Schwanewedes Rechtsaußen Tim Paltinat war bestens aufgelegt und erzielte sechs Treffer. (OLAF KOWALZIK)

Schwanewede. Der Vater des stark aufspielenden Rückraumschützen Torben Lemke ließ seiner Begeisterung via Mikrofon derart freien Lauf, dass man sich um sein freudig höher springendes Herz in der Sprecherkabine fast Sorgen machen musste.

Aber im Ernst: Das Match der HSG Schwanewede/Neuenkirchen hatte am Tag der Fans tatsächlich reichlich Potenzial zum Nägelkauen. „Defense, defense", schallte es 15 Zeigerstriche vor Ultimo aus den gut 550 Kehlen von der HSG-Tribüne. Ganz so, als könnten sie damit ihren Kreisläufer Nils Goepel in der Abwehr ersetzen, der per roter Karte auf die Tribüne verbannt worden war.

Niels Huckschlags Offensivaktion war gerade geblockt worden, jetzt gingen die Gäste in Überzahl zur letzten Attacke über. TVB-Angreifer Steffen Brüggemann stürmte auf Halbrechts durch die HSG-Verteidigung, er scheiterte aber mit seinem Wurf am „Schwäne“-Torwart Niklas Planck. Weil der die Ruhe bewahrte und einfach nur stehenblieb. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Der Ball prallte von seinen Beinen ins Seitenaus ab. Die restlichen fünf Sekunden waren die Gäste zu perplex, als dass sie noch eine nennenswerte Aktion zustande brachten.

„Manchmal ist es eben gut, wenn man einfach nur so ruhig dasteht„, sagte Niklas Planck und schmunzelte in sich hinein. Der introvertierte Ruhepol der „Schwäne“ hatte seinen Farben auch schon viermal vorher den Rücken gestärkt, nachdem er beim 22:22 zwischen die Pfosten gegangen war (43.). Damit war Andreas Szwalkiewicz Prophezeiung tatsächlich wahr geworden. „Wir gewinnen mit einem Tor“, hatte er am Spieltag in einer internen WhatsApp-Gruppe geschrieben. Vielleicht sollte er das in Zukunft häufiger machen.

Seiner Mannschaft hatte im Rückraum jedoch immer mal wieder die Entlastung in Form des langen Distanzwerfers Marc Blum gefehlt, der sich aufgrund seiner Pilotenausbildung in Berlin aufgehalten hatte. Über weite Strecken machten das der starke Torben Lemke und Niels Huckschlag (mit Höhen und Tiefen) wett, aber eben nicht immer. Hinzu kam ein Andrej Kunz, der weniger mit Toren, dafür aber mit seinem dynamischen Auftreten und klugen Pässen überzeugte. „Das war Andrejs bislang bestes Spiel bei uns", lobte der HSG-Coach.

Zusätzlich kam es den „Schwänen" sehr gelegen, dass sich ihre Flügelzange in einer klasse Verfassung präsentierte. Denn Karlo Oroz lieferte endlich wieder ein nahezu perfektes Spiel ab und verwandelte nicht nur alle fünf Schwaneweder Siebenmeter, sondern traf auch aus dem Spiel heraus sechsmal. Auch die Wurfausbeute von Tim Paltinat konnte sich auf der gegenüberliegenden rechten Seite sehen lassen.

Nichtsdestotrotz verspielten die Hausherren einen 9:6-Vorsprung, den Karlo Oroz nach einem Monsterblock von Torben Lemke per Tempogegenstoß erzielte (14.). Danach lief beim Gastgeber nichts mehr zusammen und Bissendorf-Holte drehte das Spiel mit einigen Kontern per 6:0-Lauf zum eigenen 12:9-Vorsprung um (19.). Beim 14:13 von Tim Paltinat war der Aufsteiger aber schon wieder ruckzuck am Drücker (25.).

Die Hausherren spannten ihre Fans ein zweites Mal auf die Folter, als sie nach dem 22:22 in Unterzahl auf 22:24 zurückfielen (43.). Als Niels Huckschlag und „Palle“ Paltinat dreieinhalb Minuten vor Schluss zum 31:28 trafen und Andrej Kunz fast stolpernd von Halbrechts das 32:29 nachlegte, war der Sieg zum Greifen nahe.

„Bissendorf hätte noch einen Punkt mitnehmen können, wir haben aber dem Spielverlauf entsprechend verdient gewonnen", stellte Niklas Planck zufrieden fest. Treffender hätte er das höchst unterhaltsame Spiel nicht zusammenfassen können.