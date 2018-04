Philip Bohnhardt (blau) erzielte beim 5:4 gegen den ESC Geestemünde II drei Treffer für die TSV Farge-Rekum, die einmal mehr mit geballter Offensivkraft auftrat, sich aber Schwächen im Defensivverhalten erlaubte. (Christian Kosak)

Jetzt gewann der Aufsteiger, der als Tabellendritter wieder auf Aufstiegskurs steuert, sein Heimspiel in der Fußball-Bezirksliga mit 5:4 (3:1) gegen den ESC Geestemünde II. Ein Torverhältnis von 112:74 nach 27 Spieltagen zeigt schwarz auf weiß, wo die Stärken und Schwächen der Nordbremer liegen. Aus dem Aufstiegsrennen verabschiedet hat sich die zuletzt groß aufspielende SG Aumund-Vegesack II, die dem TSV Hasenbüren mit 2:3 unterlag und bei drei ausstehenden Begegnungen sieben Punkte Rückstand auf einen Aufstiegsplatz aufweist.

TSV Farge-Rekum – ESC Geestemünde II 5:4 (3:1): „Farge wie es leibt und lebt“, erklärte Trainer Andreas Preßel nach einmal mehr bewegenden 90 Minuten. Und ergänzte: „Die hektische Schlussphase hatten wir uns selbst zuzuschreiben. Wir hätten nach 30 Minuten ja schon 5:0 oder 6:0 führen müssen.“ So jedoch endete das große Zittern, das bei einem Lattentreffer des ESC eine Minute vor Schluss seinen Höhepunkt erlebte, erst mit dem Abpfiff. Nach dem Andreas Preßel besonders Innenverteidiger Tim Otterbein und dem lauffreudigen Mittelfeldspieler Chris Ziegenbein ein Extralob zukommen ließ.

Fußball TSV Farge-Rekum - Geestemünde (Christian Kosak)

Philip Bohnhardt (2) und Phillip-Malte Bohnhardt hatten nach einer halben Stunde eine scheinbar komfortable 3:0-Führung herausgeschossen. Verständlicherweise trauerte Andreas Preßel den vergebenen Hochkarätern von Chris Ziegenbein, Phillip-Malte Barnat und Philip Bohnhardt hinterher, schließlich weiß er ja, dass ein klarer Vorsprung keine Garantie für drei Punkte ist. Das 1:3 vor der Pause beantwortete Christian Bohnhardt zwar mit dem per Foulelfmeter erzielten 4:1 nach dem Wechsel, doch dann ließ die TSV Farge-Rekum nach. Und befand sich beim zwischenzeitlichen 5:2 vom dreifachen Torschützen Philip Bohnhardt plötzlich zwölf Minuten vor Ende beim 4:5 in Gefahr.

Doch der Drahtseilakt klappte und obendrauf gab es für die Nordbremer, die die verletzten Kevin Müller und Gianluca Capoferri schmerzlich vermissen, noch die gute Nachricht, dass die bis dahin punktgleiche SG Findorff zwei Zähler eingebüßt hatte. Diesen Vorsprung gilt es jetzt, in den ausstehenden Partien gegen GSV Hippokrates (Platz 14), BTS Neustadt II (15.) und FC Roland (10.) ins Ziel zu bringen.

TSV Hasenbüren – SG Aumund-Vegesack II 3:2 (1:0): Die Chance für die SAV-Reserve war auf jeden Fall vorhanden – beim Siebtplatzierten etwas mitzunehmen. Vor allem, weil die Vegesacker Akteure in dieser Begegnung den Treffer zum 1:1-Ausgleich schafften und davor gleich vier gute Möglichkeiten in den ersten zehn Minuten ausließen.

So scheiterten jeweils zweimal Sebastian Begani und Marcel Niemczyk. Des Weiteren spielten die Hausherren nach einer Roten Karte für Torwart Dennis Ulrich (Foul an Alieu Njie) zehn Minuten vor dem Abpfiff in Unterzahl. Zu diesem Zeitpunkt lagen die Mannen um das Trainerduo Philipp Meinke und Manuel Broekmann mit 1:3 hinten, doch blieb ihnen am Ende eine Punkteteilung verwehrt. In der Hinrunde hatten sich die Nordbremer daheim noch mit 3:1 durchgesetzt. Dieses Mal sollten die Gäste nur einmal den TSV-Keeper Dennis Ulrich überwinden. In der ersten Halbzeit hatte Hasenbüren nur eine Chance und nutzte diese in eiskalter Manier. Die kopfballstarken Hausherren gingen durch Malte Lenz in der 18. Minute in Führung. Hiernach hatte Vegesack weitere gute Chancen, doch auch Sebastian Begani und Ben Inza Coulibaly verfehlten das gegnerische Gehäuse. Nach dem Wechsel gelang Alieu Njie mit seinem 30. Saisontor, nach Vorarbeit von Manuel Broekmann, das 1:1 (56.). SAV II hätte dann kurze Zeit später auf 2:1 davon ziehen können, doch dieses Mal fand Njie seinen Meister in TSV-Torwart Dennis Ulrich.

Auf der anderen Seite sorgten Michel Kruse (67.) und Sebastian Wegner für die Vorentscheidung (72.). Der Treffer zum 2:3 von Manuel Broekmann per Foulelfmeter kam letztlich zu spät (90.). „Wir haben einfach zu viele Standardsituationen zugelassen“, berichtete der SAV-Trainer Broekmann. In den restlichen Spielen treffen die Vegesacker nun noch auf den FC Huchting (28. Mai), ESC Geestemünde II (10. Juni) und GSV Hippokrates (18. Juni).