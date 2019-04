In dieser Spielszene kann sich der Blumenthaler Mahdi Matar (links) im Heimspiel gegen den SC Borgfeld einmal behaupten. (Christian Kosak)

Blumenthal. „Was ist los?“ rief Rainer Raute immer wieder über den holprigen Rasenplatz. Und ebenso wie dem Co-Trainer des Blumenthaler SV missfiel den Fans der geradezu lethargische Auftritt der Burgwall-Elf. Auch der Coach des SC Borgfeld, Ugur Biricik, kam aus dem Staunen nicht heraus. Derart deutlich dominierte seine Mannschaft die Auswärtspartie in der Fußball-Bremen-Liga bei den favorisierten Nordbremern. Dass das Spiel 1:1 endete, war allein der Fahrlässigkeit der Gäste vor dem gegnerischen Kasten zuzuschreiben. Aufgrund ihrer klaren Torchancen hätten sie deutlich gewinnen müssen.

Das räumte auch der sehr konsternierte BSV-Spielertrainer Denis Spitzer ein. „Wir hätten uns über eine 1:5-Niederlage nicht beschweren dürfen“, bilanzierte er und kündigte Ursachenforschung an. Allein am holprigen Rasen kann es nicht gelegen haben, dass der Höhenflug des Blumenthaler SV fast mit einer kompletten Bruchlandung geendet hätte. Nur in den ersten zehn Minuten kontrollierte der Tabellensechste das Geschehen im Burgwallstadion. Folgerichtig kreierte er zwei klare Torchancen. Zunächst landete der Ball nach einem Alleingang von Leon Nnamdi Krämer am Pfosten und dann in den Armen von Borgfelds Keeper Maximilian Hentrich (7.).

Zwei Minuten später aber brachte Maximilian Hentrich einen Kopfball von Vinzenz van Koll nach exakt getimter Flanke von Jan-Luca Warm erst hinter der Torlinie unter Kontrolle. Blumenthal führte auch deshalb korrekterweise 1:0, weil die Borgfelder bis dahin großen Wert auf die Absicherung ihres Strafraumes und wesentlich weniger auf die Offensive gelegt hatten. Das sollte sich nach dem Rückstand komplett ändern. Ugur Biricik ordnete Attacke an, seine Mannschaft reagierte prompt und versuchte das Aufbauspiel der Nordbremer früh zu zerlegen – mit Erfolg. Das hohe Pressing gefiel den Gastgebern überhaupt nicht. Und als sich selbst der sonst umsichtige Denis Spitzer einen Fehlpass leistete (17.), schlich sich zunehmend Unsicherheit in den Spielaufbau der Burgwall-Elf ein.

Ohne Raumgewinn

Exemplarisch dafür stand Moritz Hannemann. Der BSV-Dauerläufer zog zwar im Mittelfeld immer wieder Kreise mit dem Ball. Aber meistens ohne Raumgewinn, weil die Blumenthaler Offensivkräfte vergaßen, dass zum Erfolg auch die Bewegung ohne Ball gehört. Darüber hinaus zerrieben sie sich an fruchtlosen Einzelaktionen. Sehr zur Freude der Borgfelder, die bei Balleroberung schnell umschalteten und, angetrieben von ihrem Kapitän Kevin Brandes sowie Yassin Bekjar, nicht selten im Minutentakt für Alarm vor dem Blumenthaler Kasten sorgten.

Allerdings gingen beide ebenso wie Kenstar Gehle oder auch Sigdem Doguhan vor allem in der zweiten Halbzeit fast selbstzerstörerisch mit den besten Chancen um. Ugur Biricik, der sich immer wieder an den Kopf fasste, weil seine Spieler den Ball nicht im Blumenthaler Tor unterbringen konnten: „Wir haben einen klaren Sieg verschenkt.“

Immerhin wechselte Fortuna nach der regulären Spielzeit doch noch einmal die Seiten und schenkte den Gästen ihre Gunst. Quasi beim letzten Offensivversuch und nach einem Freistoß gelang dem aufgerückten Außenverteidiger Mathis Kröger per Kopf der hoch verdiente Ausgleich, der die Borgfelder zum Jubelsturm über den Platz veranlasste. Eine Woche vor Ostern hatten sie den Blumenthalern in der fünften Minute der Nachspielzeit ein Ei ins Nest gelegt, das den Gastgebern zwar nicht schmeckte, aber um das sie förmlich gebettelt hatten.

Möglicherweise wären die Blumenthaler trotz ihres uninspirierten und zeitweise geradezu lustlosen Spiels noch als unverdienter Sieger vom Platz gegangen, wenn sie nicht in der 72. Minute ihre Sturmspitze Avni-Serdar Güngör verloren hätten. Der 18-jährige Goalgetter verletzte sich bei einem Zweikampf um den Ball schwer und musste mit Verdacht auf Kreuzbandriss ins Krankenhaus gebracht werden. Weil das Knie stark angeschwollen sei, gebe es aber noch keine klare Diagnose, sagte Denis Spitzer am Sonntag auf Nachfrage.

Kurz nach Spielende hatte der Blumenthaler Spielertrainer von einem glücklichen Unentschieden und einer „unteridischen Vorstellung“ seiner Mannschaft gesprochen. „Das war ein eklatanter Leistungseinbruch“, stellte er selbstkritisch fest, während sein Borgfelder Kollege über die Ladehemmung bei seinen Offensivkräften sinnierte.