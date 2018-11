Die Farger Bezirksliga-Kicker um Philip Bohnhardt (rechts, in dem Derby gegen DJK Germania Blumenthal) fuhren am zwölften Spieltag gegen den TSV Grolland einen 6:1-Kantersieg ein. Am nächsten Sonntag gastiert der Drittletzte Farge nun beim Drittplatzierten SC Borgfeld II. (Christian Kosak)

Bremen-Nord. Die drei gewonnenen Punkte taten dem Kontostand (acht Punkte) der auf Rang 14 gekletterten Reschke-Schützlinge gut. Keine Lust auf Abstiegskampf hat ebenso der Blumenthaler SV II (14), der in letzter Sekunde gegen Leher TS II noch zu einem 1:1-Remis gelangte und auf Tabellenplatz elf verweilt.

Derweil fing sich die SG Aumund-Vegesack II (Platz zwölf) mit zwei Punkten hinter den Nachbarn stehend in der Partie gegen SC Weyhe eine 1:5-Klatsche ein. Der erfolgsverwöhnte Tabellenführer SV Türkspor (31 Zähler) greift hingegen weiter nach den Sternen der Liga und deklassierte daheim ATSV Sebaldsbrück mit 7:1.

TSV Farge-Rekum – TSV Grolland 6:1 (2:0): „Endlich haben wir als Team fungiert und mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung gewonnen“, freute sich Farge-Coach Björn Reschke über den Heimdreier, der zugleich den zweiten Saisonsieg der Nordbremer darstellte. Farge spielte groß auf. „Es war jeder am Mann dran und wenn wir überspielt wurden, war der Nächste da“, attestierte Reschke seinen Schützlingen eine starke Leistung.

Die nach 18 Minuten mit dem 1:0 durch Philip Bohnhardt ihren ersten Höhepunkt fand. Noch vor der Pause erhöhte Maik Hobbiesiefken auf 2:0 (37.). Nach dem Wechsel schraubte Thorben Jendroschek auf 3:0 hoch (51.), ehe erneut Philip Bohnhardt erfolgreich im Abschluss war (67.).

Durch Fazli Aybar gelang Grolland in der Schlussphase noch der Ehrentreffer zum 1:4 (72.), doch Philip Bohnhardts Zwillingsbruder Christian war zwei Minuten später zur Stelle und beförderte den Ball ins Tor (74.). In der Nachspielzeit markierte dann noch Philipp-Malte Barnat den Treffer zum 6:1-Endstand (90.+3) – so sendete die Farger Mannschaft um Coach Björn Reschke ein sichtbares Signal und stellte klar, dass sie nicht erneut absteigen will.

Blumenthaler SV II – Leher TS II 1:1 (0:1): Nach dem 3:1 über den SC Weyhe konnte die Elf von Spielertrainer Daniel Rosenfeldt LTS II noch haarscharf ein Unentschieden abluchsen. „Das klingt erst einmal wie ein Erfolg, aber wir haben insgesamt mehr investiert und deshalb wäre ein Sieg verdient gewesen“, sagte Blumenthals Co-Trainer Patrick Pendzich, der den urlaubenden Daniel Rosenfeldt vertrat. Zwar ging Lehe II nach einer guten halben Stunde durch Christoph Wohlfahrts Treffer in Führung (36.), doch nach der Halbzeitpause wurde die Luft für die Gäste dünner. Den Wendepunkt der Begegnung gab es in der 52. Minute, als Lehes Torhüter Richard Fischer wegen Beleidigung die Rote Karte sah.

20 Minuten vor dem Ende sah es dann nach Ausgleich aus – Fehlanzeige. Denn Torben Vopalensky setzte einen Foulelfmeter an den rechten Pfosten und auch der Nachschuss ging daneben (80.). Die Zeichen standen so auf Sieg für LTS II – doch in der Nachspielzeit ärgerte die Burgwall-Truppe ihre Gäste, als ein Freistoß von der Mittellinie weit in den Sechzehner geschlagen wurde, wo ihn Mirko Leppek quer auf Jannik Stein spielte, der das Leder zum 1:1-Endstand in den Leher Kasten schob (90.+2).

