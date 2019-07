Bremen-Nord. Auf den zwei Kanalrunden über Asphalt- und Sandwege über insgesamt 11,2 Kilometer lief der LGN-Akteur einem ungefährdeten Sieg entgegen. Im Ziel wurde für Themsen eine Zeit von 41:54 Minuten gestoppt. Erst vier Minuten später folgten die nächsten Läufer.

Nicht so erfolgreich verlief dagegen der Start von Torsten Naue beim 3. Bremer Brückenlauf. Über die Halbmarathon-Distanz von 21,1 Kilometer kam der Nordbremer mit einer Endzeit von 1:26:45 Stunden auf den neunten Gesamtrang in einem sehr stark besetzten Rennen mit Sebastian Kohlwes aus Stuhr an der Spitze (1:08:48). In seiner Altersklasse M 50 belegte er damit zugleich Platz zwei. Mit seiner Zeit war Naue nicht zufrieden, der sich ursprünglich auch nur für die zehn Kilometer anmelden wollte. Da das Anmelde-Limit aber schon früh erreicht war, blieb dem LGN-Läufer aber nur ein Start über die lange Strecke.

„Dafür habe ich nicht trainiert. So war ich ab Kilometer 13 bei den vielen Anstiegen zu den Brücken einfach platt“, begründete Naue, dass er drei Minuten über seine Saisonbestzeit blieb. Hinter seinen Erwartungen zurück beim Lauf am Weserwehr blieb auch der Nordbremer Senior Felix Richter-Hebel. Für die zehn Kilometer benötigte er 54:34 Minuten und landete nur auf Platz drei der M 70-Konkurrenz.