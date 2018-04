Lesum. Beim TSV Lesum-Burgdamm läuft in der Fußball-Landesliga zurzeit vieles unrund. Waren die Nordbremer zuletzt durch Personalengpässe arg gebeutelt und bezogen dadurch Niederlagen in Serie, so vermochten sie nun gegen den Tabellennachbarn TV Bremen-Walle 1875 trotz etwas verbesserter Personallage und einem guten Spiel auch nichts zu bestellen. Der TSV Lesum-Burgdamm unterlag auf Kunstrasen im Ihletal mit 1:4 (0:1).

„Das entspricht dem Spielverlauf in keinster Weise“, sagte hinterher Lesums Co-Trainer Michael Burghardt. Vier Torchancen in Hälfte eins stand eine Möglichkeit der Gäste gegenüber, und trotzdem führte Walle zur Pause. Zunächst scheiterte Rückkehrer Lennart Kettner per Kopf (6.), dann vergab Samet Polatgil (20.). Wiederum Lennart Kettner verzweifelte am Gästetorwart Jan Stelljes beim Versuch, ihn zu tunneln (26.), und zwei Minuten später mit einem äußerst schwach geschossenen Foulelfmeter (Foul an Kim Sulinski).

„Als dann kurz vor der Pause vier bis fünf unserer Abwehrspieler den Ball nicht aus der Gefahrenzone bekamen, traf Walle im dritten Versuch ins lange Eck“, schilderte Michael Burghardt das recht glückliche Führungstor für die Gäste. Zuvor hatte Veton Maliqi, der nach gut 20 Minuten Riad Bardhi im Lesumer Tor ersetzen musste, zweimal gut gehalten.

Nach dem Seitenwechsel mussten die Gastgeber Lennart Kettner wegen einer privaten Verpflichtung durch Mohamed Abdallah austauschen, und dieser schoss später nach einem Lesumer Konter das einzige Tor für den TSV (85.). Was nicht heißt, dass der TSV Lesum-Burgdamm in den zweiten 45 Minuten keine Tormöglichkeiten mehr gehabt hätte.

Ein Querpass im Fünf-Meter-Raum wurde von Fikri Cam um Zentimeter verfehlt (55.). Einen langen Ball setzte Ahmet Kale knapp am rechten Pfosten vorbei (60.). Ebenso verfehlte Samet Polatgil das Ziel (62.), und Mohamed Abdallah scheiterte an Torwart Jan Stelljes (70.).

Nach dem 0:2 warfen die Gastgeber in Unterzahl – Gelb-Rot für Fikri Cam – alles nach vorne und kassierten noch das 0:3. Zu diesem Zeitpunkt stand bereits der angeschlagene Marian Bokelmann für den verletzt ausgeschiedenen Kim Sulinski auf dem Feld. Der Lesumer Anschlusstreffer wurde dann umgehend mit dem 1:4 beantwortet. „Walle war nicht zwingender in ihren Aktionen als wir“, stellte Michael Burghardt fest. Sie hatten wohl nur mehr Glück.