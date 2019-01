Veyis Albayrak (Mitte, hier im Trikot des SV Türkspor) wird beim DJK-Team auch die Co-Trainerrolle bekleiden. (Christian Kosak)

Blumenthal. Mit dem zehnten Tabellenplatz nach 17 Spielen kann der Fußball-Landesligist DJK Germania Blumenthal mehr als zufrieden sein. Kein Wunder, zählten die Nordbremer um Trainer Aydin Pekyalcin nach einem gewaltigen Umbruch vor Saisonbeginn zu den ganz heißen Abstiegskandidaten. Aus dem Kellerkind wurde inzwischen aber ein Mittelfeldteam – mit Chancen in der Tabelle auch noch etwas nach oben zu klettern.

Zwar ging der Start für die Blumenthaler nach der Winterpause nun erst einmal kräftig in die Hose, doch es kann jetzt aus Sicht des DJK-Teams sportlich nur besser werden. „Na klar – wir haben uns beim Bremen-Nord-Hallencup des SV Lemwerder schon ein besseres Abschneiden gewünscht“, äußerte sich Pekyalcin. Wie bereits berichtet landete der gesetzte Landesligist in der Endrunde mit null Punkten und 5:26 Toren auf dem letzten Gruppenplatz. „Da war meine Mannschaft noch im Feiertagsmodus. Wir haben nichts auf die Reihe bekommen und uns bis auf die Knochen blamiert. Mit dem gutbesetzten Team hätten wir uns hier auf jeden Fall besser verkaufen müssen“, so Pekyalcin.

Besser verkaufen wollen sich die Blumenthaler Akteure nun auf jeden Fall bei den restlichen 13 Punktspielen in der Landesliga Bremen. Das ist gut möglich, weil beim DJK gleich sieben neue Spieler hinzukamen: Veyis Albayrak (Jahrgang 1992/Mittelfeld/vom SV Türkspor), Enis Albayrak (1999/Abwehr/ATSV Scharmbeckstotel), Basiru Jallow (1998/Abwehr/ATS Buntentor), Gökhan Kirazoglu (1988/Sturm/Neurönnebecker TV), Seyfali Sarilmaz (1989/Mittelfeld/Neurönnebecker TV), Bilal Subasoglu (1992/Mittelfeld und Sturm/SV Türkspor) und Turgay Kaptan (1991/Abwehr/SV Türkspor).

Vier Abgänge

„In Sachen Neuzugänge haben wir eine gute Mischung, auch mit Spielern – die eine gewisse Erfahrung mitbringen. Aber wichtiger ist für mich, der jeweilige Charakter der einzelnen Akteure. Wir werden zusammen noch viel Spaß haben“, meinte Pekyalcin. Tschüss sagten vier Spieler: Izzet Bekar (wird mit dem TSV Lesum-Burgdamm in Verbindung gebracht), Max Graser (Neurönnebecker TV), Maik Tiganj (TuSG Ritterhude) und Nico Gnutzmann (TSV Farge-Rekum).

„In der Landesliga wollen wir nun so schnell wie möglich den Klassenerhalt schaffen. Aber dennoch ist nach oben für uns auch noch etwas möglich. Die restlichen Spiele sind auch eine Einspielzeit für die neuen Spieler,“ sagte Aydin Pekyalcin, der noch betonte, dass er auch von Sinan Baspinar gut bei der Suche nach neuen Spielern unterstützt wurde. Den Co-Trainerpart wird künftig Veyis Albayrak übernehmen und laut Pekyalcin soll der noch verletzte Ergün Talip (Kreuzbandriss) ihm dabei unter die Arme greifen. Im Einsatz sind die Blumenthaler, die am Montag ihre Winterpause beendeten, wieder an diesem Wochenende beim Hallenturnier in Loxstedt, wo sie sich auf jeden Fall besser präsentieren möchten.

Vor dem Landesliga-Punktspielstart will das DJK-Team draußen auch noch einmal den Ernstfall proben. Am Sonntag, 27. Januar, empfangen sie den niedersächsischen Kreisklassen-Vertreter SV Hicretspor Delmenhorst (Anpfiff 13 Uhr) und eine Woche später die SG Hoya (Kreisliga Lüneburg/3. Februar, 13 Uhr). Am Sonntag (10. Februar) setzt das DJK-Team die Landesliga-Saison mit dem vorgezogenen Spiel bei OT Bremen fort. Eigentlich sollte diese Begegnung über Ostern steigen, doch dann befinden sich die Blumenthaler Akteure auf einer mehrtägigen Mannschaftsfahrt in der Türkei.

Weitere Informationen

Neben dem DJK-Team, das in Loxstedt in der Gruppe LVM mit von der Partie ist, kämpfen bei diesem Hallen-Event (Theodor-Meineke-Turnier) unter anderem auch der FC Hagen/Uthlede und die SG Marßel (Gruppe Antike Möbel) plus der SV Grohn um den Turniersieg. Die Husaren wurden in Loxstedt der Gruppe Mahrenholz zugelost.