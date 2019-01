Blumenthals Spartenleiter Uwe Jaschik war mit dem Saisonabschluss beim Compound-Cup in der Halle Sandwehen zufrieden. (Christian Kosak)

Blumenthal. Am Ende hat auch der Heimvorteil nicht mehr geholfen: Der Blumenthaler SV blieb auch nach dem dritten und vierten Wettkampftag beim Compound-Cup des Nordwestdeutschen Schützenbundes in der Sporthalle Sandwehen in Blumenthal Sechster und damit Letzter. „Wir haben aber gute Ringzahlen verbucht. Es ist also alles okay“, betonte Blumenthals Spartenleiter Uwe Jaschik nach dem Saisonabschluss.

Wenn es nach den Ringzahlen gegangen wäre, hätten die Nordbremer auch zumindest den SV Wischhafen überholt. Mit 4290 Ringen weisen sie schließlich fünf Ringe mehr auf. Doch weil der Fünfte einen Teampunkt mehr ergatterte, behielt der BSV die rote Laterne. Vor allem am dritten Wettkampftag konnten sich die Ergebnisse der Gastgeber durchaus sehen lassen. Diese lagen nicht unter 218 Ringen. Zum Auftakt unterlag das Heimteam dem SSC Artland mit 219:226. Es folgte ein 218:221 gegen Wiepenkathen. Wieder 219 Ringe verzeichnete Blumenthal im Duell mit dem SV Tell Scheps (223). Mit tollen 224 Ringen holten sich Uwe Jaschik und Co. im Anschluss mit einem Vorsprung von zehn Ringen verdientermaßen den ersten Sieg gegen AirBus Stade. Die Heimformation beendete den dritten Wettkampftag auch erfolgreich mit einem 220:216-Sieg über den SV Wischhafen und verkürzte den Rückstand auf Wischhafen auf einen Zähler.

Am abschließenden vierten Wettkampftag gesellte sich nur noch ein Triumph dazu. Nach einem 216:220 gegen den SSC Artland schwächelte Blumenthal erstmals (194). Damit war der Misserfolg gegen den SV Tell Scheps (219) besiegelt. Der Blumenthaler SV fing sich mit 214 Ringen wieder, zog aber dennoch um sieben Ringe den Kürzeren gegen den direkten Konkurrenten SV Wischhafen. Mit einem 221:220-Erfolg über den SV Wiepenkathen bewahrte sich Blumenthal die Chance, Wischhafen noch von Platz fünf zu verdrängen. Hätten die Gastgeber diese Leistung in der abschließenden Begegnung gegen AirBus wiederholt, wären sie auch noch an Wischhafen vorbeigezogen. Nach einer 215:217-Niederlage war der sechste Platz jedoch besiegelt. „Angesichts dieses starken Feldes war das aber schon vorher fast zu erwarten“, versicherte Uwe Jaschik. Neben ihm selbst liefen auch noch seine Ehefrau Monika und seine Tochter Madita Jaschik sowie Thomas Traue und Michael Pauly für das Heimteam auf.

„Alles ist reibungslos verlaufen. Nach ein paar Jahren haben wir auch schon eine gewisse Routine bekommen“, erklärte Uwe Jaschik. Seine Formation wird in der nächsten Serie wieder einen neuen Anlauf nehmen. Es steigt schließlich kein Team ab – vielleicht kommt aber noch ein anderes Team dazu.

Tabelle: 1. SSC Artland 33:7 Mannschaftspunkte/4479 Ringe; 2. SV Wiepenkathen 25:15/4401; 3. SV Tell Scheps 20:20/4322; 4. AirBus Stade 17:23/4393; 5. SV Wischhafen 13:27/4285; 6. SV Blumenthal 12:28/4290 KH