Andreas Szwalkiewicz hat viel Spaß mit seinem Hund Hugo. (Olaf Kowalzik)

Die HSG Schwanewede/Neuenkirchen III hat mit der Zustimmung zu einer Verlegung des wichtigen Kellerduells in der Handball-Bremenliga der Männer mit dem Schlusslicht HSG Vegesack/Hammersbeck ihre große Fairness unter Beweis gestellt. Die HVH hätte schließlich keine vollständige Mannschaft für den ursprünglich vorgesehenen Termin zusammenbekommen. Die Nordbremer hätten gleich auf sieben Akteure verzichten müssen. Neben den berufsbedingt fehlenden Nils Grundmann und Fabian Sobota hätte auch Jan Schulz wegen einer Erkrankung passen müssen. Zudem wären die verletzten André Röse, Jan Fasse, Björn Przygoda und Michael Arfmann-Knübel nicht mit von der Partie gewesen. „Es ist sportlich fair, dass die HSG Schwanewede/Neuenkirchen III der Verlegung zugestimmt hat“, teilte HVH-Trainer Rolf Wieduwilt mit. Auf der anderen Seite werde einem Verlegungswunsch in der Regel stets entsprochen, meinte Wieduwilt. Das Nachbarschafts-Derby wird nun am Mittwoch, 24. April, nachgeholt. Im Abstiegskampf hängt es letztlich davon ab, wer aus den höheren Ligen herunterkommt, ob neben der bereits zu Saisonbeginn zurückgezogenen HSG Delmenhorst III noch eine weitere Mannschaft absteigen wird. ⇒KH



Matthias Schober von den Luftgewehr (LG)-Freihand-Schützen des Blumenthaler SV erfüllte sich mit einer Karibik-Kreuzfahrt zur Silberhochzeit einen langersehnten Traum. Der Kapitän der Mannschaft aus der LG-Bezirksklasse A des Bezirksschützenverbandes Osterholz legte mit seiner Frau mit dem Schiff in Jamaika ab und bereiste im Anschluss unter anderem Belize, Mexiko, Honduras, Panama, Kolumbien sowie die Dominikanische Republik. „Das war eine sehr schöne Erfahrung“, versicherte Matthias Schober. Am Anfang sei er noch etwas skeptisch gewesen. „Aber versorgungstechnisch hat ein solches Hotel auf dem Wasser schon Vorteile“, gab Schober zu bedenken. Auch wenn für den Besuch der einzelnen Länder nicht viel Zeit bleibe, sei dies eine angenehme Art und Weise, fremde Welten zu entdecken. Die Mischung aus Erholung und Entdecken stimme. „Wir werden es deshalb wieder machen“, kündigte der Sportler an. Auch in Abwesenheit ihres Mannschaftsführers brachten die Blumenthaler den Klassenerhalt mit einem Erfolg über den SV Schwanewede unter Dach und Fach. ⇒KH



Auf eine recht geglückte Feuertaufe kann Julian Aust nun zurückblicken. Sprang er zuletzt beim Faustball-Regionallisten Lemwerder TV kurzfristig für den erkrankten Trainer Uwe Kienast ein, so war der 29-Jährige nun ganz offiziell für den privat verhinderten Kienast beim vorletzten Spieltag in Hammah im Einsatz. Letztlich sprangen für das LTV-Team 2:2 Punkte heraus und nach dem Spielertrainer-Debüt meinte Julian Aust: „Ich war megaglücklich mit dem Start gegen MTV Hammah (1:3, Anm. d. Red.), aber dann haben wir irgendwann aufgehört Faustball zu spielen. Beim 3:1-Erfolg gegen Brettorf III war es dann von uns ein Kraftakt.“ ⇒OSH



