Lemwerders Angriffsspielerin Anika Langpaap warf in Solingen alles in die Waagschale, doch am Ende sprang in der Aufstiegsrunde nur der dritte Platz heraus. (Christian Kosak)

Knapp vier Stunden dauerte für die Faustball-Frauen des Lemwerder TV die Fahrt nach Solingen, wo es um den Aufstieg in die 1. Bundesliga Nord der Frauen ging. Am Ende sammelte das LTV-Team um die jungen Spielerinnen wie Kathi Jacobs zwar in der Aufstiegsrunde wieder Spielpraxis, doch in die Eliteklasse gelang der durchaus mögliche Sprung nicht. Dies schafften der TSV Essel und SV Düdenbüttel – Lemwerder belegte vor dem Ohligser TV den dritten Platz.

„Die Mädels haben es relativ human aufgenommen. Sie waren nicht zu sehr enttäuscht, aber auch nicht sehr erfreut über die Leistung in Spiel zwei und drei“, meinte Patrick Bartelt, der zusammen mit Sandra Weigt und Arthur Dick Lemwerder coacht.

Ohligser TV – Lemwerder TV 0:3 (6:11, 8:11, 2:11): Der Gast kam perfekt aus den Startlöchern. Auch ohne die verhinderte Kira Hoffmann und die verletzten Spielerinnen Sandra Besser und Stephanie Suhren wurde der erste Sieg eingetütet. Der Lemwerder TV agierte gegen den Gastgeber mit Anika Langpaap und Saskia Gelhaus (vorne), Darja Kohlwes (spielte den ganzen Tag in der Mitte) plus Janika und Marie Seemann in der Abwehr.

„Die Mädels waren wach, konzentriert und total fokussiert. Die Annahmen waren gut und die Vorlagen wurden super an die Leine gebracht. Die Rückschläge waren von Anika Seemann platziert und durchdacht. Auch Saskia Gelhaus konnte mit ihren Angaben die Gegner über drei Sätze konstant bedienen“, berichtete Bartelt. Im zweiten Satz holte das LTV-Team sogar einen 5:7-Rückstand auf.

Lemwerder TV – SV Düdenbüttel 0:3 (11:13, 10:12, 3:11): Die lange Pause schmeckte den Lemwerderanerinnen überhaupt nicht. So wurde das LTV-Team laut Bartelt von Düdenbüttel in der Endphase quasi überrannt. „Der Gegner spielte sich in einen Rausch, den wir nicht beenden konnten. Auch mit Maja Stuke für Marie Seemann (in Satz eins, Anm. d. Red.) kamen wir nicht richtig aus dem Quark“, meinte Bartelt. Allerdings verkaufte sich Lemwerder in den ersten beiden Durchgängen nicht schlecht und hätte bei etwas mehr Glück durchaus ein Erfolgserlebnis einstreichen können (11:13/10:12).

„Hiernach konnten wir weder mit Angaben, noch mit Rückschlägen punkten. Weil der Gegner mit zwei starken Angreiferinnen vorne besetzt wurde. Auch mit Kathi Jacobs für Anika Langpaap kamen wir nicht mehr zurück. Düdenbüttel hatte einfach deutlich mehr Biss, das Spiel zu gewinnen“, so Bartelt.

Lemwerder TV – TSV Essel 1:3 (6:11, 11:6, 8:11, 5:11): In der dritten Begegnung direkt im Anschluss „wussten unsere Mädels um die Wichtigkeit. Wir begannen, wie im Spiel gegen den Gastgeber, und wollten die TSV-Schlagfrau anspielen, da sie im Angriff alles übernahm“ (Bartelt). Im ersten Satz kamen die Angaben von Saskia Gelhaus aber nicht auf die Schlagfrau, sondern zu den anderen Spielerinnen. So konnte uns die gute Schlagfrau das Spiel deutlich erschweren“, äußerte sich Bartelt. Dann übernahm Anika Langpaap neben dem Rückschlag auch die Angaben und setzte die Schlagfrau zu 80 Prozent außer Gefecht.

„Allerdings machten wir uns das Leben wieder selbst schwer, da wir die ersten Bälle oft nicht weit genug nach vorne brachten. Das Problem war auch hier wieder unser Kopf. Der gewonnene zweite Satz gab zwar kurzerhand ein Gefühl des Antriebes, aber dies hielt nicht durchgehend an. Durch die schnellen Rückstände ließen die Frauen die Köpfe hängen und gaben sich leider zu schnell selbst auf“, bemerkte Patrick Bartelt. So machten sich die Lemwerderanerinnen schon etwas enttäuscht wieder auf die rund 290 Kilometer lange Heimreise. Weil mit einer besseren Tagesform durchaus mehr möglich gewesen wäre.

Jetzt macht der Lemwerder TV eine zweiwöchige Pause und startet dann erst einmal wieder in der Halle, „bevor wir hoffentlich früh genug aufs Feld gehen können. Die zwei Niederlagen haben die Frauen aber nicht zurückgeworfen, sondern spornen sie nur weiter an“, ergänzte Patrick Bartelt.

Lemwerder TV: Kohlwes, Langpaap, Janika Seemann, Jacobs, Gelhaus, Marie Seemann, Maja Stuke, Insa Stuke.

Weitere Informationen

Ergebnisse: Ohligser TV - Lemwerder TV 0:3 (6:11, 8:11, 2:11); SV Düdenbüttel - TSV Essel 2:3 (8:11, 7:11, 12:10, 11:6, 5:11), Ohligser TV - TSV Essel 1:3 (11:5, 5:11, 5:11, 9:11); Lemwerder TV - SV Düdenbüttel 0:3 (11:13, 10:12, 3:11); Lemwerder TV - TSV Essel 1:3 (6:11, 11:6, 8:11, 5:11); Ohligser TV - SV Düdenbüttel 0:3 (10:12, 7:11, 10:12)

Endstand: 1. TSV Essel 6:0 Punkte/9:4 Sätze, 2. SV Düdenbüttel 4:2/8:3, 3. Lemwerder TV 2:4/4:6), 4. Ohligser TV 0:6/1:9