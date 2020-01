Claudia Mach ist Spielerin und Trainerin bei Basketball Lesum/Vegesack. (fr)

Mittwoch 15. Januar: Ich bin eine Person, die wirklich sehr gerne schläft und an Wintertagen besonders lange im Bett liegen bleibt. Der Plan war eigentlich – wie bereits gestern – in die Hochschule zu fahren, mich in die Bibliothek zu setzen, um fleißig nach Stellenausschreibungen zu suchen und Bewerbungen rauszuschicken. Da ich gestern vier Bewerbungen abgeschickt und die Nacht nicht so gut geschlafen habe, erlaube ich mir aber zu faulenzen. Ich schau mir die Serie „Prince of Bel Air“ auf Netflix an. Abends steht noch das Damentraining auf dem Plan. Neben Basketballtraining und den Spielen gehe ich zusätzlich ein- bis zweimal die Woche ins Fitnessstudio. Zum Aufwärmen starten wir mit viel Werfen. Mit zehn Spielerinnen können wir vernünftig trainieren und viel fünf gegen fünf spielen, um sowohl an unserem Offense-System als auch an unserer Defense zu arbeiten.

Donnerstag, 16. Januar: Leider finde ich nicht viele passende Stellenausschreibungen für mich. Zwei Ausschreibungen sagen mir dann aber doch noch etwas zu, sodass ich meine Bewerbungen auf die Ausschreibungen anpasse und dann rausschicke. Am Abend bin ich mit meinen Ex-Kommilitonen Jan Gronewald und Minh Ngan Nguyen, mit denen ich auch noch nach meinem Studium sehr gut befreundet bin, zum Harry-Potter-Filmabend verabredet. Minh Ngan hat tatsächlich zuvor noch nie Harry Potter geguckt. Jan und ich zwingen sie nun dazu. Jan hat uns zusätzlich mit seiner coolen Old-School-Maschine Popcorn gemacht, das überragend schmeckt.

Freitag, 17. Januar: Ich habe mich mit meiner Cousine Isabella Tran zum Bummeln in der Waterfront verabredet. Dort gehen wir direkt zum Food-Court. Wir machen es uns beim Vietnamesen gemütlich und bestellen uns beide eine Pho, also eine vietnamesische Nudelsuppe. Meine Eltern stammen aus China. Aber meine drei jüngeren Brüder und ich sind hier in Deutschland geboren und aufgewachsen. Mit meinen Eltern spreche ich zu Hause Kantonesisch, mit meinen Brüdern unterhalte ich mich aber auf Deutsch. So gesehen sind wir zweisprachig aufgewachsen. Nachdem unser Hunger gestillt ist, stöbern wir ein wenig in den Einkaufsläden herum. Dabei sind wir jedoch erfolglos. Wir trinken im Anschluss entspannt einen Kaffee bei Starbucks. Beim Jugendtraining meiner weiblichen U16 kann ich die Mädels nur vier gegen vier spielen lassen. Am Sonntag steht das Auswärtsspiel beim Bezirksliga-Schlusslicht Bremen 1860 an. Wir sind dagegen ungeschlagener Tabellenführer. Das Training ist ziemlich anstrengend. Ich muss viel mit den Mädels meckern, da sie sich nicht voll konzentrieren, rumalbern und es von außen spielerisch total chaotisch aussieht. Nach einer dreiwöchigen Weihnachtspause haben alle irgendwie die Basketball-Basics vergessen. Zur Strafe lasse ich sie Liniensprints laufen, damit sie sich noch mal für die letzten Minuten zusammenreißen. Am Ende der Trainingseinheit spielen meine Mädchen noch eine Runde „Bump-Out“. Dabei stellen sich alle hintereinander an der Freiwurflinie auf. Nur die ersten beiden Spielerinnen haben einen Ball.

Sonnabend, 18. Januar: Unser erstes Saisonspiel hatten wir gegen den SV Grambke-Oslebshausen deutlich mit 94:28 gewonnen. Vor dem Rückspiel in unserer Halle am Heisterbusch haben wir nur 30 Minuten Aufwärmzeit, da sich das Spiel der männlichen U18 in die Länge zieht. Unser Trainer Ronny Arnoldt kommt erst kurz vor Spielbeginn und geht nicht in die Kabine, um über das Spiel zu sprechen, sondern trifft uns erst kurz vor dem Spiel auf der Bank. Wie immer bin ich etwas aufgeregt, gehöre aber zur Starting-Five. Meine Position ist die des Guards. Ich muss also den Ball immer abholen beziehungsweise mich zum Ball anbieten, den Ball nach vorne bringen und das Spiel organisieren. Für mich ist die Position neu und mit sehr viel Verantwortung und Druck verbunden. Ich versuche jedoch, in die Rolle hineinzuwachsen. Ins erste Viertel starten wir mit einem 17:0-Run, zur Pause steht es 56:16. Im dritten Viertel lassen unsere Defense und Konzentration leider etwas nach. Im letzten Viertel geben wir aber wieder Vollgas und knacken zum ersten Mal durch zwei Freiwürfe von Wiebke Kropp-Büttner die 100-Punkte-Marke in dieser Saison. Wir behaupten uns am Ende mit 109:44.

Sonntag, 19. Januar: Nach nur fünf Stunden Schlaf muss ich sehr früh aufstehen, da meine weibliche U16 bereits um 10 Uhr ihr Spiel bei Bremen 1860 bestreitet. Wir treten nur mit sechs Spielerinnen an. Ich habe deshalb etwas Angst, dass wir in Foulprobleme geraten. Gegen den Letzten starten meine Mädels mit einem 23:4 ins erste Viertel. Unsere einzig gefährliche Gegnerin ist die Centerin und die Topscorerin der Liga, Stina Tieste. Im zweiten Viertel lassen meine Mädels in der Defense deutlich nach. Im letzten Viertel knacken wir dann aber die 100-Punkte-Marke durch Jule Böttcher und gewinnen am Ende noch mit 102:44.

Montag, 20. Januar: Nach so einem erfolgreichen Wochenende bin ich aber auch sehr kaputt und faulenze tagsüber. Das Training meiner weiblichen U16 muss diese Woche noch mal konzentrierter und härter gestaltet werden, da am Sonntag das Spitzenspiel beim FTSV Jahn Brinkum auswärts ansteht. Unser Ziel ist es, als ungeschlagener Tabellenführer die Meisterschaft zu holen. Im heutigen Training werfen die Mädels viel und arbeiten hart an der Defense. Ich selber bin eine Defense-Person und lege viel Wert darauf, dass meine Mädels das auch lernen. Die Mädchen haben sich aber super entwickelt. Da sie noch etwas fertig vom gestrigen Spiel sind, wird nicht so viel gespielt.

Dienstag, 21. Januar: Ich kümmere mich mal wieder um meine Bewerbungen. Zwar habe ich keine Lust auf diesen Bewerbungsprozess. Aber was muss, das muss. Es ist aber echt frustrierend, wenn man so viel Zeit hineinsteckt, viele Bewerbungen rausschickt und man bisher nur Absagen bekommt. Es gibt auch nur wenige Stellenausschreibungen, auf die ich mich bewerben möchte. Am Abend powere ich mich im Fitnessstudio vollkommen aus. Ich mache eineinhalb Stunden nur Beintraining und entspanne mich im Anschluss zu Hause in meinem kuscheligen und warmen Bett.

