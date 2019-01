René Deichmann findet im Gegensatz zu vielen Gleichaltrigen Gefallen am Luftpistolen-Sport. (Christian Kosak)

Meyenburg. Wenngleich der 16-Jährige mit seiner Mannschaft nur in der Bezirksklasse B des Verbandes antritt, gehört er nach drei Wettkampfwochen bereits zu den Top drei der Einzelschützen aus beiden Bezirksklassen.

Nur Benno Böhm vom SV Buschhausen und Cliff Wedemeyer (SV Hüttenbusch) liegen in der Best-Of-Einzelwertung noch vor ihm. „Ich habe mich zwar in den vergangenen Jahren immer mehr verbessert. Aber die Steigerung im Jahr 2018 war schon besonders groß“, meinte Deichmann – er führt dies auch auf das regelmäßige Training zurück. Im Training gelangen dem Youngster auch schon 369 Ringe. Den Kreismeistertitel im Geestkreis in der männlichen Jugend ergatterte Deichmann zudem mit 363 Ringen.

Der Weg von René Deichmann schien bereits ein wenig vorgezeichnet zu sein. Schließlich stammt er aus einer total schießsportbegeisterten Familie. Seine Mutter Anja Deichmann ist Jugendleiterin beim Meyenburger SV, sein Vater Rainer Deichmann der kommende Vorsitzende dieses Klubs. Swanjte, die ein Jahr ältere Schwester von René Deichmann, schießt ebenfalls, legt aber gerade wegen ihres schulischen Stresses eine Pause ein. Die 23-jährige Schwester Julia hat ihre Laufbahn allerdings bereits für beendet erklärt.

In der Hochphase seiner Pubertät stand René Deichmann auch mal kurz davor, seine Karriere zu beenden, bevor sie überhaupt richtig begonnen hatte. „Es gab da mal eine Phase, in der ich keine Lust hatte, zu schießen“, räumt der 16-Jährige ein. Anders als viele Kameraden überwand Deichmann diese Phase jedoch, ohne das Sportgerät zur Seite zu legen, und ist nun wieder mit viel Enthusiasmus dabei. „Viele Kollegen in meinem Alter konzentrieren sich mehr auf die Schule oder haben einfach keinen Bock mehr, zum Schießen zu gehen“, berichtet René Deichmann. Aus seiner Altersgruppe seien mit Milan Welzel und Kevin Berndt auch nur noch zwei Schützen übrig geblieben, die regelmäßig am Training teilnehmen.

„Von den jungen Schützen interessiert sich keiner für die Luftpistole“, so Deichmann. Eine Begründung habe er hierfür nicht. „Ich selbst habe eines Tages eine Pistole bei uns im Waffenschrank gesehen und war von Anfang an fasziniert vom Pistolen-Schießen“, teilt der Nachwuchssportler mit. Das Luftgewehr-Freihand-Schießen interessiere Deichmann hingegen gar nicht. Im LP-Training absolviert René Deihmann stets 100 Schuss oder mehr. „Zum Schluss wird der Arm dabei aber ganz schön schwer, sodass die Ringzahlen niedriger werden“, berichtet der Zehntklässler. Da in den Wettkämpfen aber nur 40 Schuss zu bewältigen sind, passiere ihm dies im Ernstfall nicht. „Ich kann mich sehr gut auf meinen Sport konzentrieren und lasse mich auch nicht davon stören, wenn sich hinter mir Leute unterhalten“, betont der Schüler der Hermann-Allmers-Schule in Hagen.

Trainiert wird René Deichmann von Tim Käseberg. Zusammen mit Kevin Nestler, Hermann Arfmann, Klaus Nölker und Katja Kister bildet Deichmann ein Team, in dem es aber trotz der guten Leistungen des Youngsters in dieser Saison noch nicht richtig rund lief. Der erste Wettkampf war von vornherein verloren, weil nur Kapitän Kevin Nestler antrat. „Da lag ein Missverständnis vor. Alle anderen Schützen waren von einem späteren Schießtermin ausgegangen“, sagt Anja Deichmann. Ihren Sohn habe die Nachricht von Nestler im Hinblick auf die Vorverlegung des Wettkampfes wegen einer neuen Handynummer gar nicht erreicht. In der zweiten Wettkampfwoche waren die Meyenburger komplett und holten auch prompt einen souveränen Sieg. Doch im dritten Wettkampf war Katja Kister wegen eines Englisch-Lehrgangs verhindert, sodass die zweite Niederlage in Unterzahl wieder nicht abzuwenden war. „Das ist alles ein bisschen blöd gelaufen“, so Anja Deichmann.

Mit 354 und 359 Ringen lieferte René Deichmann bisher starke Darbietungen bei den Rundenwettkämpfen ab. „Da geht aber sicherlich noch mehr. Ich denke schon, dass ich irgendwann mal 370 oder 380 Ringe erreichen kann“, sagt der 16-Jährige. Noch läuft Deichmann auch mit einer Vereinspistole auf. Wenn er erst einmal über ein eigenes Sportgerät verfügt, sollten die Ringzahlen auch noch weiter nach oben gehen.

„Die Preise für eine Luftpistole gehen bei etwa 500 Euro los. Das ist viel Geld für einen 16-Jährigen“, gibt René Deichmann zu bedenken. „Wenn ich mal mein eigenes Geld verdiene, werde ich mir auch ein eigenes Sportgerät zulegen“, so der 1,82 Meter große Aktive.

Vorbilder habe René Deichmann im Schießsport keine. „Ich kenne aber auch zum Beispiel keine Schützen aus dem deutschen Nationalkader. Ich finde es auch sehr schade, dass über fast sämtliche Sportarten mehr im Fernsehen berichtet wird als über den Schießsport“, erklärt das Talent. Idole in der näheren Umgebung, von denen er sich noch etwas abschauen könne, brauche er indes nicht.

„Ich versuche, meinen eigenen Weg zu gehen, und bekomme es auch so hin“, ist René Deichmann fest überzeugt. Bereits seit acht Jahren geht er dem Schießsport nach. „Meine Eltern haben mich irgendwann auf den Schießstand mitgenommen. Dann bin ich einfach dabeigeblieben“, informiert Deichmann. Während sich sein Vater Rainer auf die LG-Auflage spezialisiert habe, konzentriere sich seine Mutter Anja auf die Kleinkaliber-Liegend-Wettbewerbe.

René Deichmann hat den Traum, auch mal bei deutschen Meisterschaften zu starten: „Das wäre eine große Ehre für mich. Dafür würde ich auch den weiten Weg nach München auf mich nehmen.“