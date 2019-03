Die TSV Farge-Rekum bekam im Derby keinen Zugriff auf die BSV-Spieler. Hier spaziert Torben Vopalensky durch die gegnerischen Reihen. (Maximilian von Lachner)

Bremen-Nord. Für die TSV Farge-Rekum wird die Luft in der Fußball-Bezirksliga Bremen immer dünner. Nach der 0:7-Niederlage gegen den Meisterschaftsanwärter SV Türkspor aus der Vorwoche unterlag Farge dem Blumenthaler SV II im Nordderby des 20. Spieltages mit 0:8 und weist zehn Punkte Rückstand zum Nichtabstiegsplatz auf. Die SG Aumund-Vegesack II bekam es mit dem erwartet schweren Gegner TSV Hasenbüren zu tun und verlor 1:4. Weiterhin erfolgreich strebt der SV Türkspor zum anvisierten Titel und gewann gegen Tuspo Surheide ungefährdet mit 6:2.

Blumenthaler SV II – TSV Farge-Rekum 8:0 (3:0): Für Farge wird es immer enger. Mit elf Punkten aus 18 Spielen belegt das Team von Trainer Björn Reschke den 14. Tabellenrang und damit den ersten Abstiegsplatz. Gleichzeitig ist der Nordklub die Schießbude der Liga (88 Gegentore), selbst der Bremer SV II und das Schlusslicht TSV Grolland haben weniger Gegentreffer kassiert. In diese Situation warf Vorstandsmitglied Bastian Zäbe den Namen Malte Golla, der den weiter erkrankten Coach Reschke am Spielfeldrand vertrat und nun übergangsweise die Betreuung der Mannschaft übernimmt – Golla selbst war für eine Stellungnahme nicht zu erreichen.

Des einen Leid, des anderen Freud: So zeigte sich BSV-Spielertrainer Daniel Rosenfeldt nach dem von ihm so benannten „verkorksten Rückrunden-Auftakt“ sehr glücklich über den Auftritt seiner Mannschaft. „Unser Sieg war hochverdient, weil wir kämpferisch, läuferisch und spielerisch überlegen waren“, sagte Rosenfeldt, der sich besonders darüber freute, dass Blumenthal II „endlich mal wieder zu null“ gespielt hatte.

Der Blumenthaler Torreigen am hauseigenen Burgwall begann mit einem Foulelfmeter, den Schiedsrichter Cuma Kut für die Gastgeber nach Foul an Daniel Rosenfeldt gab – Torben Vopalensky verwandelte zum 1:0 (6.). Nach einer halben Stunde erhöhte Leandro Zanatto Borges die Blumenthaler Führung (30.), und noch vor der Pause erzielte Mirko Leppek den 3:0-Halbzeitstand (43.).

Auch im zweiten Durchgang behielten die Platzherren die Oberhand. Erneut waren Leandro Zanatto Borges (4:0/48.) und Mirko Leppek (5:0/58.) im Abschluss erfolgreich, danach erhöhte Bastian Stein auf 6:0 (65.). In der Schlussphase markierten Tarek Hamdi (85.) und der eingewechselte Malte Ueckert (86.) dann den 8:0-Endstand. Während die TSV am kommenden Wochenende ihr drittes Nordderby in Folge gegen die SG Aumund-Vegesack II bestreiten muss, haben die Burgwall-Kicker spielfrei und wollen die Euphorie des 8:0-Erfolgs mit in die dann anstehende Aufgabe gegen SV Türkspor nehmen, um dort laut Daniel Rosenfeldt „eine ansprechende Leistung“ zu zeigen.

