Blumenthal/Lesumstotel. Am dritten und vierten Wettkampftag in der Landesliga Ost in der Sporthalle in Grasberg mangelte es am Ende gerade einmal an einem Sieg zum zweiten Platz. Dieser hätte zum Aufstieg gereicht, da der Titelgewinner BSG Osterholz-Scharmbeck II wegen des Abstiegs der ersten Formation aus der Regionalliga Nord nicht in die Landesverbandsliga hochgehen darf.

„Wir haben schon noch ein wenig auf den zweiten Platz geschielt“, räumte Blumenthals Spartenleiter Uwe Jaschik ein. Neben ihm gingen auch noch seine Tochter Ronja Jaschik sowie Thomas Traue, Sebastian ­Erasmi und Bernd Rohlfs für die Nordbremer an den Start. Die Blumenthaler wollten zumindest Tarmstedt den dritten Platz abluchsen. Dies gelang auch am dritten Wettkampftag am Vormittag. Mit fünf Siegen zogen Thomas Traue und Co. um einen Zähler an den Tarmstedtern vorbei. Als sehr ärgerlich empfand Uwe Jaschik aber die ­knappe 194:196-Niederlage gegen den direk­ten Konkurrenten um einen der Spitzenplätze, BSC Wendisch-Evern. „Es war eine ganz unglückliche Niederlage, weil ich mir eine Fahrkarte geleistet habe“, bedauerte Jaschik. Im Falle eines Sieges hätten die Blumenthaler am Ende wegen der höheren Ringzahlen die Nase im Vergleich mit dem Zweiten vorne gehabt und auch den SSV Tarmstedt II hinter sich gelassen. Mit dem erzielten Schnitt von 198 Ringen war Blumenthal jedoch zufrieden.

Auch wenn die Nordbremer ihren Schnitt am vierten Wettkampftag am Nachmittag noch auf 203 Ringe in die Höhe trieben, so tat ihnen die große Pause zunächst nicht gut. Mit nur 178 Ringen unterlagen die Blumenthaler dem TSV Lesumstotel deutlich. „Wir haben den Wiedereinstieg nicht geschafft“, kritisierte Uwe Jaschik. Da der Hagener SV im Anschluss sein mit Abstand bestes Resultat gegen den Verein aus dem Bremer Norden ablieferte, nützte diesem auch die Steigerung auf 199 Ringe nichts. „Wir haben von Hagen so richtig etwas auf die ­Mütze bekommen“, stellte Jaschik fest. Mit Pflichtsiegen über den MTV Lübberstedt und den SV Adolphsdorf erholte sich der BSV aber schließlich von diesen Schlappen. Nur ein Ring fehlte dann zu einem Remis gegen den späteren Landesliga-Meister BSG Osterholz-Scharmbeck II. Doch mit zwei Siegen zum Abschluss kam Blumenthal noch einmal näher an das Spitzentrio heran.

Der TSV Lesumstotel bot mit Ergun Orman, Holger Schönert, Sven Riedel, Björn Müller, Peter Brandt sowie Jan Pink gleich ein halbes Dutzend Akteure auf. Am Vormittag besiegte Lesumstotel nur das Schlusslicht SV Adolphsdorf mit 176:154. Am Nachmittag machte Lesumstotel mit drei weiteren Siegen gegen den Blumenthaler SV, MTV Lübberstedt und den SV Adolphsdorf den Klassenerhalt perfekt.

„Damit haben wir unser Saisonziel erreicht“, betonte Ergun Orman. Im Duell mit dem BSC Wendisch-Evern wäre dem TSV beinahe eine große Überraschung gelungen. Nur um vier Ringe verpasste der Verein ein Remis gegen den späteren Vizemeister, der den Aufstieg mit fünf Niederlagen am vierten Wettkampftag noch einmal gehörig in Gefahr brachte. Der MTV Lübberstedt sowie der SV Adolphsdorf müssen in die Relegation.