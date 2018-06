Darja Seemann (Lemwerder TV) legt in dieser Szene beim erfolgreichen Heimspieltag gekonnt für die Offensivabteilung auf. (Christian Kosak)

Gegen das Schlusslicht Braschosser TV erreichte das LTV-Team einen glatten 3:0-Satzerfolg. Gegen TK Hannover II wurde der Gastgeber etwas mehr gefordert, konnte aber auch hier ziemlich ungefährdet einen 3:1-Satzsieg verbuchen.

Mit jetzt 8:4 Punkten kletterte der Lemwerder TV auf den vierten Tabellenplatz und ist punkt- und satzgleich mit dem Drittplatzierten Hammer SC. „Wir hätten gerne beide Spiele mit 3:0 Sätzen gewonnen. Das war eigentlich unsere Wunschvorstellung vor diesem Spieltag. Hat leider nicht ganz geklappt“, äußerte sich die souverän aufspielende Abwehrspielerin Saskia Gelhaus. Auch der an diesem Spieltag alleinverantwortliche Coach Arthur Dick war nicht ganz zufrieden: „Mit dem Ergebnis können wir zufrieden sein. Aber die Frauen machten sich in der Partie gegen Hannover das Siegen selber wieder schwer, indem sie im Angriff nicht konsequent genug aufspielten“.

Lemwerder TV – Braschosser TV 3:0 (11:6, 11:7, 11:9): Dem LTV standen an diesem Spieltag alle acht Spielerinnen zur Verfügung, wobei diesmal Andrea Besser und Kira Hoffmann nicht zum Einsatz kamen – sie werden beim nächsten Auftritt gebraucht. Mit Anika Langpaap und Stephanie Suhren im Angriff, Darja Seemann auf der Mittelposition sowie Saskia Gelhaus und Vivien Bluhm in der Abwehr ließ der LTV-Coach in dieser Aufstellung das Team alle drei Sätze durchspielen.

Bis zum 4:4 tasteten die Teams sich ab. Durch ein Angaben-As von Stephanie Suhren, zwei anschließenden Fehlern des Gegners und einem gut abgeschlossenen LTV-Angriff gingen die Hausherrinnen vorentscheidend mit 8:4 in Führung. Auch im zweiten Satz kamen die LTV-Frauen erst mit einigem Anlauf so richtig ins Spiel, als sie aus dem knappen 6:5 eine 10:5-Führung machten.

Im dritten Durchgang schlich sich beim LTV wieder der Schlendrian ein. Die Abwehr spielte weiterhin fast fehlerfrei, aber im Angriff wurden zu viele Möglichkeiten vergeben. So hätten die LTV-Frauen fast noch einen Satzverlust hinnehmen müssen, als sie nach der 9:6-Führung das nicht ganz zweitligataugliche Team vom Braschosser TV noch auf 10:9 herankommen ließen.

Lemwerder TV – TK Hannover II 3:1 (11:4, 11;9, 11:13, 11:8): Mit Janika Seemann für Vivien Bluhm in der Abwehr begannen die LTV-Frauen die Partie recht stark. Die beiden Abwehrspielerinnen nahmen die Bälle sauber an und brachten sie ruhig und präzise nach vorne, sodass der Angriff mit direktem Leinenspiel immer wieder punkten konnte. Über ein 6:2 und 9:4 zeigte der LTV seine beste Leistung des Tages in diesem Satz. Lange Ballwechsel bestimmten dann im zweiten Durchgang das Spielgeschehen. Die Partie verlief jetzt auf Augenhöhe und war gekennzeichnet von wechselnden Führungen. Keiner Mannschaft gelang es, sich mit mehr als zwei Bällen abzusetzen. Nach dem 9:9-Gleichstand erreichten die LTV-Frauen mit einem Angaben-As und einem Fehler der Hannoveranerinnen den knappen Satzgewinn.

In Durchgang drei erwischte es dann die LTV-Frauen. Dabei hatten sie beim 10:6 vier Satz- und Matchbälle besessen, die sie alle kläglich vergaben. Nach dem 10:10 kamen sie zwar noch einmal zur 11:10-Führung, aber das änderte nichts mehr am Satzverlust. Im vierten Durchgang war es eine Begegnung auf Augenhöhe. Nach dem 5:5 kamen die LTV-Frauen mit einem perfekt vollendeten Angriff und zwei Fehlern des TKH-Angriffes zu einer Drei-Punkte-Führung (8:5). Beim 9:8 schnupperte Hannover II noch einmal an einen weiteren Satzgewinn. Doch die LTV-Frauen waren jetzt hellwach und beendeten die Partie mit zwei von Darja Seemann eingeleiteten und wunderbar von Anika Langpaap abgeschlossenen Angriffen.

Lemwerder TV: Suhren, Langpaap, Darja Seemann, Janika Seemann, Gelhaus, Bluhm, Besser, Hoffmann.