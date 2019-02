Stefanie Greten punktete für den TV Grohn – wie immer. (von Lachner)

Grohn. Der Ausfall einer Leistungsträgerin hat bei den Tischtennis-Spielerinnen des TV Grohn in der Bezirksoberliga alles durcheinandergebracht. Jutta Selking zog sich als Aushilfe in der Herrenformation des Klubs einen Muskelfaserriss zu und war deshalb zum Zuschauen verdammt.

Dadurch musste das untere Paarkreuz komplett umgestellt werden, zumal bekanntlich auch noch Ines Nubbemeyer mit ihrem Kreuzbandriss bis zum Saisonende ausfällt. Ohne Selking und Nubbemeyer unterlagen die Nordbremerinnen dem Sechsten TuS Kirchwalsede II daheim mit 3:8.

„Da wir schon das Hinspiel mit Jutta Selking nur knapp gewonnen hatten, war es klar, dass es wohl nicht zum Sieg für uns reichen würde“, sagte TVG-Trainer Karl-Heinz Brunßen. Die Chancen der Nordbremerinnen auf Platz zwei im Endklassement haben sich mit der Niederlage somit verschlechtert.

Alle drei Punkte für die Gastgeberinnen kamen mal wieder von Stefanie Greten. Die Nummer eins des Heimteams trat zunächst im ungewohnten Doppel an der Seite von Nadine Haendel an. Das Grohner Duo tat sich zwar ein wenig schwer, sammelte aber dennoch in vier Abschnitten den Sieg ein. Im Anschluss gewann Stefanie Greten auch ihre Einzel gegen Tanja Schwiebert und Dörte Raddatz glatt in drei Sätzen. „Stefanie ist da vorne aber ein bisschen alleinegelassen worden“, sagte Brunßen.

Zum dritten Einzel der Topspielerin der Liga gegen Ellen Böhling kam es dagegen gar nicht mehr. Dafür hätte schon Nadine Haendel ihr Einzel gegen Tanja Schwiebert im Duell der beiden an zwei gesetzten Akteurinnen für sich entscheiden müssen. Haendel stemmte sich auch mit Macht gegen die drohende Schlappe. Doch nachdem sie den dritten Durchgang in der Verlängerung zu einer 2:1-Führung nach Sätzen genutzt hatte, ging ihr nach hinten heraus etwas die Puste aus.

„Ein Sieg von Nadine Haendel in diesem Einzel hätte uns aber auch nichts mehr gebracht“, versicherte Karl-Heinz Brunßen. Selbst im Falle eines wahrscheinlichen Erfolges von Stefanie Greten über Ellen Böhling hätte am Ende eine Niederlage gestanden, sie wäre nur eben knapper ausgefallen. Elke Mosch und Martina Müller sahen so in ihren Einzeln gegen Christa Henke und Dörte Raddatz keine Sonne.

„Wir hoffen, dass Jutta Selking für das Spiel gegen den TuS Huchting am 10. März wieder zur Verfügung steht“, erklärte Brunßen. Für das einen Tag vorher stattfindende Match gegen den Spitzenreiter SG Findorff könne der Vierte auch noch auf Selking verzichten. „In dem Spiel ist für uns ohnehin nichts drin“, erklärte Brunßen.

Weitere Informationen

TV Grohn – TuS Kirchwalsede II 3:8: Greten/Haendel – Schwiebert/Böhling 3:1 (11:6, 8:11, 11:8, 11:9); Müller/Mosch – Raddatz/Henke 0:3 (7:11, 3:11, 3:11); Greten – Schwiebert 3:0 (11:5, 11:6, 11:7); Haendel – Raddatz 0:3 (9:11, 9:11, 6:11), Müller – Henke 0:3 (7:11, 4:11, 11:13); Mosch – Böhling 1:3 (8:11, 11:8, 4:11, 4:11), Greten – Raddatz 3:0 (11:3, 11:6, 11:2), Haendel – Schwiebert 2:3 (11:9, 6:11, 12:10, 2:11, 8:11), Müller – Böhling 0:3 (3:11, 6:11, 7:11); Mosch – Henke 0:3 (4:11, 2:11, 2:11); Müller – Raddatz 0:3 (7:11, 5:11, 2:11) KH