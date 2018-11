Der FC Hansa Schwanewede legte im Schlüsselspiel um die Vizemeisterschaft unter den Augen seines Ex-Trainers Marc Willenberg den besseren Start hin. Torjäger Daniel Gaese setzte nach drei Minuten den ersten Warnschuss, bekam aber nicht viel Druck hinter den Ball. TSG-Torwart Benjamin Ostrowski entschärfte den Hansa-Abschluss problemlos. Vier Zeigerumdrehungen weiter war die komplette TSG-Abwehr ausgetanzt. Emil Tepper bugsierte den Ball aus halbrechter Position platziert 1:0 für Hansa ins lange Eck (7.). Daniel Gaese versäumte es, den Hansa-Vorsprung auszudehnen. Der Torschütze vom Dienst tauchte in freier Schussbahn vor dem TSG-Tor auf. Benjamin Ostrowski wendete in höchster Not einen 0:2-Rückstand ab (25.).

Die Platzherren erteilten dem FC Hansa in Sachen Effektivität vor eine Pause eine Lektion. Die Wörpedorfer münzten ihre beiden klaren Torchancen kaltblütig in Treffer um. Jannes Werk setzte mit einem energischen Einsatz und strammem Schuss aus halblinker Position mit dem 1:1 das Signal zur Wende (29.). Christian Roschen drehte nach Ablage von Daniel Wedemeyer mit einem haltbaren Schuss zur TSG-Führung den Spieß ganz um (39.). Daniel Gaese hatte zuvor zwei weitere Hansa-Chancen liegen gelassen (35., 39.). Der Kreisliga-Torschützenkönig entwickelte auch kurz vor der Pause kein Glück im Abschluss (43.).

„Kämpfen, das klingelt gleich“, ermunterte Hansa-Trainer Andreas Dirks seine Elf nach dem Wechsel (58.). Der Schuss ging für die Gäste in dem mittelprächtigen Spitzenspiel nach hinten los. Jannes Werk verwertete einen Abpraller vor dem Hansa-Tor zur 3:1-Führung (63.). Daniel Wedemeyer schraubte das Ergebnis nach Zuspiel von Jan-Christopher Schersell mit 4:1 in die Höhe (75.). Christian Roschen setzte nach Pass von Bernhard Linnenbaum mit dem Tor zum 5:1-Endstand das Sahnehäubchen (88.). „Wir hätten in der ersten Halbzeit die Tore machen müssen. Durch individuelle Fehler haben wir die Wörpedorfer Chancen zugelassen. Die Chancen haben sie eiskalt genutzt“, konstatierte ein enttäuschter Hansa-Kapitän Sebastian Rolf nach Spielende.