Am vergangenen Wochenende blieb der Handball schulferienbedingt fast überall im Ballnetz liegen. Die Mannschaften, die wie die Verbandsliga B-Jungen der HSG Schwanewede/Neuenkirchen doch spielten, hatten dies im Vorfeld mit ihren Gegnern ausdrücklich abgesprochen. Die Handballer des SV Grambke-Oslebshausen nutzten die spielfreie Zeit für die traditionelle Kohlfahrt ihrer Abteilung. Rund 80 Sportler machten sich so an der Tennishalle Im Föhrenbrok auf den dreieinhalbstündigen Weg – mit einem Zwischenstopp bei Nico Greulich, in dessen Garage es etwas Wärmendes zu trinken gab. Die Tour führte durch die beiden Vereinsstadtteile in die Sperberstraße zu Kays Sportgalerie, in der das Tanzbein bis nachts um ein Uhr ausgelassen geschwungen wurde. Das neue Kohlkönigspaar wurden Stephanie Siuts (2. Frauen/Bremenliga) und Philipp Beckmann (3. Männer/Bremenliga), sie lösen Nico Greulich und Ricarda Reith ab.



Ein Spaziergang mit seinem Hund Hugo am Elsflether Strand ließ Andreas Szwalkiewicz so ganz nebenbei den Sprung an die Tabellenspitze miterleben. Der Handball-Trainer der HSG Schwanewede/Neuenkirchen machte einen ungeplanten Abstecher in die Elsflether Stadthalle, in der der Gastgeber Schwanewedes nächstem Auswärtsgegner SG Neuenhaus-Uelsen mit 25:35 unterlag. Dadurch kletterten die spielfreien „Schwäne“ in der Tabelle aufgrund der um 65 Tore besseren Trefferdifferenz am Klub aus der Wesermarsch vorbei auf den Liga-Gipfel.



Apropos Hugo: Der Weggefährte von Andreas Szwalkiewicz erfreut sich auf Instagram einer größeren Beliebtheit als sein Herrchen. „Der hat mehr Follower als ich. Mein Leben ist da wohl langweiliger“, schmunzelt der Trainer des Männer-Handball-Verbandsligisten HSG Schwanewede/Neuenkirchen. Unter dem Konto „hugodalsper“ veröffentlicht Andreas Szwalkiecz die Erlebnisse seines treuen Gefährten, einer Mischung aus Boxer, Dogge und Bernhardiner, mit viel Emotionen und einer Portion Augenzwinkern. „Das bleibt mir später auch als Erinnerung an die schöne Zeit“, erklärt „Andi“ Szwalkiewicz. Im wahrsten Sinne des Wortes auf den Hund gekommen war er durch ein Inserat eines Tierheims, das in ihm den Gedanken eines tierischen Aufpassers für seinen Bauernhof im Elsflether Ortsteil Dalsper aufkommen ließ. Kaum hatte der Vorbesitzer Hugo dort vorbeigebracht, konnten sich die beiden nicht mehr voneinander trennen. ⇒ELO



Die traditionelle Vorbereitung hat sich gelohnt. Seit mehreren Jahren findet im Vorfeld des deutschen Mannschaftswettbewerbs Schwimmen (DMS) bei den Schwimmer/innen der TSG Huchting/Blumenthal ein gemeinsames Nudelessen statt. Am Vorabend des Mannschaftswettkampfes treffen sich so die Athleten der beiden Klubs Blumenthaler TV und TuS Huchting, um sich mit Nudeln und Tomatensoße auf ein erfolgreiches Wochenende einzustimmen und die Motivation zu erhöhen, die für diesen Mannschaftsauftritt mit besonderer Wettkampf-Atmosphäre ohnehin besonders ausgeprägt ist. Diesmal müssen die Nudeln wohl besonders den TSG-Herren sehr gut geschmeckt haben, immerhin steigerten sie ihre Leistung im Wettbewerb der 2. Bundesliga Nord und wurden überraschenderweise Zweite. Bei den TSG-Damen reichte es allerdings nicht für den Klassenerhalt – BTV-Trainer Uwe Hilbrands und sein Huchtinger Pendant Tobias Bader könnten sich nun überlegen, ob dem Damenteam im nächsten Jahr vielleicht ein anderes Gericht serviert wird. ⇒MP