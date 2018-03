Lesum. Der Traum ist in Erfüllung gegangen: Bereits einen Tag vor dem Aufstiegswettkampf, zu dem neun Teams startberechtigt waren, war ein Teil der Mannschaft und Betreuer nach Hannover gereist, um sich in Ruhe vorzubereiten. Am Wettkampftag selbst ging es dann zum Bundesstützpunkt Sportschießen in Hannover.

Da unter den zuerst gestarteten Mannschaften mit der Bundesligareserve aus Braunschweig sowie dem Zweitligisten SV Etzhorn, der in die Relegation musste, vermeintlich starke Gegner begannen, konnten die Nordbremer früh sehen, wohin die Reise geht. „Dass an so einem Tag alle Schützen nervös sind, braucht man eigentlich gar nicht zu erwähnen“, betonte der Sportschützen-Vorsitzende Andreas Brenneke. Die drei Formationen legten Resultate von 1900 bis 1906 Ringen vor. „Das waren machbare Ergebnisse für uns“, sagte Brenneke. Zwischenzeitlich bekamen die Lesumer noch Unterstützung von ihren Freunden von der Schützengilde Mengshausen aus der 1. Bundesliga Nord, von denen auch drei Schützen Mitglied bei den Sportschützen sind.

Für die „Schaafschützen“ traten Jelle Wind, Guido Flierbaum, Kevin Standhartinger, Eyleen Heuwinkel und Annemarie Meffert an die Schießlinie. Links neben der Mannschaft startete der SV Bad Bramstedt, auf der rechten Seite der SV Eiche Idafehn, der Finalgegner aus dem Landesverbandsliga-Endkampf. „Es war ein Hin und Her mit Höhen und Tiefen. Mal waren die Anzeigen rot für eine Zehn, mal gelb für eine Neun. Aber auch blau für eine Acht und tiefer war eine beliebte Farbe“, ließ Andreas Brenneke wissen. Die Sportschützen Bremen verzeichneten 1925 Ringe und markierten somit neun Ringe mehr als der SV Bad Bramstedt und 13 Ringe mehr als der SV Eiche Idafehn.

Unverändert in Durchgang zwei

„Wir lagen somit zwar knapp vorne. Aber das sollte zu diesem Zeitpunkt noch nichts heißen“, erklärte Brenneke. Dann erfolgte in aller Abgeschiedenheit die Besprechung des zweiten Durchgangs. Das Team einigte sich darauf, mit unveränderter Aufstellung in die zweite Runde zu gehen. Die ersten drei Formationen hatten derweil schon ihren zweiten Durchgang absolviert und dabei allesamt Ringe draufgepackt. „Unser Ziel war es, ein ähnliches Ergebnis wie im ersten Durchgang zu erzielen“, informierte Brenneke. Der Betreuerstab habe fortan immer von links beim SV Bad Bramstedt nach rechts zum SV Eiche Idafehn geschaut, wie es dort aussieht. Durchwachsen starteten die Nordbremer in den Wettkampf. Annemarie Meffert und Kevin Standhartinger begannen stark, der Rest eher verhalten. Während Meffert dann etwas nachließ, blieb Standhartinger so stark wie im ersten Wettkampf.

Bad Bramstedt vermochte das Niveau aus der ersten Runde nicht zu halten. Dafür gab nun Idafehn so richtig Gas. „Wir legten den Fokus aber auf Bad Bramstedt. Wenn wir die Mannschaft schlagen könnten, würde es als Zweiter immer noch zum Aufstieg reichen“, gab Andreas Brenneke zu bedenken. Aber bei seiner Formation sei es jetzt auch nicht mehr so rundgelaufen. Guido Flierbaum hatte bereits am Sonnabend über Magenprobleme geklagt und musste sich zwischenzeitlich hinsetzen. Dann bekam Eyleen Heuwinkel auch noch Nasenbluten, das jedoch nach kurzer Pause gestillt werden konnte. Langsam ging es dem Ende des Wettkampfes entgegen. Der SV Bad Bramstedt verbuchte 1908 Ringe. Der SV Eiche Idafehn verbesserte sich um elf Ringe auf 1923 Ringe.

Die Sportschützen Bremen wiederholten mit 1915 Ringen ihr Resultat aus dem ersten Durchgang. „Die Köpfe ratterten. Es wurde zusammengezählt. Und dann kam auch schon das Ergebnis durchs Mikrofon: Die Aufsteiger zur 2. LG-Bundesliga stehen fest. Es sind die Sportschützen Bremen sowie der SV Eiche Idafehn“, teilte Brenneke mit. Das sei der „Hammer“ gewesen. „Uns ist damit der Durchmarsch durch die Liga sowie im Viertel-, Halbfinale und im Finale gelungen. Wir haben nicht einen Wettkampf verloren. Als Krönung gab es jetzt den Aufstieg als Erster“, frohlockte Andreas Brenneke. „Es flossen viele Freudentränen. Einige konnten es noch gar nicht realisieren. Es kamen viele Schützen der startenden Mannschaften, um uns zu gratulieren. Es war ein tolles Gefühl“, sprudelte es aus Brenneke nur so heraus. Mit alkoholfreiem Sekt genossen die Lesumer das in dieser Saison Erreichte.

„Die Aufstiegsfeier wird schon geplant. Ein Fördermitglied stellt sein Anwesen dafür zur Verfügung. Es wird eine große Sause geben“, kündigte der Vereinschef an. Anlässlich des „historischen Tages“ sei ihm eingefallen, dass es im Februar 2012, als die Kooperation mit den Blumenthaler Schützen in dieser Zeitung verkündet worden sei, geheißen habe: Wir wollen in fünf Jahren in der 2. Bundesliga antreten. „Wir wurden von vielen Vereinen belächelt. Es hat ja auch nicht ganz geklappt: Es wurden sechs Jahre. Aber der Verein und das Team haben daran geglaubt und mit Erfolg um dieses Ziel gekämpft“, bilanzierte Brenneke.