Zeit für ein Kunststück hat in dieser Szene der Türkspor-Spieler SezerAydin im siegreichen Heimspiel gegen Weyhe. (Maximilian von Lachner)

Bremen-Nord. Ein ereignisreicher Bezirksliga-Spieltag liegt hinter den Nordbremer Fußball-Teams. Große Freude herrschte so bei der TSV Farge-Rekum, die als Landesliga-Absteiger ihre Negativserie beendete und sich mit dem 3:2-Heimsieg über den ATSV Sebaldsbrück den ersten Saisondreier sichern konnte. Nach drei Niederlagen in Folge gewann trotz Personalnot auch die SG Aumund-Vegesack II mit 2:1 gegen den FC Roland Bremen.

Pudelwohl fühlt sich der heiße Aufstiegsaspirant SV Türkspor mit nunmehr 25 Punkten auf Tabellenrang eins – gegen den SC Weyhe siegten die Blumenthaler mit 2:1. Auch der Burgwall-Nachbar Blumenthaler SV II konnte nach einer aus der Hand gegebener Führung noch ein 2:2-Remis gegen ATS Buntentor verbuchen.

TSV Farge-Rekum – ATSV Sebaldsbrück 3:2 (2:1): Gerade erst hatte Farge-Coach Björn Reschke betont, dass man sich nicht unterkriegen lasse. „Die Stimmung im Team stimmt noch“, hatte es nach der herben 1:6-Pleite gegen Leher TS II aus der Vorwoche geheißen. Mit der TSV sei bald wieder zu rechnen. Das Resultat vom Wochenende setzte diese Ankündigung um.

„Wir sind heilfroh über unseren ersten Saisonsieg“, frohlockte Björn Reschke. Mit guten Chancen begannen die Gastgeber. So kam Phillip-Malte Barnat nach sieben Minuten alleine vor das ATSV-Tor, scheiterte jedoch am Sebaldsbrücker Torwart Riad Bardhi. Kurz darauf brachte Barnat den Ball nach einem Zweikampf aber zur 1:0-Führung im Kasten unter (21.). In der 31. Minute „haben wir blöd gestanden“ (Reschke), wodurch Maurice Kirsch der 1:1-Ausgleich gelang.

Rote Karte kurz vor der Pause

Doch drei Minuten später gab Thorben Jendroschek eine Flanke ins Zentrum, die Lars Ukena verwertete und für den 2:1-Halbzeitstand sorgte (33.). Ein schweres Foul aufgrund eines nicht gegebenen Elfmeters, der auch für Björn Reschke keiner war, dezimierte die Gäste nach einer Roten Karte vor der Pause (39.). So erhöhte Thorben Jendroschek die Farger Führung nach dem Wechsel auf 3:1 (63.).

Diese konnte Farge letztlich zwar über die Zeit retten, doch zehn Minuten vor Schluss verkürzte Kemal Emic noch auf 2:3 (80.). Wegen Beleidigung sah dann noch ein ATSV-Kicker in der Nachspielzeit eine weitere Rote Karte (90.+2). „Der Sieg war verdient, weil wir uns endlich mal aufs Fußballspielen konzentriert und uns dadurch belohnt haben“, freute sich der TSV-Trainer Björn Reschke.

SG Aumund-Vegesack II – FC Roland Bremen 2:1 (1:0): Zu seinem Geburtstag hatte sich SAV-Coach Michael Leopold drei Punkte gewünscht. „Sie haben es wahr gemacht, die scheinbar unlösbare Aufgabe gelöst und mir ein super Geschenk gemacht. Ich bin echt stolz“, lobte Leopold die junge und personell arg gebeutelte Vegesacker Mannschaft.

Spielertrainer Manuel Broekmann war ebenfalls voll des Lobes. „In der ersten Halbzeit haben wir taktisch überragend gespielt und hatten die besseren Möglichkeiten.“ Zwar ließen Nils Dettmering und Nico Brich ihre Chancen ungenutzt, doch dann schlug die Stunde des Manuel Broekmann, als er sich den Ball für einen fragwürdigen Elfmeter zurechtlegte – und unmittelbar vor der Pause die 1:0-Führung erzielte (45.). „Der war zwar nicht gut geschossen, aber drin“, lachte Broekmann, der sein Tor seiner in der vergangenen Woche geborenen Nichte Camille widmete.

Im zweiten Durchgang verlor Vegesack II aber mehr und mehr den Faden – so mussten sie einige Latten- und Pfostentreffer einstecken. Schließlich kam, was kommen musste: Howanes Johnny Titizian markierte in der 68. Minute den 1:1-Ausgleich. Nach zwei Gelb-Roten Karten für Roland (83./90.) schoss Jonathan Schäfer letztlich die Nordbremer zum 2:1-Sieg (90.). „Das größte Lob geht heute an unseren Torwart Marcel Niemczyk, der eigentlich Feldspieler ist“, so Manuel Broekmann.

SV Türkspor – SC Weyhe 2:1 (0:1): Tabellenführer mit 25 Punkten aus zehn Spielen, dazu treffsicherster Sturm (33 Tore) und stärkste Abwehr (acht Gegentreffer) der Liga – wenn das kein Plädoyer für die von Türkspor-Coach Bahadir Kilickeser vorgegebene Mission Wiederaufstieg ist. So setzten die Blumenthaler ihren Erfolgsweg gegen Weyhe fort.

Dabei war der erste Durchgang noch ziemlich ausgeglichen – zur Pause gingen die Gäste durch Steffen Vogeno (40.) sogar in Führung. „Wir haben dann aber eine starke zweite Halbzeit gespielt und sind mit einer guten Moral zurückgekommen – es war ein verdienter Sieg“, lobte Bahadir Kilickeser. Cebrail Finke verwertete einen Kopfball von Baris Sirim zum 1:1 (55.), und nach etlichen vergebenen Chancen erzielte SVT-Torjäger Milan Meyer das 2:1 (75.).

Blumenthaler SV II – ATS Buntentor 2:2 (2:0): „Es war verdient, aber ärgerlich, weil wir die 2:0-Führung aus der Hand gegeben haben“, äußerte sich BSV-Co-Trainer Patrick Pendzich zum Remis. Letztlich übte Buntentor mehr Druck aus. „Wir haben ihnen den Ball überlassen, um dann schnell umzuschalten und vereinzelt Nadelstiche zu setzen“ (Pendzich).

Ein von Florian Schwingel scharf geschossener Freistoß aus halblinker Position fand Jannik Ehlers, der den Ball nur noch zur 1:0-Führung antippen musste (16.). Andreas Beutelsbacher beförderte das Leder im Anschluss aus zwölf Metern über die Linie (43.). Die Partie bot dann nur noch spielerische Magerkost. So köpfte schließlich Magnus Balters zum 1:2 ein (55.) und glich dann mit einem eigentlich als Flanke gedachten Glücksschuss noch zum 2:2 aus (56.). „Damit können wir noch zufrieden sein“, sagte Pendzich.