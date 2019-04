Lara Holst (RC General Rosenberg) ist am Sonnabend beim „Outdoor-Opening“ in Schwanewede auch am Start. (Peter Dethlefsen)

Schwanewede. „Nach der erfolgreichen Premiere im Jahre 2018 haben wir das Prüfungsprogramm noch etwas erweitert“, informiert Rosenbergs Sportwartin Lara Holst. So warten die Gastgeber erstmals mit einer Springprüfung der Klasse M mit einem Stern auf. Für diesen Höhepunkt der Freiluft-Veranstaltung um 14.30 Uhr haben die Schwaneweder 45 Startplätze vergeben.

Mit von der Partie sind dabei auch Rosenbergs Lara Holst, Kai-Manuel Müller, Carsten Erasmi, Marena Dankwardt und Stephan Morisse. Inga Albrecht sowie Fynn und Julia Müller-Rulfs werden zudem die Farben des RC Tempo Ritterhude vertreten. Zu den Favoriten gehören aber auch Stefan Ahlers vom RFV Pennigbüttel, Frederik Geue (RC Hude), Linda Jurchen (RV Ganderkesee), Hans-Christoph Kühl (RV Lilienthal), Ricardo Tenti (RV Wagenfeld), Ricardo Saarloos (RFC Niedervieland) sowie Jörg Zimmermann (RC Heidehof Oberneuland).

Aber auch Annabell Kiel rechnet sich etwas aus. Ihr ist daher selbst der Weg aus Neumünster nicht zu weit. Außerdem tragen die Gastgeber neben den beiden Springpferdeprüfungen der Klassen A und L für die jungen Pferde am späten Nachmittag auch wieder Springprüfungen der Klassen A und L aus.

Für die L-Sprinpferdeprüfung zum Abschluss des Spektakels um 17.15 Uhr haben sich auch Katrin Schemmel vom Stedinger RFV Sturmvogel Berne mit ihrem Pferd Stradivari sowie Rosenbergs Maliza Mertens und Patricia Tröger angekündigt. An der ersten Abteilung des L-Springens um 11.15 Uhr wollen zum Beispiel Schwanewedes Antonia Maaß, Karen Schröder, Sarah Köhler, Stephan Morisse sowie Carsten und Christian Schröder teilnehmen.

„Der große Sandplatz, auf dem bei unserem großen Augustturnier die Dressurprüfungen ausgetragen werden, dient beim Outdoor-Opening wieder als Prüfungsplatz und bietet damit optimale Bedingungen“, verspricht Lara Holst. Für das leibliche Wohl sei auch wieder gesorgt. „Der Eintritt ist zudem frei“, teilt Holst mit. Mit mehr als 250 Nennungen könnten die Rosenberger an das gute Ergebnis aus dem Vorjahr anknüpfen. „Es zeigt sich, dass sich das Konzept bewährt hat. Wir freuen uns deshalb, viele Starter und Zuschauer am Sonnabend auf unserer Anlage am Hamfährer Weg begrüßen zu dürfen“, erklärt Lara Holst.

Weitere Informationen

Zeiteinteilung

Sonnabend, 13. April

8.30 Uhr, Springprüfung Kl. A, 1. Abt., 22 und weniger Ranglistenpunkte (RLP); 9.45 Uhr: 2. Abt., 23 und mehr RLP; 11.15 Uhr: Springprüfung Kl. L, 1. Abt., 177 und weniger RLP; 12.30 Uhr: 2. Abt., 178 und mehr RLP; 14.30 Uhr: Springprüfung Kl. M; 16.15 Uhr: Springpferdeprüfung Kl. A; 17.15 Uhr: Springpferdeprüfung Kl. L KH