SG Aumund-Vegesack II – SC Weyhe 1:5 (1:3): SAV-Trainer Michael Leopold hatte sich vor der Partie das Werderspiel im Weserstadion angeschaut und war anschließend mit Volldampf nach Vegesack gekommen. „Leider haben meine beiden Mannschaften verloren“, musste er später feststellen. Dabei hatte alles so gut angefangen für die SAV-Reserve. Allein im ersten Durchgang hätten die Vegesacker vier Tore schießen müssen und war das bessere Team. Doch das alte Problem der Bremen-Liga-Reserve tat sich wieder auf: Sie trafen vorne nicht und verloren im Aufbauspiel zu viele Bälle.

„Wir haben uns wieder selbst geschlagen“, meinte Michael Leopold. SAV-Spielertrainer Manuel Broekmann sprach von einer „sehr bitteren Niederlage. Der Stachel sitzt tief, weil sie auch in der Höhe unnötig war.“

Nachdem Veysel Yasak und Yoshua Hagl ihre beiden Hochkaräter nicht genutzt hatten, traf für Weyhe zunächst Gordy Mumpese (16.). Sören Peters erhöhte für die Gäste auf 2:0 (36.). Einen Foulelfmeter konnte Manuel Broekmann zwar zum 1:2-Anschluss verwandeln (38.), doch danach fielen Tore nur noch für Weyhe. Gordy Mumpese (44.) markierte den 1:3-Halbzeitstand und wegen Meckerns flog in der 66. Minute Veysel Yasak mit Gelb-Rot vom Platz.

„Das darf unserem erfahrenen Kapitän nicht passieren. Danach war die Luft raus“, ärgerte sich Manuel Broekmann. So erzielten Florian Richter (74.) und Marco Lampe (90.) für die Niedersachsen die Tore zum 5:1-Sieg. Michael Leopold hielt fest: „Es ist eine junge Mannschaft, die spielerisch gut ist, der aber die Ruhe und Abgeklärtheit noch fehlt.“

SV Türkspor – ATSV Sebaldsbrück 7:1 (2:1): Der Türkspor-Zug rauscht weiter in Richtung Landesliga-Aufstieg – für das Burgwall-Team um Trainer Bahadir Kilickeser sprangen daheim gegen Sebaldsbrück weitere drei Punkte heraus. Keine Frage, wie Kilickeser das Torspektakel unmittelbar nach dem Abpfiff einschätzte: „Wir sind jetzt acht Punkte von einem Nichtaufstiegsplatz entfernt und auf einem guten Weg. Es war ein temporeiches Spiel und Sebaldsbrück hat sehr fair agiert.“

Die Gäste hätten sogar nach zehn Minuten in Führung gehen können, trafen jedoch nur den Pfosten. Dann begann der Torreigen im Zehn-Minuten-Takt mit Milan Meyers Treffer – beim 2:0 war Türkspor-Torwart Gökhan Kara sogar als Vorbereiter beteiligt, weil sein langer Abstoß über die Sebaldsbrücker Abwehrreihen flog und in Sinan Alija einen Abnehmer fand. Den 1:2-Anschluss vor der Pause stellte Aron Bencherif her.

Doch nach dem Wechsel ließ Türkspor seinen Gästen keine Chance mehr: Milan Meyer, Juliano Barthel, John-Marvin Halstenberg, Tolga Avci und zwei Minuten vor Schluss Ismail Kök zeigten mit ihren Treffern zum 7:1-Erfolg ihre gefährlichen Offensivqualitäten. „Wir wollen genauso weitermachen und uns nicht auf unseren Lorbeeren ausruhen“, kündigte Bahadir Kilickeser an, den Aufstieg im Blick habend. Besonders freue er sich auf die am letzten Spieltag vor der Winterpause noch anstehende Partie gegen Lehe-Spaden, immerhin waren es die Seestädter, die dem SVT beim 0:1 Mitte September die einzige Niederlage der Saison eingebracht hatten.