SG Aumund-Vegesack II – TSV Hasenbüren 1:4 (1:2): Gegen den erwartet schweren Gegner und Tabellenzweiten TSV Hasenbüren musste die nur mit zwölf Spielern angetretene SAV II eine ärgerliche, weil unglückliche Niederlage hinnehmen. Besonders ärgerte sich SAV-Spielertrainer Manuel Broekmann, dass in der ersten Halbzeit verkehrte Welt herrschte: „Wir haben die Chancen und die bessere Spielanlage, aber der Gegner führt.“ Weil Vegesacks Torhüter Florian Schäfers dem Hasenbürer Topscorer Dennis Ahrens den Ball direkt in den Fuß spielte, musste Ahrens nur noch einschieben – 1:0 für die Gäste nach nur sechs Minuten.

20 Minuten später erzielte jedoch Nils Dettmering nach einer Vorlage von Mohamed Demir den Ausgleich für Vegesack (26.). „Danach müssen wir das 2:1 machen“, betonte Manuel Broekmann angesichts der Großchance des SAV-Torschützen Dettmering, der frei vorm Tor am Hasenbürer Schlussmann scheiterte.

Die bekannte Problematik der Chancenverwertung schlug sich auch in vergebenen Möglichkeiten von Kevin Jasarevic und Nico Brich nieder – und weil in der Defensive erneut fehlerhaft agiert wurde, fing sich die SAV-Reserve noch vor der Pause das 1:2 durch Patrick Heinemann ein (36.). „Anstatt dass wir zum längst verdienten Ausgleich treffen, macht der Gegner bei zwei Freistößen alles richtig und den Sack zu“, bemerkte Manuel Broekmann. So beförderten Sebastian Mamerow (70.) und Michel Kruse (77.) jeweils den Ball zum 4:1-Endstand ins Netz. „Loben möchte ich die beiden A-Junioren Mohamed Demir und Ali Omeirat – das war für ihr Alter wirklich klasse“, so Broekmann, der aus dem anstehenden Derby gegen Farge drei Punkte mitnehmen möchte, denn „sonst wird es ernst im Abstiegskampf.“

SV Türkspor – Tuspo Surheide 6:2 (3:0): Der Weg des SVT gen Landesliga ist klar erkennbar – und auch gegen Surheide ließen die Mannen von Trainer Bahadir Kilickeser nichts anbrennen. Am heimischen Burgwall fegten die Blumenthaler ihre Gäste aus Surheide vom Platz. Entscheidenden Anteil am Torfestival der Nordbremer hatten Sinan Alija und Milan Meyer. Während Alija dreimal mit hervorragender Vorarbeit glänzte, nutze diese Milan Meyer, um seine angestrebte Krone als Torschützenkönig weiter zu festigen.

Zunächst fungierte Meyer selbst als Vorlagengeber und bediente Cebrail Finke, der zum 1:0 traf (7.). Danach verwertete John-Marvin Halstenberg per Kopf eine Hereingabe von Sinan Alija zum 2:0 (25.) und unmittelbar vor dem Halbzeitpfiff knallte Milan Meyer den Ball aus 20 Metern zum 3:0 in den Winkel (45.). Gleich nach dem Wiederanpfiff „waren wir noch am träumen“, wie SVT-Coach Bahadir Kilickeser den schnellen 3:1-Anschlusstreffer durch Julian Marginean beschrieb (46.). Doch das Gegentor vermochte die Gastgeber nicht aus der Bahn zu werfen.

Im Gegenteil, Milan Meyer zeigte mit einem Hattrick nach Vorlagen seines Mitspielers Sinan Alija innerhalb weniger Minuten seine fußballerische Topqualität und verwandelte ebenso einen Foulelfmeter zum 6:1 (65./67./71.). „Unsere Spitzen funktionieren sehr gut“, klang Bahadir Kilickesers Lob an die stärkste Offensive der Liga schon fast ein wenig zu nüchtern. Einen Konter fing sich Türkspor am Ende dann noch ein, der in der 80. Minute zum 6:2 durch Julian Marginean führte. „Wir waren überlegen und haben mit der Partie wieder bestätigt, dass wir jeden Gegner schlagen wollen“, sagte Bahadir Kilickeser nach dem Abpfiff.