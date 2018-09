Florian Fronz (am Ball) hat die personelle Not vorübergehend behoben und Verantwortung bei der HSG Schwanewede/Neuenkirchen II als Spielertrainer übernommen. (Christian Kosak)

Schwanewede. Weil Florian Pomorski beruflich verhindert war, mussten sich die Landesliga-Handballer der HSG Schwanewede/Neuenkirchen ohne Trainer auf die neue Saison einstimmen. „Das hat ganz gut geklappt“, blickt Florian Fronz auf die rund zweieinhalbmonatige Vorbereitung zurück. Der Rückraumspieler ist für Pomorski eingesprungen, der nach den Worten der Sportlichen Leiterin der Handball-Spiel-Gemeinschaft, Kirsten Lemke, berufsbedingt erst im nächsten Monat zurückerwartet wird.

Der Ernst des Handball-Lebens beginnt für die Reserve der „Schwäne“ an diesem Sonntag im Auswärtsspiel bei der HSG Stuhr, das um 16 Uhr in der Halle am Brunnenweg in Stuhr angepfiffen wird. Florian Fronz zeigt sich verhalten optimistisch. Auch ohne Trainer sei die Vorbereitung effektiv verlaufen. Fronz spricht von einem „guten Zug zum Training“, in dem Motivation und Engagement bei allen Akteuren unverkennbar gewesen seien. In einem Vorbereitungsturnier sowie im Testspiel gegen den ATSV Habenhausen II habe die Mannschaft eine ordentliche Spielanlage und Kompaktheit demonstriert.

Weil etliche Spieler sowohl in der ersten als auch in der zweiten Mannschaft beruflich, familiär und studienbedingt erheblich eingespannt sind, trainieren beide Schwaneweder Teams seit Kurzem zusammen. Was durchaus Vorteile biete, sagt Fronz. Viele Situationen, mit denen die Spieler in den Pflichtbegegnungen immer wieder konfrontiert würden, könnten besser einstudiert werden, erläutert der torgefährliche Rückraumspieler. Fronz half in der vergangenen Saison häufig auch in der Oberligamannschaft aus, die den Abstieg in die Verbandsliga Nordsee allerdings nicht abzuwenden vermochte.

Die HSG Schwanewede/Neuenkirchen II geht die neue Landesliga-Aufgabe mit einem Kader von 16 Spielern an. Wie in der vergangenen Saison sind die Torhüter Hendrik Schreiner und Parathan Sivanathan sowie Carsten von der Heide (Rückraum/Kreis), Florian Fronz (Rückraum), Niko Ahrens (Rückraum/Angriff), Sönke Becker (Mittelfeld/Rückraum/Angriff), Alexander Bröhldick (Rückraum/Kreis), Jerome Lippe (Mitte/Rückraum), Sven Krahlheer (Angriff/Mitte) und Lino Riothner (Angriff) erneut mit von der Partie. Als Zugänge sind Ole Evers (Rückraum/Angriff), Florian Janetzke (Angriff/Mittelfeld), Fritz van der Linde (Angriff), Nils Husen (Rückraum, Angriff) und Jonas Elfers (Rückraum) begrüßt und integriert worden.

Für die Reserve der „Schwäne“ verlief die Saison 2017/18 in der Handball-Landesliga Bremen zufriedenstellend. Unter dem Trainergespann Henning Schomann/Florian Pomorski landete sie in der Abschlussrechnung der insgesamt 14 Mannschaften auf dem siebten Tabellenplatz. Einen gefestigten Mittelfeldplatz strebt die HSG II nach den Worten von Florian Fronz auch in der neuen Saison an. Auf alle Fälle wolle man möglichst früh nichts mehr mit dem Abstieg zu tun haben und dann, auf gefestigter Position, schauen, was noch nach oben gehe.

Auf leichte Spiele können die Schwaneweder indes nicht hoffen. Das Niveau der Landesliga habe sich definitiv nicht verschlechtert, jede Mannschaft könne jede schlagen, blickt Florian Fronz voraus. An diesem Sonnabend trifft die HSG-Reserve auf einen Gegner, der ihr in der vergangenen Saison das Leben schwer gemacht hat. Das Heimspiel konnten die "Schwäne" zwar mit 35:32 für sich entscheiden, in Stuhr allerdings zogen sie mit 24:25 den Kürzeren. Dennoch zeigt sich Fronz zuversichtlich, aus dem Landkreis Diepholz zumindest einen Punkt auf die Heimreise mitnehmen zu können.

Auf alle Fälle will Fronz nicht an der Seitenlinie verharren, sondern aktiv ins Geschehen eingreifen und sich als Co-Trainer nur zur Verfügung stellen, wenn Not am Mann ist. Die sportliche HSG-Leiterin Kirsten Lemke geht davon aus, dass Florian Pomorski, der zurzeit als Schiffsingenieur an Bord der MS „Helgoland“ tätig ist, im nächsten Monat wieder zur Verfügung steh. Wenn nicht, hat die HSG-Reserve ein Problem.