3 für sich entschied.

Souveränität der Gästeakteure

"Natürlich sind wir angereist, um hier zu gewinnen und um uns eine gute Ausgangsposition für eine Fortsetzung unserer Aufstiegsserie mit dem Sprung in die Oberliga zu verschaffen“, ließ der Nordhorner Mannschaftsführer Kai Rieke gar keine Zweifel an den Ambitionen seines Teams aufkommen. Das gleiche Selbstbewusstsein zeigte der ehemalige Regionalligaspieler auch auf dem Platz beim souveränen 6:0, 6:3-Sieg über Niklas Johannson. Im zweiten Eröffnungseinzel hatte sich Lukas Strunk dem mit enormer Power agierenden und Leistungsklasse eins ausgerüsteten Holländer Platon Frolov mit 4:6, 1:6 geschlagen geben müssen.

Damit war die Partie bereits nach den Einzeln entschieden, sodass die Doppel nur noch statistischen Wert hatten. Während sich Sonnberg/Johannson beim 3:6, 3:6 gegen Günther/Frolov noch recht gut aus der Affäre zogen, waren Glander und Neuzugang Torsten Spille gegen die Gästekombination Grönefeld/Rieke beim 0:6, 0:6 chancenlos. „Ich war einfach platt, sodass wir den Routiniers nichts mehr entgegenzusetzen hatten. Insgesamt bin ich aber stolz auf mein Team, das aufgrund der gebotenen Leistung bewiesen hat, auf dieser Ebene bestehen zu können, sodass ich dem weiteren Verlauf der Meisterschaftsrunde optimistisch entgegensehe“, zog der TC-Mannschaftskapitän Carsten Glander Bilanz.