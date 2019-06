Farges Phillip-Malte Barnat (links, im Spiel gegen SC Lehe-Spaden) erlöste die Nordbremer im wichtigen Spiel gegen den Gastgeber CF Victoria Bremen. (Maximilian von Lachner)

Bremen-Nord. Nachdem die TSV Farge-Rekum am Sonnabend mit dem knappen 1:0-Sieg gegen den nun bereits feststehenden Absteiger CF Victoria Bremen den Klassenerhalt feiern konnte, zog der Nordrivale SG Aumund-Vegesack II nach einer famosen Aufholjagd gegen ATSV Sebaldsbrück nach (5:4) – und kann nun auch eine weitere Saison in der Fußball-Bezirksliga Bremen planen. Der Meister SV Türkspor setzte sich beim TSV Grolland mit 5:2 (2:2) durch.

CF Victoria Bremen – TSV Farge-Rekum 0:1 (0:0): Das große Zittern hat ein Ende. Die TSV Farge-Rekum, zwischenzeitlich als sicherer Abstiegskandidat gehandelt, hat ihren Verbleib in der Fußball-Bezirksliga gesichert. Mit einem knappen 1:0-Sieg über den direkten Verfolger CF Victoria Bremen ’05 machten die Farger den Klassenerhalt am vorletzten Spieltag perfekt und bescherten den mitgereisten 30 Fans letztlich eine willkommene Überraschung. Denn die Ligazugehörigkeit der TSV hatte bekanntlich lange auf der Kippe gestanden: Als sie zu Beginn der Hinrunde als Landesliga-Absteiger an das Ende der Ligatabelle rutschten, dort fortwährend zu kleben schienen und Trainer Björn Reschke schließlich das Handtuch warf, war das neue Trainertrio Malte Golla/Dennis Zäbe/Jerome Schröder bereits von einem sicheren Abstieg in die Kreisliga A ausgegangen. Doch nun, da die Saison nur noch einen letzten Spieltag bereithält, dürfen die Nordbremer erleichtert aufatmen.

Spiel auf Augenhöhe

„Wir haben uns bis zum Schluss in die Partie hineingeworfen, jetzt pfeift jeder aus dem letzten Loch. Wir freuen uns sehr“, sagte Malte Golla nach dem Abpfiff einer spannenden Begegnung. Nachdem beide Teams sich ein Spiel auf Augenhöhe mit etlichen Torchancen geliefert hatten, war es Phillip-Malte Barnat, der erst in der 79. Minute den 1:0-Führungstreffer erzielte, damit den Farger Moment des Tages gestaltete und sein Team erlöste. Schnell über die Außen kommend setzte Barnat den Ball per Vollspann krachend unter die Latte.

Woran der lange Abstiegskampf der Farger letztlich lag, konnte Malte Golla nicht sagen. „Die Jungs sind ja dieselben. Aber wir hatten irgendwann auch wieder Glück und haben wieder Spaß am Fußball spielen gefunden. So haben wir uns am Ende den Klassenerhalt verdient“, resümierte Golla, der sich außerdem für die tolle Unterstützung der TSV-Fans bedankte.

TSV Grolland – SV Türkspor 2:5 (2:2): In der ersten Halbzeit konnte das Schlusslicht Grolland noch gut dagegen halten und ging sogar mit einem Elfmeter (Foul von Bela Prieß) durch Walter Mastel in der vierten Minute in Führung. Der künftige Landesligist zeigte sich aber keineswegs geschockt und erzielte fünf Minuten später bereits durch Kubilay Acan (Direktabnahme mit links) das 1:1. Sein Teamkollege Sezer Aydin erhöhte dann in Minute 36 auf 2:1 (satter Schuss aus 25 Metern direkt unter den Querbalken). Doch die Hausherren konnten sich auch noch für eine gute Partie in den ersten 45 Minuten durch den Treffer von Simon Robben (Kopfball/nach schönem Solo) zum 2:2 belohnen (42.).

Nach dem Seitenwechsel war Grolland mit seiner Kraft am Ende, und so hätte Türkspor durchaus noch mehr Tore erzielen können. „Ihr Torwart Rene Schmidt hat von uns noch drei bis vier Bälle gut gehalten“, berichtete Kilickeser. Machtlos war Schmidt dann bei den erfolgreichen Abschlüssen von John-Marvin Halstenberg (80./direkter Freistoß von der Strafraumgrenze), Milan Meyer (82./Vorarbeit von Sinan Alija) und Baris Sirim (88./Kopfball nach Flanke von Enes Kök).

Auf der anderen Seite verhinderte der SVT-Schlussmann Evren Boga in sehenswerter Manier – in einer 1:1-Situation nach einem Konter – das dritte Gegentor. Das Saison-Abschlussspiel bestreiten die Nordbremer um den Mannschaftsführer Bela Prieß nun am Sonntag, 16. Juni (Anpfiff 15 Uhr), im Burgwallstadion gegen SC Borgfeld II. Am Abend davor steht beim SVT-Team bereits die Saison-Abschluss-und Meisterschaftsfeier im Blickpunkt. ⇒OSH

ATSV Sebaldsbrück – SG Aumund-Vegesack II 4:5 (4:2): Zweifellos war der Vegesacker Kasim Uslu in Sebaldsbrück der Spieler des Tages und machte in dieser hitzigen Begegnung den Unterschied aus. Die Gastgeber gingen durch Mamadou Dian Tonkora (7./Foulelfmeter) in Front. Zwar konnte der Vegesacker Bashkim Toski nach einer schönen Kombination den 1:1-Ausgleich schaffen (25.), doch wurde es in Sachen Klassenerhalt anschließend recht düster. Das SAV-Team musste sich bei seinem Saisonfinale unbedingt einen Dreier sichern, um im Fern-Duell gegen Victoria endgültig die Nase vorn zu haben. Doch Sebaldsbrück überwand in der ersten Hälfte noch gleich dreimal durch Miled Attia (27.) und Aron Bencherif (33./39.) den SAV-Torwart Florian Alexander Schäfers. Wichtig war, dass Kasim Uslu mit seinem ersten Treffer kurz vor der Pause die Gäste am Leben hielt und das Trainerteam Manuel Broekmann und Michael Leopold auch die Mannschaft noch einmal motivieren konnte.

Die Vegesacker kamen im zweiten Abschnitt dann besser ins Spiel. Mit einem tollen Freistoß aus 22 Metern brachte Kasim Uslu das Nordlicht in der 62. Minute auf 3:4 heran. Nach einer sehenswerten Kombination über Nils Dettmering und Manuel Broekmann kam der Ball zu Uslu, der so den 4:4-Ausgleich erzielte (65.). Doch das war aus SAV-Sicht in Sachen Rettung noch zu wenig. Ein Treffer musste unbedingt her und den markierte erneut Kasim Uslu (87.). In der neunminütigen Nachspielzeit zitterten die Vegesacker dann noch etwas, bis dann endlich kräftig gejubelt werden konnte. ⇒OSH