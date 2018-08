Auch diesem Jahr werden beim internationalen Lesumer Floorball-Turnier sicherlich viele packende Zweikampf-Duelle im Mittelpunkt stehen. Neben Mannschaften aus der Bundesrepublik sind Vertreter aus Belgien, Großbritannien, Tschechien und der Schweiz hier mit von der Partie. Das erste Spiel der zweitägigen Veranstaltung in der Halle Bördestraße wird an diesem Sonnabend um 10.30 Uhr angepfiffen. (Kosak)

Lesum. Da der Herning Pirates Floorball Club aus Dänemark kurzfristig absagte, kämpfen an diesem Wochenende jetzt Teams aus fünf anstatt sechs Nationen um den Sieg beim 5. Floorball-Festival des TSV Lesum-Burgdamm. Das erste Spiel der zweitägigen Veranstaltung in der Halle Bördestraße wird an diesem Sonnabend um 10.30 Uhr angepfiffen.

Neben Mannschaften aus der Bundesrepublik sind Vertreter aus Belgien, Großbritannien, Tschechien und der Schweiz dabei. Die Tschechen vom UHC Rot-Schwarz Vysocany feiern ihre Premiere in Lesum. Dieses Team kann TSV-Trainer Thorsten Steiert noch nicht wirklich einschätzen. „Generell ist das tschechische Niveau in Europa aber eher hoch anzusiedeln“, glaubt der Coach. Die Gastgeber duellieren sich in der Vorrundengruppe A mit den Hamburg Torhamsters und dem SV Nordenham aus Deutschland sowie mit dem UHC Kerzers Müntschemier aus der Schweiz, Foxing Furios aus Belgien und mit einem Allstar Team. Dabei handelt es sich um eine Mannschaft aus Spielern aller Teams, die Lust haben, neben den Partien ihrer eigenen Mannschaft noch ein paar Extraspiele zu bestreiten. Die Ersatzformation für den dänischen Herning Pirates Floorball Club kommt jedoch nicht in die Wertung. Dies erhöht natürlich die Chancen des Heimteams auf das erneute Erreichen der Vorschlussrunde.

In der anderen Gruppe treffen die Floorball Falcons Wahnbek, Teutonia Bielefeld und der USV Jena aus der Bundesrepublik auf den Paradise City Floorball Club aus Belgien, den Bristol Floorball-Club aus England sowie auf den Neuling aus Tschechien vom UHC Rot-Schwarz Vysocany. Das Finale soll am Sonntag um 15.10 Uhr über die Bühne gehen. „Wir haben, wie ich finde, eine ganz gute Mannschaft zusammen. Es spielen fast alle unsere Regionalliga-Spieler aus der vergangenen Saison mit“, informiert Steiert. Die Gastgeber müssen jedoch auf ihren urlaubenden Torschützenkönig der abgelaufenen Serie, Bastian Kansmeyer, und auf Marcus Rüffer verzichten, der nach einer Verletzung noch nicht wieder voll belastbar ist.

„Da uns die Besetzungen der anderen Mannschaften nicht bekannt sind, kann man schlecht vorhersagen, wo wir landen werden“, teilt Thorsten Steiert mit. Er hoffe aber schon auf eine Platzierung unter den besten sechs Teams. „Vielleicht ist ja sogar wieder das Erreichen des Halbfinales für uns möglich“, sagt Steiert. Ansonsten zähle er natürlich wieder die Vorjahressieger aus der Schweiz, die Tschechen, die Engländer und die Mannschaften aus Bielefeld und Wahnbek zum Favoritenkreis.

Das Eröffnungsspiel bestreitet der Titelverteidiger UHC Kerzers Müntschemier am Sonnabend gegen die Belgier Foxing Furious (10.30 Uhr). Um 11.10 Uhr greift die Heimformation ins Spielgeschehen ein. Der UHC Rot-Schwarz Vysocany bestreitet um 17.45 Uhr das abschließende Match des ersten Tages gegen den Paradise City Floorball Club. Das Programm wird am Sonntag um 10 Uhr mit der Partie von Foxing Furious gegen die Hamburg Torhamsters fortgesetzt. Um 12.50 Uhr steigt schließlich das erste Halbfinale zwischen dem Zweiten der Gruppe A gegen den Ersten der Gruppe B.

Die Siegerehrung ist für 15.30 Uhr geplant. Diese Ehrung wird Lesums Präsident Lüder Kleppe vornehmen, der das Spektakel auch gemeinsam mit Lesums Ortsamtsleiter Florian Boehlke an diesem Sonnabend um 10 Uhr eröffnet. Im Rahmenprogramm treten die Chickadee Drummer von der Grundschule Meyenburg und die Cheerleader Lesum auf. Am Sonntag soll um 12.40 Uhr zudem ein Torschusswettbewerb stattfinden. Der Eintritt für das Festival ist an beiden Tagen frei.