Jonas Pfeiffer spielte im Team des Turniersiegers SVGO. (OLAF KOWALZIK)

Grambke. Freibier auf Feld drei. Von wegen! Sechsmal wurde das auf dem Handball-Kleinfeldturnier des SV Grambke-Oslebshausen via Lautsprecher vollmundig angekündigt, tatsächlich floss dort vom begehrten isotonischen Getränk aber nicht ein einziges Tröpfchen. Kein Wunder, schließlich hatte sich die bunt gemischte Truppe mit Spielern der HSG Lesum/St. Magnus und der HSG Schwanewede/Neuenkirchen ihren Starternamen auch nur als Gag ausgedacht. Dass diese Combo in ihren 120 Spielminuten dann nicht ein einziges Mal auf Feld drei auftauchte, war wohl die dazu passende Ironie des Spielplans.

Den ersten Platz sicherte sich im Männer-Klassement eine der in zwei Mannschaften aufgeteilten Landesliga-Vertretung des Gastgebers mit einem überlegenen 14:4-Erfolg über die eigene zweite Mannschaft aus der Bremenliga. Björn Bischof, Adrian Rüttjerott, Pascal Hinrichs (2) und Philip Schmidt (2) hatten den Favoriten schon zur Pause mit 6:1 klar in Stellung gebracht, weil sein Torwart Bastian Entelmann neben zwei gehaltenen Siebenmetern von Nils Zittlosen und Arne Hellmann schon zur Pause fast alle Schotten dichtgemacht hatte. Bis dahin konnte lediglich Arne Hellmann einen Strafwurf im gegnerischen Kasten unterbringen.

Apropos Strafwürfe: Das „Freibier-auf-Platz-drei-Team“ um Timo Wendland, Steffen Zerjatke, Matthias Hummrich, Tim Paltinat, Dustin Pelzl und Co. ergatterte den dritten Platz mit einem 20:19-Erfolg im Siebenmeterwerfen gegen die „zweite Hälfte“ der SVGO-Landesliga-Vertretung. Dabei war diese Truppe im kleinen Finale mit Steven und Felix Hinrichs, Dennis Behrmann, Igor Hergert, Nino Feldermann, Michael Mulinski sowie Marcel Hägermann absolut konkurrenzfähig besetzt.

Krake namens „Ahne“

„Macht den Weg frei, den halt‘ ich!“, rief Jens Ahnemann seinen Mitspielern von der „Traditionsmannschaft Grambke“ zu. Tatsächlich trieb der Mann mit den langen Krakenarmen im Tor die Angreifer des SVGO II im Gruppenspiel mit seinen Paraden schier zur Verzweiflung. Zur Pause lag das Team mit einem gefühlten Durchschnittsalter von 60 Jahren gegen den gestandenen Bremenligisten nur hauchdünn mit 0:1 zurück. Danach ging „Ahne“ aus dem Tor, im gleichen Atemzug ließen die Kräfte nach – und es setzte noch eine 1:11-Packung.

Auch wenn bei der fidelen Truppe in diesem Jahr fünf Spieler ihren 60. Geburtstag feiern, konnten sie gegen die „Jungspunde“ immer wieder kleine Nadelstiche setzen. So setzte der 59-Jährige Jens Allerheiligen seinen Linksaußen Alexander Buhse mit einem herrlichen Überkopfanspiel glänzend in Szene und wunderte sich anschließend selbst über seine technischen Fähigkeiten. „Keine Ahnung, wie ich das gerade geschafft habe“, lachte er. Egal, „Alex“ Buhse netzte die Chance eiskalt ein, trotzdem war für die „Dauerbrenner“ im Viertelfinale Endstation. Über die Strapazen der müden Knochen machte sich bei ihnen aber keiner einen großen Kopf: „Da schmier‘ ich mich abends mit Pferdesalbe ein, dann geht’s wieder“, verriet Herbert Schmidt. Das Tanzbein wurde freilich auch noch bis in den frühen Morgen geschwungen – so viel Energie war noch da.

Bei den Frauen feierten Alexa Fislage und Lena Frese nach ihrer sechsmonatigen Reise um die Erdkugel ihr Comeback an der kleineren Lederkugel. „Das ist einfach wieder cool“, strahlte Alexa Fislage zufrieden, „es dauert aber noch etwas, bis man wieder drin ist.“ Drin waren sie am Ende trotzdem – und zwar mit der zweiten SVGO-Vertretung im Spiel um den dritten Platz gegen die HSG Lesum/St. Magnus. In dem gaben sich die Gelb-Blauen beim 11:6-Erfolg über das Team um die HSG-Rückraumspielerin Stefanie Fleckenstein keine Blöße.

Mit exakt demselben Ergebnis setzte sich die Landesklasse-Vertretung des SV Grambke-Oslebshausen im Endspiel gegen eine überwiegend aus Habenhauser Spielerinnen bestehenden Truppe um Christine Köster, Melina Allerheiligen und der Neu-Grambkerin Maike Leder durch.