Lasse Grafunder mit einer Taktiktafel. Sie ist für Basketball-Trainer ein unerlässliches Hilfsmittel. (Marc Gogol)

Bremen-Nord. Das geht jetzt bereits seit Anfang August des vergangenen Jahres so, denn Lasse Grafunder, 18-jähriger Basketballer bei der Spielgemeinschaft Basketball Lesum/Vegesack (BLV), macht ein FSJ – ein Freiwilliges Soziales Jahr. Und das entpuppte sich bis zur Halbzeit als wahrhaft spannende Angelegenheit.

„Jeden Tag liegt irgendetwas an. Es gibt keine schlechten Tage, die Arbeit macht mir einen Riesenspaß“, zieht der in St. Magnus wohnende Teenager eine Zwischenbilanz nach rund fünf Monaten. Im August fing Lasse Grafunder direkt mit einem Trainer-Lehrgang an, obwohl er zuvor schon das Coaching der weiblichen U16 von BLV übernommen hatte.

Mit diesem zusätzlichen Wissen in der Tasche konnte Lasse Grafunder im Anschluss an den Lehrgang dann fast die gesamten BLV-Nachwuchs-Mannschaften als Trainer übernehmen, außer das männliche U16-Landesliga-Team, das weiterhin von Patrick Hof betreut wird. Die Suche nach talentierten Jugendlichen ist dabei eine der Hauptaufgaben. Auch eine Mixed-Mannschaft möchte Lasse Grafunder aufbauen. „Ich suche alles, was auf einen Korb werfen kann“, scherzt der junge Trainer, denn diese Scouting-Aufgabe ist in der heutigen Zeit sehr schwer.

Das Problem besteht darin, genügend Spieler für die Basis zu finden. Mit drei Grundschulen gibt es Kooperationen, die zunächst holprig anliefen, jetzt aber in Fahrt gekommen sind. Die Grundschulen Schönebeck, Mönchshof und Borchshöhe ziehen gut mit, die Zusammenarbeit mit der Grundschule Burgdamm musste Lasse Grafunder leider aufgeben. Dafür fühlt er jetzt bei seinem Wohnort um die Ecke an der Grundschule in St. Magnus in der Richthofenstraße vor. „Ich biete häufig Schnuppertage statt die altbekannten Arbeitsgemeinschaften an. Das hat sich besser bewährt“, verrät Lasse Grafunder einen Teil seiner Strategie der Nachwuchsfindung.

Für den Verein Basketball Lesum/Vegesack ist so ein junger, ambitionierter Mann natürlich Gold wert. Stefan Leuchtmann, Herren-Trainer und Spieler der Saison 2017/18, und Ronny Arnoldt, sein Nachfolger als Headcoach der Oberliga-Mannschaft, in der auch Lasse Grafunder spielt, trugen ihm im Sommer diese Stelle an, und es passte wie die Faust aufs Auge. Ronny Arnoldt, der 2006/07 ein Freiwilliges Soziales Jahr beim TSV Lesum-Burgdamm leistete, fungiert nun als Lasse Grafunders Betreuer. Natürlich wünscht man sich für den August 2019 auch einen Nachfolger, doch diese Suche gehört vorrangig nicht zu den Aufgaben von Lasse Grafunder. „Vielleicht mache ich dem Vorstand einen Vorschlag“, will Lasse Grafunder gegebenenfalls aber dennoch an der Langfristigkeit dieses Projektes mitwirken.

Das käme sicherlich auch der Entwicklung des Jugend-Basketballs im Bremer Norden insgesamt zugute. Denn der letzte echte Jugend-Koordinator, Malte Haedecke, verließ Bremen-Nord im Jahr 2016 und hinterließ schon sehr große Fußstapfen, insbesondere, was die Zusammenarbeit zwischen Schule und Verein betrifft.

„Ich kenne Malte seit ich klein bin, er ist auch ein Grund dafür, warum ich heute noch Basketball spiele“, äußert sich Lasse Grafunder bewusst positiv über seinen Quasi-Vorgänger. Er versucht, wie früher Malte Haedecke, den Kindern ein Vorbild zu sein. „Es gibt jeden Tag ein glückliches Kind, was mich anlächelt“, äußert sich Lasse Grafunder und scheint somit den richtigen Weg für sich gefunden zu haben.

Rein sportlich sucht er diesen noch. „Was meine Basketball-Zukunft betrifft, bin ich offen für alles.“ Im NBBL-Nachwuchsteam der Eisbären Bremerhaven möchte Lasse Grafunder in der Rückrunde der Nachwuchs-Bundesliga noch einmal angreifen. Im ersten Jahr der Zugehörigkeit zum Eisbären-Nachwuchsteam war der 1,96 Meter große Lesumer noch körperlich unterlegen gewesen, im zweiten Jahr hatte er sich auf sein Abitur konzentriert. Jetzt haben ihn in der Hinrunde Verletzungen und ähnliche Probleme ausgebremst. „Das dritte Jahr kann ich mir aber ja nicht entgehen lassen“, hofft Lasse Grafunder noch auf einige Einsätze bei den Bremerhavenern.

Beim BLV-Herrenteam ist der Doppellizenz-Inhaber ohnehin gesetzt und wird, wenn alles gut geht, im Frühjahr den Oberliga-Klassenerhalt schaffen. Im Sommer läuft dann auch sein FSJ-Jahr aus, und das dürfte voller Bereicherungen gewesen sein. „Dieses Jahr bringt mich automatisch weiter, sowohl im Basketball-Sinn als auch im menschlichen Sinn“, lautet bereits jetzt die Zwischenbilanz von Lasse Grafunder.

„Ich habe Organisation, Pflichtbewusstsein und Verantwortung kennengelernt. Im Basketball-Training habe ich nun mehr Verständnis für beide Seiten entwickelt. Ich habe jetzt öfters nachgedacht, warum was im Training eigentlich gemacht wird.“