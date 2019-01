Nur mit unfairen Mittel zu bremsen: Niklas Mechau, der mit den "Schwänen" einen souveränen 32:20-Sieg gegen den TuS Haren landete. (Christian Kosak)

Schwanewede. Nachdem die „Schwäne“ dem Tabellenfünften TuS Haren zuhause mit 32:20 (19:11) eine kräftige Abreibung verpasst hatten, trudelte knapp eineinhalb Stunden später die nächste gute Nachricht bei ihnen ein: Verfolger TV Neerstedt hatte zum dritten Mal in Folge, diesmal klar in Diepholz, gepatzt und hat jetzt sieben Punkte Rückstand auf den Tabellenzweiten HSG Schwanewede/Neuenkirchen.

„Schwäne“-Trainer Andreas Szwalkiewicz nahm das Resultat mit einer hochgezogenen Augenbraue zur Kenntnis, es huschte auch der Ansatz eines Lächelns über sein Gesicht, er bleibt aber weiter fokussiert. „Wir dürfen uns darauf jetzt nicht ausruhen. Die nächsten beiden Auswärtsspiele in Neuenhaus-Uelsen und Barnstorf/Diepholz sind dafür zu schwer“, warnte er. Theoretisch könnte der ATSV Habenhausen II die HSG Schwanewede/Neuenkirchen bei acht Plus- und vier Minuspunkten Rückstand noch gefährden. Da dessen erste Vertretung aber mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit nicht in die dritte Liga aufsteigen wird, dürfte die Reserve dann auch nicht in die Oberliga nachrücken.

Die 23:24-Hinspielniederlage in Haren hatte den Gastgeber offenbar so sehr gewurmt, dass er die Emsländer wie einen Brummkreisel vor sich her trieb. Mal kam die Peitsche in Form von Karlo Oroz, der an diesem Montag seinen 29. Geburtstag feiert, von links, dann wurde Haren wieder von Tim Paltinat von rechts in die Spur gebracht. Die Flügelzange zeichnete sich in den ersten 30 Minuten für zwölf der 19 Treffer verantwortlich, bis zum Schlusspfiff waren es zusammen 17.

Mit einer 5:0-Führung, die Thorin Helfers, Tim Paltinat (2) und Karlo Oroz (2) herauswarfen, brachten die Gastgeber die 200 Zuschauer binnen siebeneinhalb Minuten in beste Klatschlaune. „Danach hat meine Mannschaft etwas zu viel Dampf rausgenommen“, begründete Andreas Szwalkiewicz die Spannung, die über 6:3 und 9:7 unnötigerweise aufkam. Vier Treffer von „Palle“ Paltinat und zwei von Karlo Oroz zum 15:7-Vorsprung brachten den Fünftplatzierten in der 23. Minute schließlich frühzeitig zur Strecke.

Da hatten die „Ballermänner“ der Liga, Rückraumspieler Stefan Sträche und der 2,10 Meter Koloss am Kreis, Martin Giesen, längst ihren Schrecken verloren. Die hatte das HSG-Trainerduo Andreas Szwalkiewicz/Dennis Graeve mit einem taktischen Kniff entzaubert, in dem es die Abwehr rund um die Kanoniere Nummer eins und drei der Verbandsliga massiv formierte und den Außenangreifern viel Platz zum Werfen ließ. Vor dem ersten Spiel der Rückrunde zeichnete sich das TuS-Tandem für knapp 17 Tore im Schnitt aus, in der „Heidehölle“ langte es bei ihm lediglich zu zehn Treffern.

„Meine jungen Spieler haben sich weiterentwickelt. In der vergangenen Saison musste ich stets aufs Neue an ihrer Einstellung arbeiten, jetzt können wir uns gleich um die Taktik kümmern“, lobte „Andi“ Szwalkiewicz. Mit dem hohen Spieltempo gab seine Mannschaft den mit nur elf Spielern angetretenen Emsländern den Rest.

Die „Schwäne“ nutzten daher die Chance, um reihum viele Spielanteile zu verteilen. Dabei trumpfte neben den „üblichen Verdächtigen“ Torben Pilger auf, der in der Abwehr auf der vorgezogenen Position einen ausgezeichneten Eindruck hinterließ und auch als Halbrechter mit zwei Treffern zu überzeugen wusste.