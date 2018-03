Bremen-Nord. Beim 3:1-Erfolg über OT Bremen trafen Anil Arda Aca, Mert Öncü sowie Tino Klepatz ins Netz. Der JFV Bremen musste sich hingegen mit einem torlosen Unentschieden gegen den Winterrunden-Meister Tuspo Surheide zufriedengeben.

JFV Bremen – Tuspo Surheide 0:0: „Meine Mannschaft hat guten Fußball geboten“, freute sich JFV-Trainer Luis Serrano Leonor, der das Team weiterhin zusammen mit Bernhard Andre betreut. Die Gastgeber besaßen auch die beiden einzigen Großchancen. Nach einer Viertelstunde hätte Denis Chinaka nach einem Eckball das 1:0 für die Heimformation markieren können. Doch der Goalgetter scheiterte aus drei Metern am glänzend reagierenden Tuspo-Keeper Kjell Winterboer. In der 65. Minute war es dann Nico Imhoff, der seine Farben für eine starke Leistung hätte belohnen können. Er kam aus fünf Metern relativ unbedrängt zum Schuss, setzte diesen jedoch zu hoch an.

Surheide erspielte sich hingegen nicht eine hochkarätige Möglichkeit. „Unser Torwart Joshua Watson musste deshalb nicht einen Ball halten“, versicherte Serrano Leonor. Insgesamt sei es ein Match gewesen, das sehr von der Taktik geprägt worden sei. Daher hatten die beiden Abwehrreihen auch die Hoheit auf dem Rasen. Die Nordbremer begannen sehr schwungvoll. In der Folgezeit gestaltete der Gast die Auseinandersetzung jedoch ausgeglichener. „Das Unentschieden war deshalb auch schon das gerechte Ergebnis“, so Luis Serrano Leonor.

Blumenthaler SV – OT Bremen 3:1 (2:0): „Das war ein überzeugender Sieg nach einer guten Leistung der gesamten Mannschaft“, stellte Blumenthals Coach Jens Dähn fest. Bereits nach sechs Minuten brachte Anil Arda Aca die Gastgeber auch mit 1:0 in Führung. Nach einem Angriff über die rechte Seite überwand dieser OT-Keeper Rene Hennig mit einem strammen Schuss. Ein wenig Glück hatten die Hausherren beim 2:0 20 Minuten später. Mert Öncü traf zwar aus 20 Metern sehenswert in die Maschen. „Das sollte aber eigentlich eine Flanke werden“, räumte Dähn ein. Im Anschluss an die Vorentscheidung ließen die Nordbremer hinten nichts anbrennen.

„Erst in den fünf Minuten nach dem Seitenwechsel haben sich meine Jungs ein paar Konzentrationsmängel geleistet“, so Dähn. Die logische Konsequenz war der Anschlusstreffer von Eyüp Demirtas. Die Blumenthaler ließen sich durch diesen Gegentreffer aber nicht aus dem Konzept bringen. „Wir haben das Spiel gleich nach dem 2:1 wieder in den Griff bekommen“, versicherte Dähn, der sein Traineramt an der Seite von Bekim Rama ausfüllt. Tino Klepatz stellte auch nach 63 Minuten den alten Zwei-Tore-Abstand wieder her. Auch Klepatz war dabei mit einer Bogenlampe aus 20 Metern erfolgreich, die so ähnlich wie eine Hereingabe aussah. „Doch diesmal war es volle Absicht. Der gegnerische Torwart stand mal wieder zu weit vor seinem Kasten“, erklärte Jens Dähn.