Siegreich: Eyleen Heuwinkel mit den Sportschützen Bremen. (Christian Kosak)

Bremen-Nord. Um einen Wanderpokal und 90 Euro reicher sind die Sportschützen Bremen. Die Lesumer setzten sich beim 7. Liga-Cup des SV Nieder Ochtenhausen gegen starke Konkurrenz durch und stellten mit ihrem Triumph eine gute Form im Hinblick auf die in vier Wochen beginnende Saison in der 2. Luftgewehr-Freihand-Bundesliga Nord unter Beweis. Im Finale besiegten die Nordbremer den SV Olympia 72 Börm-Dörpstedt aus Schleswig-Holstein mit 4:1.

Eyleen Heuwinkel eröffnete das Finale gleich mal mit einer 100er-Serie. Am Ende zwang die Youngsterin Camilla Hansen mit 391 Ringen um einen Ring in die Schranken. Der alles überragende Schütze im Endkampf war allerdings Heuwinkels Teamkollege Nicklas Kildehoj. Der Däne wartete gleich mit zweimal 100 Ringen auf und ließ Jette Dammark (384) mit insgesamt 398 Ringen keine Chance. Anders als in der Liga durften die Sportschützen auch mit zwei ausländischen Schützen antreten. Die Niederländerin Cecilla van Dongen hielt André Knaack mit 387:380 auf Distanz und machte den Finalsieg damit bereits perfekt. Aber auch Kevin Standhartinger steuerte mit einem 382:369-Erfolg über Till Falkenhagen einen Einzelzähler bei. Neuzugang Jens Hinrichs enttäuschte mit seinen 381 Ringen zwar keinesfalls, musste seinen Punkt gegen Olympias Anna Viebrantz jedoch um einen Ring abgeben.

Auf dem Weg ins Finale bezwangen die Nordbremer ihren Ligarivalen SV Ladekop zum Auftakt in der Gruppe A überraschend deutlich mit 5:0. Dabei warteten Nicklas Kildehoj und Cecilla van Dongen jeweils mit 394 Ringen auf. Eyleen Heuwinkel vermochte diese Ergebnisse aber sogar noch um zwei Ringe zu toppen. Kildehoj und Heuwinkel erzielten dabei jeweils eine 100er-Serie. Jens Hinrichs trumpfte mit 387 Ringen ebenfalls stark auf, während Kevin Standhartinger so gerade eben die 380-Ringe-Marke erreichte.

Beim 4:1 über den SV Wörpedorf schwächelte Jens Hinrichs mit 377 Ringen ein wenig und verlor deshalb auch seinen Einzelpunkt. Nicklas Koldehoj (395), Cecilla van Dongen (394), Eyleen Heuwinkel (391) sowie Kevin Standhartinger (385) kompensierten jedoch sein mäßiges Abschneiden. Beim 5:0-Erfolg über den Gastgeber im abschließenden Duell der Gruppe A fehlte Eyleen Heuwinkel nur ein Ring zur perfekten Ausbeute von 400 Ringen. Auch Nicklas Koldehoj (396), Cecilla van Dongen (394), Jens Hinrichs (382) und Kevin Standhartinger (381) lieferten gute Vorstellungen ab. Somit war der Finaleinzug mit einer blütenweißen Weste perfekt.