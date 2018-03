Den Einsatz von LTV-Spieler Julian Aust am Abschluss-Spieltag in Lemwerder ist fraglich. (Christian Kosak)

Lemwerder. Ein weiterer spannender Faustball-Spieltag steht am Sonntag ab 10 Uhr in der Ernst-Rodiek-Sporthalle in Lemwerder auf dem Spielplan. Die Herren des Lemwerder TV treffen in der Verbandsliga Nord als Tabellenzweiter vor heimischer Kulisse auf den Spitzenreiter TSV Essel und den Drittplatzierten SV Düdenbüttel.

Der TSV Essel hat 16:4 Punkte auf seinem Konto, es folgen der Lemwerder TV, SV Düdenbüttel und der TV Brettorf IV mit jeweils 14:6 Zählern. Damit haben noch vier Mannschaften Chancen auf die Meisterschaft, die gleichbedeutend mit dem Aufstieg in die Regionalliga ist. Laut Aussage vom Staffellleiter Günther Ristel steigt nur der jeweils Erste aus der Verbandsliga Nord und Süd in die dritthöchste Klasse auf. Die jeweiligen Tabellenzweiten spielen dann gemeinsam mit dem Vorletzten der Regionalliga noch einen weiteren dritten Aufstiegsplatz aus. So sieht die Ausgangsposition vor dem Abschluss-Spieltag in der Verbandsliga Nord aus.

Die LTV-Herren sind mit ihrem bisherigen Abschneiden hoch zufrieden, und Lemwerders Coach Uwe Kienast dämpft dann auch aus mehreren Gründen eine zu große Erwartungshaltung in Richtung Aufstieg. „Wir konnten in der letzten Saison den Klassenerhalt nur über eine Qualifikationsrunde erreichen, den haben wir, was unser Saisonziel war, sicher erreicht. Das wir am Sonntag jetzt noch die Möglichkeit haben, mit um die Meisterschaft zu spielen, ist schön. Aber wir müssen nicht unbedingt aufsteigen“, meinte Uwe Kienast. Dazu werden die LTV-Herren am Sonntag aufgrund der Grippewelle wohl erhebliche Personalprobleme haben. „Zurzeit haben sich mit Daniel Bartelt, Julian Aust und Matti Kienast drei Leistungsträger krank gemeldet, sodass wir noch gar nicht wissen, in welcher Formation wir am Sonntag auflaufen werden“, äußerte sich der LTV-Coach.

Eröffnet wird dieser Spieltag mit der Partie zwischen dem TSV Essel und dem SV Moslesfehn III. Danach spielt der LTV gegen den SV Düdenbüttel. Zum Abschluss steht dann die Spitzenbegegnung zwischen dem Lemwerder TV und dem TSV Essel im Blickpunkt. Der Viertplatzierte TV Brettorf IV hat das auf dem Papier leichtere Programm zu absolvieren. Er triftt am Sonntag in Ahlhorn auf die beiden Kellerkinder TSV Bardowick II und den Ahlhorner SV III.