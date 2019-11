Dirigiert nicht mehr auf dem Spielfeld, sondern an der Seitenlinie: Fabian Wilshusen, der neue Trainer des Fußball-Landesligisten SV Lemwerder. (Christian Kosak)

Lemwerder. Nicht nach Ablauf der dreijährigen Vertragslaufzeit im Sommer 2022 und nicht zum 31. Dezember dieses Jahres – sondern sofort. Am Dienstag fand bereits kein Training mehr unter Leitung des 52-Jährigen statt, am gestrigen Donnerstag wurde die Mannschaft vom für den Bereich Fußball im SV Lemwerder zuständigen Vorstandsmitglied Ralf Bande über die personellen Veränderungen unterrichtet.

Die Trennung hatte sich in den vergangenen Wochen abgezeichnet. Nicht nur wegen des fehlenden sportlichen Erfolges, der sich mit zwei Punkten aus zwölf Spielen und dem letzten Tabellenrang ausdrückt. Die Chemie zwischen Teilen der Mannschaft und Yakan stimmte offenbar nicht mehr. Nun erfolgte die Trennung mit einer Formulierung, die immer wieder gerne gewählt wird, um bei der Begründung nicht ins Detail gehen zu müssen: im beiderseitigen Einvernehmen. „Wir wollen keine schmutzige Wäsche waschen. Wir haben uns geeinigt“, erklärt Ralf Bande, der seine Tätigkeit beim SVL zum Jahresende aus gesundheitlichen Gründen beenden will.

Dann wird er sich zwar mit dem unguten Gefühl einer gescheiterten Langzeitlösung auf dem Trainerposten verabschieden. Aber er geht auch mit Wissen, dass es eine Nachfolgelösung gibt. Und eine gut klingende hinzu. Zwischen der bisherigen und der künftigen liegt noch die Interimslösung. Co-Trainer Marc-Oliver Jung und der verletzte Torwart Paul-Philipp Lapsien übernehmen sofort, allerdings nur bis zum 1. Dezember. Von diesem Datum an wird es einen neuen Trainer und einen Sportlichen Leiter geben.

Der neue Trainer ist ein Rückkehrer: Fabian Wilshusen, der zuvor neun Jahre für den Habenhauser FV in der Bremen-Liga kickte, hatte sich nach seinem Umzug nach Lemwerder für ein Jahr dem SVL angeschlossen, sich dann aber für einen weiteren Wechsel zum VfL Stenum entschieden. Da er dort sich aber einen Kreuzbandriss zuzog und auf Rat des Arztes in Zukunft nicht mehr spielen soll, hat er sich als Trainereinsteiger ins Spiel gebracht. Er hat aber nicht nur sich selbst ins Spiel gebracht. Beim Fachsimpeln unter Fast-Nachbarn hat Fabian Wilshusen seinen Ex-Trainer Norman Stamer gefragt, ob der sich eine Tätigkeit als Sportlicher Leiter vorstelle könne – und der konnte. Der langjähriger Ex- und Erfolgstrainer des SV Lemwerder wird erneut Verantwortung übernehmen.

„Ich bin eine Last los“

Nicht mehr in der Verantwortung steht Edu Yakan, der ja schon früher aufhören wollte, aber dann auf Wunsch des Vereins an Bord geblieben sei. „Jetzt hat der Verein jemanden Neues gefunden und mich gefragt, ob wir das so machen können. Ich habe gerne okay gesagt“, gewährt Edu Yakan einen Einblick, übrigens auch in seine Seelenleben: „Ich bin eine Last los. Ich wünsche dem Verein alles Gute.“ Eine Last, die jetzt auf anderen Schultern liegt und vom scheidenden Coach als „Herkulesaufgabe“ bezeichnet wird.

Die Retter der Landesliga werden Fabian Wilshusen und Norman Stamer nach realistischer Einschätzung von Ralf Bande („Wir müssen trotzdem für die Bezirksliga planen“) nicht sein. Aber vielleicht die Retter des Leistungs-Fußballs in Lemwerder. „Die beiden haben gute Kontakte. Es gibt Anzeichen dafür, dass wir den einen oder anderen dazubekommen und wir uns in der Winterpause etwas verstärken. Fabian und Norman sollen etwas für die Zukunft aufbauen“, erklärt Bande.

Dass Norman Stamer nach knapp anderthalbjähriger Auszeit bei den SVL-Herren wieder – wenn auch in anderer Funktion – einsteigt, hat zwei Gründe. Erstens will er unterstützen, anpacken, wieder in die richtige Bahn lenken. Zweitens, „weil Fabian es macht“. Stamer habe es sich bei seinem Abschied schon gewünscht, dass einer aus der Mannschaft übernehme. Jetzt macht es einer, der beim SVL gespielt hat und der aus dem Ort kommt. Als Vorteil sieht Stamer es, dass der sportliche Druck weg ist. Ohnehin stehe für ihn nicht die Spielkasse im Vordergrund, sondern eine Gemeinschaft, die es zu erzeugen gelte, die Identifikation mit dem Verein und die Perspektive für den Nachwuchs.

Warum Fabian Wilshusen erst zum 1. Dezember einsteigt? Weil sich der 34-Jährige auf einer Reise befindet, die sich nicht mal eben so abbrechen oder verschieben lässt: auf Hochzeitsreise auf den Seychellen. Die Zusammenarbeit zwischen Fabian Wilshusen und dem SVL wurde zunächst bis zum Saisonende vereinbart – weitere Gespräche sollen folgen. Ralf Bande schwebt trotz des gerade gescheiterten Drei-Jahres-Versuchs ein langfristiges Engagement vor, schließlich solle ja etwas für die Zukunft aufgebaut werden.