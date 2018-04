Farge. Der stark abstiegsgefährdete Fußball-Landesligist TSV Farge-Rekum konnte sich gegen die offensivstarke SV Hemelingen auf dem Sportplatz an der Rekumer Straße vor allem dank der starken Leistung in der zweiten Halbzeit sehr gut verkaufen und stand ganz dicht vor einer Punkteteilung. Es sollte aber eben nicht sein und so kassierten die Schützlinge von TSV-Trainer Björn Reschke in der sehr hektischen Nachspielzeit noch den sehr unglücklichen Treffer zum 1:2 (0:1)-Endstand.

"Unsere Chancen hat der gute Gäste-Torwart Thomas Büttelmann vereitelt, den Rest hat auf beiden Seiten das Schiedsrichter-Gespann zunichtegemacht. Ein Punkt wäre für uns heute gut gewesen. An den Abstieg glaube ich immer noch nicht", sagte Reschke nach dem Abpfiff vor 50 Zuschauern.

Das Reschke-Team kam nach dem schneidigen 4:2-Auswärtserfolg vom vergangenen Spieltag bei der TS Woltmershausen nicht so gut aus den Startlöchern. Nach einer guten Möglichkeit von Philip Bohnhardt (3.) übte Hemelingen mächtig Druck aus, schnürte den Gastgeber in der eigenen Hälfte ein und zwang Farge zu Fehlern.

So eine Unkonzentriertheit führte in der 24. Minute zum aus Farger Sicht vermeidbaren 0:1 durch Daniel Janke. Sein Teamkollege Ahmet Derin hatte auf der linken Seite leichtes Spiel, den TSV-Abwehrspieler Sebastian Heese zu überlisten und bediente anschließend den Torschützen Janke maßgerecht.

Das Ergebnis auszubauen hatten hiernach durchaus Femi Lepe (TSV-Schlussmann Jerome Schröder hielt prächtig) und sein SVH-Teamkollege Abdulkadir Tekin. Der Gastgeber wollte eigentlich nicht so extrem defensiv zu Werke gehen, sondern die Entlastung seiner Abwehr eher durch eigene Akzente erreichen. Das klappte nach dem Wechsel wesentlich besser.

Fast hätte Philip Bohnhardt in der 50. Minute, nach einem tollen Pass von Christian Bohnhardt, für das 1:1 gesorgt, und Philip Bohnhardt scheiterte erneut (75.). Besser machte es dann Behar Ramadani sieben Minuten vor dem Abpfiff – nach sehenswerter Vorarbeit von Christian Bohnhardt –, der mit einer Flanke in den Rücken der SVH-Abwehr Ramadanis Treffer einleitete.

Doch es sollte ja noch das Tor vom Gäste-Spieler Ahmet Derin folgen (90.+5). Zuvor sah der Farger Behar Ramadani die Gelb-Rote Karte, weil er nach Meinung des Schiedsrichters Maximilian Mierzwa (ESC Geestemünde) einen schnellen Einwurf der Hemelinger verhindert hatte.